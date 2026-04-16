【ホテルインターゲート京都 四条新町】特別イベント「INTERGATE Local Relation ＠Kyoto」開催　開催期間：2026年4月20日（月）～ 4月26日（日）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート京都 四条新町（京都市中京区、支配人：遠藤 義典）では、2026年4月20日（月）～26日（日）まで、ご当地の名品を楽しめる特別イベント「INTERGATE Local Relation @Kyoto ～北川本家の銘酒を味わう夕べ～」を開催いたします。

今回は、江戸時代より360年以上日本酒を醸し続ける、京都・伏見の老舗酒蔵（さかぐら）「北川本家」の日本酒とリキュールをご用意。フランス パリで行われたKura Master 日本酒コンクール 2021にて純米酒部門のプラチナ賞を受賞した「富翁 純米吟醸 丹州山田錦」や、甘さ控えめですっきりとした味わいが特徴の「はんなり京梅酒」をお愉しみいただけます。さらに、期間中の4月24日（金）には、特別イベントを開催。北川本家からゲストをお招きし、伏見の豊かな水と風土が育む酒造りのこだわりや歴史についてお話しいただきます。

地域の魅力を存分に体感いただける、インターゲートホテルズならではのホテルステイをぜひご体験ください。

全国5都市（京都・東京・広島・金沢・大阪）に展開する価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、ご当地の名品をホテルのラウンジで楽しめる特別な1週間限定のイベント「INTERGATE Local Relation」を、各ホテルで月替わりに開催しております。

■「INTERGATE Local Relation @Kyoto ～北川本家の銘酒を味わう夕べ～」 概要

URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo/recommendation/37444.html

◇期間：2026年4月20日（月）～ 4月26日（日）17:00～19:00

◇場所：ホテルインターゲート京都 四条新町 インターゲートラウンジ（1階）

◇対象：ご宿泊のお客様

◇料金：無料

◇提供内容：

「北川本家」の日本酒とリキュールをご提供いたします。

京都ならではのおつまみもあわせてお楽しみください。

◇協力：株式会社北川本家 https://www.tomio-sake.co.jp/

＜アイテム＞

●富翁 純米吟醸 丹州山田錦

京都府綾部市にある丹州河北農園で農薬を極力使用せず契約栽培した酒造好適米「山田錦」だけを原料に、京都で開発された酵母「京の琴」と伏見の名水「伏水」で醸した純米吟醸酒です。

●はんなり京梅酒

和歌山県産の完熟「南高梅」を厳選し、北川本家の本格米焼酎にじっくりと漬け込んだ逸品。甘さを控えすっきりとした味わいは、食中酒としても最適です。

＜おつまみ＞

●よもぎ麩の西京味噌田楽

●イカ刺身のチャンジャ和え

●近江赤こんにゃくの京豆腐白和え

※提供内容は日によって異なる場合があります。

1日限定！特別イベント「北川本家の日本酒を愉しむ夕べ」

明暦三年（1657年）創業、京都・伏見の老舗酒蔵（さかぐら）「北川本家」よりゲストを招き、日本酒へのこだわりや歴史についてご紹介いたします。直接お話を伺いながらお酒を味わえる、この日限りの貴重なひとときをお愉しみください。

◆開催日時：4月24日（金）17:00～19:00

◆協力：株式会社北川本家 https://www.tomio-sake.co.jp/

【インターゲートラウンジ サービス内容について】

ご宿泊中、何度でもご利用いただけるカフェスタイルのラウンジです。

時間帯に応じてこだわりのコーヒーなどのソフトドリンクやお酒、夜食や朝食などをご用意しております。

※ご宿泊のお客様は無料でご利用いただけます。（朝食・一部アルコールは有料です。）

6:00～7:00 こだわりのコーヒー・スムージー

7:00～10:30 焼きたてパンとごちそう野菜の朝ごはん

10:30～20:00 こだわりのコーヒー・ソフトドリンク

15:00～20:00 アフタヌーンサービス

17:00～19:00 ハッピーアワー（カクテル・ワイン等）

20:00～22:00 ナイトタイム（お茶漬けバイキング）

インターゲートホテルズ イベントカレンダー

URL：https://www.intergatehotels.jp/news/3153.html

価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、「人と人」「ホテルと人」「地域と人」をつなぐコミュニケーションの場としてラウンジスペースをご用意し、地域の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催しております。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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ホテルインターゲート京都 四条新町

閑静な立地に2018年3月にグランドオープン。ホテルインターゲート京都 四条新町は、京都での旅を最高な体験や記憶にしていただくためのホテルです。京都を訪れる、おひとりおひとりにとって旅の大切なスタートの時となる朝に、さまざまな最高な朝のサービスをお届けいたします。ぜひ彩りあふれる京都の朝をお楽しみください。



※ホテルインターゲート京都 四条新町は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：ホテルインターゲート京都 四条新町

所在地：京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町387

TEL：075-255-2221

開業：2018年3月1日

構造：地上5階

客室数：153室

URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo

Facebook：https://www.facebook.com/kyotointergate

X：https://twitter.com/intergate_kyoto

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_kyoto/