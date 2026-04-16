「コンビニエンスウェア」シチズン時計と共同開発、発売前から話題沸騰の腕時計をいよいよ4月17日（金）から発売！機能キャップや初夏を彩るソックスの新色も登場

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、ファミリーマートオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新作を2026年4月17日（金）から発売いたします。

■「コンビニエンスウェア」注目の新作、腕時計がいよいよ発売！

「コンビニエンスウェア」は、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開しているファミリーマートオリジナルアパレルブランドです。2021年のブランド立ち上げ以来、身近さと手軽さ、確かな品質がご好評をいただき、衣料品をコンビニで購入するという新たな文化を創造しております。2026年2月にはブランド初のTVCMを放映し、「コンビニエンスウェア」の世界観を大きなスケールの映像美で表現するなど、新たな可能性に挑戦しました。

2026年春夏の目玉商品「腕時計」がいよいよ4月17日（金）から発売となるほか、機能キャップやショートソックスの新色も登場します。さらにブランド立ち上げ当初からご愛顧いただいていた「ショーツ」を、安心感のあるベーシックなショーツを目指して改良しました。

【商品詳細】

【商品名】ショートソックス

【価格】390円（税込429円）

【発売日】ライラック、ピスタチオ：2026年4月17日（金）から順次

フラミンゴ、ハラペーニョ：2026年5月8日（金）から順次

【発売地域】全国

【内容】つま先、かかとには補強糸を使用し、耐久性を高めました。抗菌防臭加工でニオイにくい仕様です。2026年春夏のシーズンカラーを配色しました。

【カラー】ライラック、ピスタチオ、フラミンゴ、ハラペーニョ

【サイズ】22-25cm、25-28cm

【商品名】腕時計

【価格】1,817円（税込1,998円）

【発売日】2026年4月17日（金）

【発売地域】全国

【内容】シチズン時計株式会社と共同開発した腕時計です。文字盤は爽やかな白とシックな黒の2色展開です。水泳時も着用可能な10気圧防水で、子供から大人まで使えるサイズも特長です。秒針・ベルト穴・つく棒にはファミリーマートカラーをあしらいました。

【カラー】しろ、くろ

【サイズ】ワンサイズ

【商品名】機能キャップ

【価格】1,817円（税込1,998円）

【発売日】2026年4月17日（金）

【発売地域】全国

【内容】軽量なメッシュ素材を使用し、フィット感に優れた蒸れにくいキャップです。

大き目のツバはUV遮蔽率90%以上で顔をしっかり守り、芯が柔らかく丸めて収納できます。

洗濯機で丸洗い可能で、アクティブなシーンでの着用にもおすすめです。

【カラー】くろ

【サイズ】57-59cm

【商品名】キャップ

【価格】1,817円（税込1,998円）

【発売日】2026年4月17日（金）

【発売地域】全国

【内容】洗濯機で洗えて、UVカット機能付きのキャップです。サイズ調整可能なので幅広いお客さまにご着用頂けます。【カラー】くろ

【サイズ】57-59cm

【商品名】ショーツ

【価格】800円（税込880円）

【発売日】2026年5月12日（火）頃より順次切り替え

【発売地域】全国

【内容】これまで多くのお客さまにご支持いただいてきた「ショーツ」を、より安心感のある、日常使いしやすい一枚へとアップデートしました。股上を深めに設計することでお尻を包み込む仕様に変更し、足ゴムの幅や足繰りのカーブを細かく調整しました。さらに、脇の縫い目も肌あたりの優しい縫製を採用し、細部まで見直すことで、肌へのストレスを最小限に抑えた快適な履き心地を実現しました。

【カラー】くろ

【サイズ】M/L

※画像はイメージです。

※店舗によって取り扱いが無い場合がございます。また販売数量は異なります。

※店舗によって発売日・時間が異なる場合がございます。

■落合宏理氏について

落合宏理／ファッションデザイナー

1977年東京生まれ。文化服装学院卒業。

2007年、自身のブランド「FACETASM」を立ち上げる。

2013年、毎日ファッション大賞・新人賞受賞。

2016年、毎日ファッション大賞・大賞受賞。

同年より、パリ・メンズ・ファッションウィークにてコレクションに参加。またリオオリンピック・パラリンピック競技大会閉会式「フラッグハンドオーバーセレモニー」の衣装制作を手掛ける。

「NIKE」、「Coca-Cola」、「LEVI'S」などのグローバルブランドとのコラボレーションを行うなど、国内にとどまらず活動は多岐にわたる。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html