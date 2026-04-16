グルーミングツールブランド「AUGER」が「JAZZ AUDITORIA 2026 in WATERRAS」に協賛

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの⾙印株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰)のグルーミングツールブランド「AUGER」は、神田淡路町で行われる「JAZZ AUDITORIA 2026 in WATERRAS」にて、AUGER システムカミソリを配布いたします。

「JAZZ AUDITORIA 2026 in WATERRAS」に「AUGER」の特設ブースが登場

グルーミングツールブランド「AUGER」は、2026年4月24日（金）から3日間にわたって神田淡路町で行われる「JAZZ AUDITORIA 2026 in WATERRAS」に協賛し、特設ブースにてAUGER システムカミソリを配布いたします。

本イベントは、音楽を愛する全ての人が、より身近に、より気軽にジャズを楽しめる場として、2013年に始まったジャズ・イベントでBULE NOTE JAPANが企画制作をしています。今回は、東京・神田の複合施設の「ワテラス（WATERRAS）」にて、4月24日（金）～26日（日）の日程で開催されます。豪華アーティストのステージだけでなく、飲食テントブースや親子で楽しめるイベントも予定しております。

AUGERは、会場内のテントにて「AUGER システムカミソリ」を配布いたします。また、JAZZ AUDITORIAの期間中に実施される「ワテラス抽選会」でもAUGERのアイテムを景品としてご用意しております。是非この機会に一流ジャズミュージシャンのようにハイパフォーマンスでハイクオリティなAUGERのアイテムをお試しくださいませ。

イベント概要

名称：JAZZ AUDITORIA 2026 in WATERRAS

会場：ワテラス広場 野外特設ステージ、淡路公園、Cafe, Dining＆Bar 104.5

日程：2026年4月24日（金）、4月25日（土）、4月26日（日）

料金：入場無料

AUGER システムカミソリ 配布概要

期間：2026年4月24日（金）～ なくなり次第終了

製品：AUGER システムカミソリ（トライアルパック）

場所：ワテラス広場 AUGERブース内

配布条件：アンケート回答（所要時間：１分）

■注意事項

・お配りするのは、 AUGERシステムカミソリに替刃1個がついたトライアルパックです。

・なくなり次第、終了となります。

・当日の状況により、配布場所・日時が予告なく変更になる場合がございます。

・天候、天災などのやむを得ない理由で中止となる場合があります。

AUGER システムカミソリについて

■製品特長

貝印の最高スペック刃体を採用した、替刃式5枚刃カミソリ。弾力性のある素材を使用した独立サスペンションと3D首振り機能を搭載した“シームレスフィッティングシステム(R)”の採用により、業界NO.1※1首振り可動域を実現しました。首周りからあご下付近へかけて、凹凸のある肌の面にも自然にフィットします。これまでにないスムーズな剃りごこちと、やさしい肌あたり※2で快適に深剃りができす。

※1. 2021年8月現在当社調べ ※2. 当社比

POINT1

逆剃りもしやすい世界初※3のヘッド角度可変機構

可変レバーを上下するだけで角度変更できるヘッドと、アロエ＋ビタミンE配合のスムーザーを上下に配置し、なめらかな剃りごこちと逆剃りのしやすさを追求しました。

※3. 特許取得 特許第6900140号

POINT2

刃部を清潔に保管しやすいハンドル形状

保管時に本体を平置きしても、ヘッド部分（刃部）が床面に直接触れないようにデザインしました。これにより、刃部をいつでも清潔に保つことができます。

AUGERについて

刃物のスペシャリストである貝印が、「身だしなみを整える時間」をより豊かで、より心地良いものへと導くべく誕生したのが、「AUGER」です。乱雑になりがちな洗面台をすっきりと統一するスタイリッシュなブラックのデザインを採用したグルーミングアイテムは、カミソリ、ツメキリ、ハサミなど幅広いツールを取り扱う貝印だからこそ実現できた、ハイパフォーマンスでハイクオリティなラインナップです。煩わしいと感じられがちな「身だしなみを整える時間」が、特別な時間へと変わり、心身をリセットすることで新しい一歩を踏み出すきっかけにしてほしい――「AUGER」を使うことで、そんな機能や価格を超えた価値を提供したいと考えます。

AUGERブランドサイト：https://auger.jp

AUGER MAG.：

https://www.kai-group.com/products/kamisori/product/auger/auger-mag/

AUGER PRODUCT MOVIE：https://www.youtube.com/watch?v=4dEHB2GvJo8

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。カミソリやツメキリなどの身だしなみを整えるツールやビューティーツール、包丁をはじめとする調理器具や製菓用品、医療用刃物など、生活に密着した刃物を中心に1万アイテムにもおよぶ商品を展開。商品の企画、開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410 (フリーアクセス・ひかりワイド)

https://www.kai-group.com