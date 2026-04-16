【無料オンライン】寺社・教会内の情報を一元管理するクラウドシステム紹介セミナーを2026/4/23（木）、5/21（木）に開催

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フロッグウェル株式会社


フロッグウェル株式会社は、宗教法人のIT担当者の方々を対象に、寺社・教会内の情報を一元管理するクラウドシステム紹介セミナーを2026年4月23日（木）、5月21日（木）に開催いたします。



現在、多くの業界に共通して、ITを用いた効率の良い組織づくりや施設の運営、健全な経営を行うことが必要となっています。


宗教法人においても「現場の業務効率化をしたい」「寺院や法人内で情報の共有をしたい」「なにかあった時のために、檀家情報の見える化をしたい」というご要望を多く伺います。


フロッグウェル株式会社では皆さんのご要望にお応えすべく、宗教業界に精通した社員がSalesforce導入の支援をしております。


今回は宗教法人関係者さま限定で、弊社からSalesforceの活用方法や画面イメージをご紹介致します。




＜セミナーの概要＞


◆セミナータイトル
寺社・教会内の情報管理をExcelでしていませんか？業務にまつわる情報を一元管理するクラウドシステム紹介セミナー



◆開催日時


2026年4月23日（木）20:00～21:00


2026年5月21日（木）20:00～21:00



◆対象者


・宗教法人の管理職


・宗教法人のIT担当者




◆開催場所


オンライン（Zoom）



◆料金


無料

申し込みはこちら(https://frogwell.co.jp/seminar_read/religion/)から！




【会社概要】


会社名：フロッグウェル株式会社


代表者：小谷 直也


設立：2010年5月


所在地：〒107-0052　東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階



◆事業内容


・メーカー、販売会社向けシステム構築


・Salesforceソリューション開発、導入支援


・データ分析及びコンサルティング


・医療関連データ収集、加工



◆所属団体


・MD-Net賛助会員


・ジャパン・クラウド・コンソーシアム