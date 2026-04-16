Qoo10 を運営する eBay Japan が 2026年度経営方針・新戦略を発表　Beauty ブランドの成長を加速させる支援プログラム推進！　2027年には東京に旗艦店をオープン！

eBay Japan合同会社

インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン、以下eBay Japan）は、2026年4月14日（火）、2025年Qoo10でデビューし、日本市場へ参入、成功を遂げたビューティーブランドを表彰する「2026 Qoo10 メガデビュー アワード」を韓国ソウル市内で開催しました。その中で、2026年度の新たな経営方針を発表しました。

eBay Japanは、2025年3月に「企業価値1,000億円20社、100億円100社に育成」を発表し、そのための「Qoo10支援プロジェクト」をスタートさせました。2025年4月に開始した特設サイト「メガデビュー」は新しいビューティーブランドの発掘と支援を目的とし、今年4月第1週までの約1年間で合計200のブランドがデビューしました。そのうちの94％を占める188ブランドがK-Beautyブランドでした。「メガデビュー」出店期間中、参加ブランドのメガデビュー後累計売上高は約35億円に達し、51のブランドは四半期売上が約1,000万円を超えるという大きな成果を上げました。メガデビュー参加週の平均売上は前週比で15倍、月平均売上は7倍に成長し、ブランド別のフォロワー数も最大20倍に増加しました。実績のある商品や消費者のレビューが重視され、保守的な傾向がある日本市場で、認知度の低い新ブランドが製品競争力だけで勝負し、成果を上げていることは大変意義深い結果です。

eBay Japanは、2026年の「Qoo10 Beauty支援プロジェクト」2年目に際し、スケールアップ戦略の強化を進めてまいります。まず初めに2026年下半期から「メガデビュー」はブランド露出期間を7日間から14日間に倍増させ、週間ラインナップを4ブランドから6ブランドに拡大する予定です。また、販売効率を最大化するために、Qoo10の主力プロモーションである「メガ割」との連携も強化します。

さらに、ブランド成長の各段階に合わせ、カスタマイズされた支援プログラムも細分化して対応します。最初となるルーキーブランドのプロモーションは「メガデビュー」から始め、次のフェーズを目指す新進ブランドには新しい段階に則した支援体制を組みます。そして、スターブランドには「メガコラボレーション」を立ち上げます。第２段階の「インキュベーション」フェーズでは、K-Beautyを中心にして150ブランドに3か月間集中育成プログラムを提供します。第３段階では、50ブランド限定のメガコラボレーションを通じて、ブランド限定の生放送や特別展など、緊密なコラボレーションプロモーションを実施します。従来は年間4ブランドを支援する「メガオシ」を、2026年からは上位50ブランドを選定し、グローバルブランドとして育成するプログラムへ拡大します。

なお、 BeautyブランドとQoo10ユーザーが直接出会うことができるオフラインの機会も積極的に増やす予定です。2026年の後半には2つのポップアップストアを立ち上げ、2027年前半には、 Beautyブランド製品を常時体験できる旗艦店を東京の中心部にオープンする予定です。

Qoo10は「楽しさを仕掛け、喜びを届ける」ことをミッションに、日本のオンライン美容市場で 30% 以上のシェアを持つビューティー分野での圧倒的なナンバーワン企業（※）であり、MZ世代を中心とした流行の情報発信源となっています。なかでも「メガ割」は、年に4回開催し、毎回その流通額を伸ばし、2022年以降、全体では毎年２桁成長を続けています。2026年3月現在、会員数は2,800万人を超え、2025年の月間平均アクティブユーザー数は3,500万人に達しています。そして、国内外から約30,000店のセラー（売り手）が出店しています。

eBay Japanでは、日本でのBeauty企業の成功とその拡大はQoo10の成長だと考え、2026年度も国内外新しいブランドの発掘と支援のためのプロジェクトを拡大・強化していきます。新興ブランドからトップブランドまで、各段階のニーズに合わせてカスタマイズされた支援プログラムを策定し、共に力を合わせてシナジーを最大限生み出せる仕組みを構築し、オンラインとオフラインを網羅するビューティー企業の成長パートナーを目指していきます。

（※）出所：(株)富士経済 レポート

■「メガデビュー」概要

「メガデビュー」とは、毎週火曜にリレー形式で次々と新たな魅力あるビューティーブランドを紹介する新コーナーです。

URL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/MegaDebutSpecial.aspx

公開日：毎週火曜日 午前10時更新

その他：

・メガデビュー30％クーポン発行（100円以上購入時、最大12万円割引、対象週のデビューブランドに適用）

・「MEGA DEBUT LIVE」 は、毎週火曜日午後8時に開催

※クーポン利用条件等の詳細は、キャンペーンページをご参照ください。

■「2026 Qoo10 メガデビュー アワード」開催概要

授賞式日時：2026年4月14日（火）11:30～

授賞式会場：フォーシーズンズホテル 3 階 グランドボールルーム

主催：Qoo10（eBay Japan 合同会社）

表彰：全11社（メガデビュー大賞 1社、ベストパフォーマンス賞 5社、ライジングスター賞 5社）

※「2026 Qoo10 メガデビュー アワード」で表彰されたアイテムは、以下の特集ページよりご確認いただけます。

特設ページURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=361041(https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=361041)

■eBay Japan合同会社について

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング13F

事業内容：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

「Qoo10」URL：http://www.qoo10.jp/

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティー・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

eBay Japan 合同会社 Qoo10 カスタマーセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日除く）

問い合わせ先：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/CS/NHelpContactUs.aspx