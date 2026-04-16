プレナス「明日の元気は食事から」食育プログラム　宮間 あやさんと学ぶ！ スポーツ×食育 親子教室　5月16日（土）東京・IKUSA ARENAで無料開催

株式会社プレナス

株式会社プレナス（本社：中央区銀座、社長執行役員：金子 史朗）は、持ち帰り弁当の「ほっともっと」、定食レストランの「やよい軒」、しゃぶしゃぶと本格飲茶の「MKレストラン」、そしてラーメン店の「KAYAVA.」を、2026年3月末現在国内に2,822店舗展開しております。

当社は、食を通じてスポーツに取り組むすべての方を応援しています。また、各地域で実施される野球大会やサッカー大会を応援し、地域スポーツの活性化に取り組んでいます。

このたび当社は、その取り組みの一環として、5月16日（土）に元なでしこジャパンの宮間 あやさんとともに、小学校1～2年生のお子さまとその保護者を対象とした、「スポーツ×食育」をテーマにした親子参加型イベント「宮間あやさんと学ぶ！ スポーツ×食育 親子教室」を、東京・IKUSA ARENAにて無料開催します。

本イベントでは、当社のメッセージである「明日の元気は食事から」のもと、スポーツ体験や食育プログラムに加え、当社が展開する「ほっともっと」のお弁当や、こだわりの金芽米を通じて、楽しく「食べることの大切さ」を学んでいただきます。

宮間 あや氏プロフィール

宮間 あや（みやま あや）

1985年1月28日生まれ、千葉県出身。Ｂ型。

ポジションはMF。

2003年3月、『国際親善試合』のタイ戦で代表デビュー。

五輪は北京、 ロンドン大会に出場。Ｗ杯は2003年アメリカ大会から4大会連続出場。

2011年、『FIFA女子ワールドカップ』で優勝を飾る。

2012年より、日本女子代表の主将を務める。

『アジア年間最優秀選手賞』（2011年、2012年、2015年）を受賞。

2016年度のシーズンを最後に、現役を引退。

イベント内容

イベント開催概要

当社のスポーツ支援

- スポーツプログラム元なでしこジャパンの宮間 あやさんによる、親子で楽しめる身体の動かし方のプログラムです。手や身体を使ってボールを扱います。お子さまには「身体を動かすことって楽しい」という印象を持っていただき、保護者の方にはその姿を応援していただけますと幸いです。- 食育プログラム運動と常に相互関係を持つ「食事」の重要性についてお伝えします。また、普段食べているメニューが「赤・黄・緑」のどの栄養グループに当たるかをクイズ形式で学びます。- 食の体験運動後には、当社の強みである“ごはん”を用いた「ほっともっと」のお弁当を親子で楽しんでいただきます。また、「ほっともっと」で使用している「金芽米（三合）」をプレゼントいたします。ご家庭でもお楽しみください。- イベント名プレナス「明日の元気は食事から」食育プログラム宮間 あやさんと学ぶ！ スポーツ×食育 親子教室- 日時2026年5月16日（土）10:00～13:00（受付開始 9:30）- 会場IKUSA ARENA 東京都練馬区錦2丁目19-1 練馬トーホープラザビル5階- 対象者小学校1～2年生のお子さまとその保護者- 募集人数30組60名 ※抽選とさせていただきます。- 参加料無料- 募集期間4月16日（木）～4月29日（水）- 申込方法以下URLよりご応募ください。https://forms.cloud.microsoft/r/LAgA2uqKSE当選された方には、4月30（木）以降に当社からイベント参加メールをお送りします。- 主催株式会社プレナス- 特典お弁当、「ほっともっと」の金芽米（三合）、食育パンフレット

当社は長きにわたり、食を通じてスポーツをするすべての方を応援しています。また、サッカー大会や

野球大会など、各地域で開催されるスポーツ大会の応援を行い、地域スポーツの活性化に取り組んでい

ます。

当社のスポーツ支援内容

https://www.plenus.co.jp/sports/support/