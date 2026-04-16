バナナ・リパブリック、コレド室町3にウィメンズストアを4月17日(金)オープン

ギャップジャパン株式会社

1978年にカリフォルニアでジャーナリストとイラストレーターによって創業されたバナナ・リパブリックは、冒険へと誘う上質なアパレルとアクセサリーを取り扱うトラベルアウトフィッターとしてその歩みを始めました。

バナナ・リパブリックは、日本橋エリアにウィメンズの新店舗「バナナ・リパブリック コレド室町3店」を4月17日(金)にオープンします。本ストアでは、上質な素材とクラフトマンシップを追求するウィメンズアパレルを中心に、バッグ、スカーフ、ベルト、ジュエリーといった日常のスタイリングを洗練させるアクセサリーまで幅広く展開します。Summer 2026の最新コレクションからは、優れた通気性と上品な風合いが魅力のヨーロピアンリネンを贅沢に用いたサマーセーターをはじめ、ドレス、ポプリン素材のセットアップ、シルクシャツなど夏の洗練されたムードを高めるアイテムが並びます。

コレド室町3店のオープンを記念し、税込み2万円以上ご購入されたお客様を対象に「オリジナルネイルオイル」をプレゼントいたします。

主要なアイテム：

- リネン ニットTシャツ（18,000円）：ヨーロピアンリネンを使用した人気のサマーセーターにモーヴピンクやグリーンといったニュアンスカラーを含む4色が新登場。- エンブロイダリー リネンティアードドレス(30,000円)：通気性に優れたヨーロピアンリネン100％を贅沢に使用し、ボディや袖、裾に施した繊細な刺繍が映えるマキシドレス。- バブルヘム クロップドトップス(14,000円)/ティアードポプリンスカート(18000円)：セットアップでの着用も可能な、ふんわりとした立体感が魅力のバルーンシルエットのクロップド丈トップスと、華やかなシルエットのティアードスカート。夏に最適なコットンポプリン素材を採用。- シルクシャツ（22,000円）：上品な光沢となめらかな肌ざわりが魅力のシルクシャルムーズを採用したブランドのシグネチャーアイテムのシャツ。- ミニジップトート(40,000円）：2wayで使用が可能なショルダーストラップがついたコンパクトサイズのトートバッグに、キャンバス生地のナチュラルカラーと、スエード生地を採用したバターイエローの2色が新たに登場。- イタリアンレザー クロスボディポーチ(16,000円)：イタリア産の上質なレザーやスエードで仕立てた、スマートフォンや鍵、カードといった必需品が収まるクロスボディバッグ。

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INFORMATION

バナナ・リパブリック コレド室町3店

オープン日：2026年4月17日(金)11時00分

所在地：〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-5-5コレド室町3 3F

電話番号：080-3834-9017

営業時間：平日11：00～20：00、土日祝10：00～20：00

オープニング特典

コレド室町3店のオープンを記念し、20,000円（税込）以上お買い上げの方に先着で「オリジナルネイルオイル」をプレゼント。ラベンダー＆ティーツリー、ローズの2種よりお好きな香りをお選びいただけます。 ＊なくなり次第終了となります

ラベンダー＆ティーツリー

ローズ

詳細はこちら：

https://bananarepublic.gap.co.jp/news/post/?news_id=1617?tid=bjme001213(https://bananarepublic.gap.co.jp/news/post/?news_id=1617?tid=bjme001213)

Banana Republic (バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/) または、 ソーシャルチャネル@BananaRepublic @BananaRepublic_jp をご確認ください。