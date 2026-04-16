製造業の経営層向けオフラインイベント「AI資本経営フォーラム」を初開催 AI時代の経営のあり方と競争優位の源泉を問う

ストックマーク株式会社

国産生成AI基盤の独自開発や生成AIサービスを提供するストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社)は、製造業の経営層・リーダー層を対象としたオフラインイベント「AI資本経営フォーラム」を、2026年5月14日(木)に初開催いたします。

AI資本経営フォーラムについて

生成AIの進化は、業務効率化の枠を超え、企業経営の前提そのものを問い直す段階に入りつつあります。いま経営に求められているのは、AIを単なるツールとして導入することではなく、人と組織に蓄積された知や判断を「AI資本」として再編し、持続的な競争優位の源泉への転換です。

とりわけ製造業では、労働力不足や熟練人材の退職に伴う「暗黙知」の喪失が深刻化しており、現場の知見や判断基準をいかに次世代へ引き継ぎ、企業の競争力に変えていくかが大きな経営課題となっています。

一方で、多くの企業では生成AIの活用がPoCや一部門内の効率化に留まり、全社的な変革や業務への定着に至っていないのが実情です。

本フォーラムでは、こうした課題意識をもとに、AIを経営資本として位置づける「AI資本経営」という考え方を起点に、経営層がいま向き合うべき論点を整理します。



当社は本フォーラムを通じて、AI活用を個別最適や一過性の取り組みに留めず、企業変革へ接続するための視点と実践知を発信してまいります。

開催概要

イベント名 ：AI資本経営フォーラム ― 経営のあり方と競争優位の源泉を問う ―

開催日時 ：2026年5月14日(木)14:00～16:00(受付開始 13:30～)

会場 ：日比谷三井カンファレンス

開催形式 ：オフライン開催(事前登録制)

主催 ：ストックマーク株式会社

イベントサイト：https://sat.stockmark.co.jp/ai-capital-forum-2026(https://sat.stockmark.co.jp/ai-capital-forum-2026/?utm_source=hp&utm_medium=link&utm_campaign=sat_hp_20260514)

タイムテーブル(予定)

主催講演 14:00~14:30

AI資本経営への転換

【講演者】ストックマーク株式会社 代表取締役CEO 林 達

【概要】

生成AIの進化はいま、製造業の競争優位の源泉そのものを問い直しています。

本講演では、なぜ今「AI資本経営」への転換が必要なのかを起点に、人的資本の限界、AI BPRという考え方、そしてPoCで終わらせず実装へつなげるためのロードマップを解説します。

AIを単なる効率化ツールではなく、組織のOSとして活用することで、ものづくり企業はどう変わるのか。そのあるべき姿をご紹介いたします。

特別講演 14:30～15:00

AI時代を勝ち抜く視点と加速競争戦略 - 経営に求められる視座

【講演者】株式会社 博報堂DYホールディングス 執行役員

Chief AI Officer ／ Human-Centered AI Institute 代表

株式会社 博報堂テクノロジーズ 取締役 森 正弥 氏

【概要】

AIが知能として資本化される時代、経営者が向き合うべき本質は単なる「効率化」ではなく、その先にある「価値創造のあり方」にあります。

本セッションでは、博報堂ＤＹホールディングス執行役員 Chief AI Officerの森正弥氏をお迎えし、技術の進化をいかに企業の競争優位に繋げるか。

経営層・CAIOの視点から、これからの経営者に求められる視座とリーダーシップの要諦についてご提言いただきます。

パネルディスカッション 15:10～15:50

AI時代にCxOは何を決めるべきか-AI BPRを進めるための経営判断と組織設計

【講演者】・株式会社LIXIL 常務役員 CX部門 リーダー 安井 卓 氏 他

・※CxO、AI・事業推進リーダーご登壇予定(近日中に発表いたします)

・ストックマーク株式会社 代表取締役CEO 林 達

【概要】

AI資本経営やAI BPRを理論で終わらせず、いかに経営判断や組織変革へ接続していくか。その成否は、テクノロジーの理解以上に、経営層による「決断」と「組織設計」にあります。

本セッションでは、変革を先導するCxOの方々をお迎えし、推進過程で直面するリアルな課題や論点、現場や経営を動かすための判断の軸を深掘りします。AI時代を勝ち抜くためのリーダーシップのあり方を、実践の知見を交えて議論します。

※プログラム内容・登壇者は変更となる場合があります。

開催の背景

生成AIの導入が進む一方で、多くの企業では「データが整備されていない」「現場で活用が定着しない」「成果が部分最適に留まる」といった課題に直面しています。これからの競争力を左右するのは、AIをいかに導入するかではなく、組織に蓄積された知や判断をいかにAIと結びつけ、再現可能な資本として活用できる状態をつくるかです。

当社はこうした問題意識のもと、複雑な非構造データの構造化、ナレッジ活用、AIエージェントの実装・運用を通じて、企業のAI活用を支援してきました。本フォーラムは、その実践知を踏まえながら、AI時代の経営のあり方を改めて問い直す場として開催いたします。

ストックマークのソリューションについて

本調査で浮き彫りになった「情報の整理・探索による停滞感」は、多くの企業において、膨大な社内データが構造化されていないことや、ベテラン層の持つ「専門知識(暗黙知)」がAIに組み込まれていないことに起因しています。

当社は、独自の自然言語処理技術などを用いて、テキストだけでなく図面や仕様書、過去の判断ロジックといった複雑な知恵をAIが活用できる形へと構造化します。これにより、単なる効率化の枠を超え、人が本来注力すべき「価値創造」や「専門性の研磨」に没頭できるよう、業務プロセスそのものを再設計する「AI BPR(Business Process Re-engineering)」を推進します。

AIが「停滞感を生む単純作業」を自律的に担い、人は「高付加価値業務」へとシフトし、「シゴトを心から楽しめる」状態を創り出すことで、日本企業の競争力を底上げしてまいります。

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/