【無料オンライン】寺社・教会内の情報を一元管理するクラウドシステム紹介セミナーを2026/4/23（木）、5/21（木）に開催

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社は、宗教法人のIT担当者の方々を対象に、寺社・教会内の情報を一元管理するクラウドシステム紹介セミナーを2026年4月23日（木）、5月21日（木）に開催いたします。

現在、多くの業界に共通して、ITを用いた効率の良い組織づくりや施設の運営、健全な経営を行うことが必要となっています。

宗教法人においても「現場の業務効率化をしたい」「寺院や法人内で情報の共有をしたい」「なにかあった時のために、檀家情報の見える化をしたい」というご要望を多く伺います。

フロッグウェル株式会社では皆さんのご要望にお応えすべく、宗教業界に精通した社員がSalesforce導入の支援をしております。

今回は宗教法人関係者さま限定で、弊社からSalesforceの活用方法や画面イメージをご紹介致します。



＜セミナーの概要＞

◆セミナータイトル

寺社・教会内の情報管理をExcelでしていませんか？業務にまつわる情報を一元管理するクラウドシステム紹介セミナー

◆開催日時

2026年4月23日（木）20:00～21:00

2026年5月21日（木）20:00～21:00



◆対象者

・宗教法人の管理職

・宗教法人のIT担当者



◆開催場所

オンライン（Zoom）

◆料金

無料



申し込みはこちら(https://frogwell.co.jp/seminar_read/religion/)から！

【会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム