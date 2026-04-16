【無料オンライン】寺社・教会内の情報を一元管理するクラウドシステム紹介セミナーを2026/4/23（木）、5/21（木）に開催
フロッグウェル株式会社は、宗教法人のIT担当者の方々を対象に、寺社・教会内の情報を一元管理するクラウドシステム紹介セミナーを2026年4月23日（木）、5月21日（木）に開催いたします。
現在、多くの業界に共通して、ITを用いた効率の良い組織づくりや施設の運営、健全な経営を行うことが必要となっています。
宗教法人においても「現場の業務効率化をしたい」「寺院や法人内で情報の共有をしたい」「なにかあった時のために、檀家情報の見える化をしたい」というご要望を多く伺います。
フロッグウェル株式会社では皆さんのご要望にお応えすべく、宗教業界に精通した社員がSalesforce導入の支援をしております。
今回は宗教法人関係者さま限定で、弊社からSalesforceの活用方法や画面イメージをご紹介致します。
＜セミナーの概要＞
◆セミナータイトル
寺社・教会内の情報管理をExcelでしていませんか？業務にまつわる情報を一元管理するクラウドシステム紹介セミナー
◆開催日時
2026年4月23日（木）20:00～21:00
2026年5月21日（木）20:00～21:00
◆対象者
・宗教法人の管理職
・宗教法人のIT担当者
◆開催場所
オンライン（Zoom）
◆料金
無料
申し込みはこちら(https://frogwell.co.jp/seminar_read/religion/)から！
【会社概要】
会社名：フロッグウェル株式会社
代表者：小谷 直也
設立：2010年5月
所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階
◆事業内容
・メーカー、販売会社向けシステム構築
・Salesforceソリューション開発、導入支援
・データ分析及びコンサルティング
・医療関連データ収集、加工
◆所属団体
・MD-Net賛助会員
・ジャパン・クラウド・コンソーシアム