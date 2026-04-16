「LINE WORKSラジャー」が対応デバイスをさらに拡充。新たに、アスタリスク社の“耳を塞がない” Air伝導型ヘッドセット「AsReader PTT」に対応

LINE WORKS株式会社

ビジネス現場のコミュニケーションツール「LINE WORKS」や各種AI製品を提供するLINE WORKS株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：島岡 岳史）は、音声AIを活用したスマホでインカム・トランシーバー「LINE WORKSラジャー」が、株式会社アスタリスク（本社：大阪市、代表取締役社長：鈴木 規之）が販売する、耳を塞がずに使用できるヘッドセット「AsReader PTT」に対応を開始したことをお知らせします。

今回の「AsReader PTT」への対応により、周囲の音を聞き取りながらスタッフ間の連携が求められる現場においても、より幅広いデバイスの選択肢を提供します。

「LINE WORKSラジャー」について

「LINE WORKSラジャー」は、従来のインカム・トランシーバーの利便性をそのままに、音声AI技術で柔軟かつ高機能な業務連携を実現するインカム・トランシーバーアプリです。音声によるやり取りをリアルタイムに文字起こしし、テキストとして蓄積・共有できるため、指示内容の正確性向上や伝達ミスの削減に加え、業務プロセスの可視化・改善にも寄与します。

「LINE WORKS」のチャット機能とも連携できるため、オフィスメンバーは「チャット（文字）」、現場メンバーは「声（音声）」、といったシーンに応じたコミュニケーションが可能です。

導入の手軽さや、LINE WORKSを介した拠点間のシームレスな連携など、現場のニーズに応える機能が評価され、小売・運輸・介護・医療機関をはじめとしたフロントライン領域における導入が加速しており、現在2,000社で導入されています。

＊「LINE WORKSラジャー」製品紹介ページ：https://line-works.com/roger/

「AsReader PTT」への対応について

「LINE WORKSラジャー」では、様々な現場の環境・用途に応じたデバイスの選択を可能にするため、デバイスメーカーとの協業を通じて対応デバイスの拡充を進めています。

このたび対応を開始したヘッドセット「AsReader PTT」は、装着中でも周囲の音を自然に聞き取ることが可能な、耳を塞がないAir電動型を特徴とするヘッドセットです。

顧客とのやりとりが発生する小売の現場や、安全に注意を払う必要がある製造・建設の現場などで、スタッフの聴覚を損なうことなく、確実なコミュニケーションを支援します。

尚、「LINE WORKSラジャー」に対応する音声デバイス（ヘッドセットおよびウェアラブルデバイス）は、本対応により8機種目となります。

デバイス詳細

製品名：AsReader PTT

製品特長：

- 耳を塞がないAir伝導型：開放的な設計で長時間装着しても耳が痛くなりにくい- 軽量設計（約32g）：終日の装着でも疲れにくく、動作の妨げにならない- プッシュ to トーク機能：側面のボタンを押すだけで瞬時に通話開始- 防塵・防水（IP54相当）：屋外や粉塵・水気のある環境でも安定動作- 大容量バッテリー：連続待機160時間を実現- Air伝導方式：振動レスでクリアな音質

＊「AsReader PTT」製品紹介ページ：https://asreader.jp/lp/ptt/

AsReader PTTおよびラジャーの想定活用シーン

今回の「AsReader PTT」対応により、以下のような現場での活用が期待されます。

- 小売店舗お客様の声を聞き逃すことなく、「LINE WORKSラジャー」で他のスタッフやバックヤードと迅速に連携- 製造・建設現場作業音や現場の音を聞き取って周囲の安全確認・状況把握をしつつ、「LINE WORKSラジャー」で効率的に指示を伝達

今後も「LINE WORKSラジャー」は、ヘッドセットやスピーカーマイク、スマートフォン、ウェアラブルデバイスなどとの連携を拡充し、様々な現場のコミュニケーションニーズに対応してまいります。

■ 本プレスリリースに関する各社コメント

株式会社アスタリスク 取締役 執行役員 NX事業部責任者 加藤 栄多郎 様

株式会社アスタリスクは、スマートフォンを中心とした業務DXの重要性が、今後ますます高まると考えています。

スマートフォンは単なるコミュニケーションツールではなく、バーコードやRFIDなどによる「データ取得」、音声による「コミュニケーション」、そして業務システムとの「リアルタイム連携」を一体化できる、次世代の業務プラットフォームです。

今回、「LINE WORKSラジャー」と当社のAir伝導型ヘッドセット「AsReader PTT」が連携することで、現場における音声コミュニケーションがよりスムーズかつ高品質になります。さらに、当社が提供するバーコード・RFIDリーダー「AsReader」と組み合わせることで、現場で発生するデータ取得とコミュニケーションをスマートフォン上で統合し、業務の効率化と可視化を同時に実現します。

アスタリスクは、スマートフォンを中心とした業務デバイスとソフトウェアの融合により、現場の生産性向上と企業内連携の最大化を支援し、現場DXのさらなる進化に貢献してまいります。

LNE WORKS株式会社 執行役員CPO プロダクト統括本部 本部長 大竹 哲史

現場におけるコミュニケーションは、確実な情報伝達と安全性の両立が求められます。今回のAsReader PTTへの対応により、周囲の音を聞き取りながら業務にあたる現場においても、より適したデバイスを選択いただけるようになりました。ラジャーは音声とテキストを組み合わせることで、伝達ミスの削減や業務の可視化を支援します。今後もデバイス連携の拡充を通じて、現場ごとに最適なコミュニケーション環境の提供を目指してまいります。

LINE WORKS株式会社について

ビジネスコミュニケーションツール「LINE WORKS」、AI製品、LINE WORKSプラットフォームを管理基盤としたLINE WORKSファミリー製品を提供しています。

多種多様な業種やビジネスシーンを問わず現場の課題に寄り添えるサービス提供に取り組むと共に、最先端のAI技術研究を通じ、AI技術のさらなる社会実装を目指しています。

会社概要

社名：LINE WORKS株式会社

本社：東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー23階

設立：2015年6月

代表者：島岡 岳史

資本金：55億2,000万円

URL：https://line-works.com/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。