【ウェスティンホテル横浜】ロビー・ラウンジ初の和のアフタヌーンティー「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」予約開始

マリオット・インターナショナル

新世代の「ウェルビーイング」を体現したライフスタイルホテル、ウェスティンホテル横浜（英語表記：The Westin Yokohama）は、2026年6月1日（月）より、最上階ロビー・ラウンジにて「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」を開催いたします。

6月は新茶が香る初夏の季節であり、同時に雨の季節の始まりでもあります。緑がいっそうみずみずしさを増すこの時期にお届けするアフタヌーンティーのテーマは「抹茶」。フレッシュなお茶のほろ苦さと甘みが重なり、清涼感あふれる味わいのデザートが並びます。

デザート4種の中でもひときわ目を引くのが、「ウェスティンホテル横浜城 抹茶とショコラムース」。思わず写真に収めたくなる愛らしい見た目と、本格的な味わいを兼ね備えた一品です。セイボリーには、和と洋の要素を融合させたラインナップをご用意しました。

また今回、開業以来使用している港町・横浜をイメージした錨型のアフタヌーンティースタンドに加え、新たにガラスウェアを採用。透明感のあるプレートが、初夏らしい爽やかな抹茶デザートの彩りを一層引き立てます。

抹茶の奥行きある味わいを、趣向を凝らしたデザートとセイボリーで表現します。

23階 ロビーラウンジウェスティンホテル横浜城 抹茶とショコラムースナイトアフタヌーンティーはお酒とのマリアージュも

旬の抹茶を使用した「抹茶薫る和のアフタヌーンティー」では、新茶の余韻を感じるデザートとセイボリーをご用意しました。

デザートのプレートは、清涼感と遊び心あふれるラインナップ。中でも目を引くのは、新緑の丘に建つ小さなお城をイメージした「ウェスティンホテル横浜城 抹茶とショコラムース」です。思わず写真に収めたくなる愛らしい佇まいながら、抹茶の豊かな風味を楽しめる本格的な一品に仕上げました。

抹茶サブレにはチーズムースを合わせ、抹茶プリンにはほうじ茶のジュレと和三盆を添えて、抹茶のほろ苦いアクセントを表現。セイボリーも、茶蕎麦と錦糸卵の海苔生春巻き、黒豚の最中サンド、京鴨の生ハムなど、和の要素を色濃く反映した内容です。ナイトアフタヌーンティーのセイボリーは、お酒とともに楽しむために仕立てた特別なラインアップ。照り焼きミニチキンバーガーやトウモロコシのポタージュ、フォアグラムースのミニタルトレットなど、軽やかさの中に奥行きを感じる味わいが、夜の時間をより贅沢に演出します。

ランチタイム限定のスコーンには、抹茶と紫蘇を使用。スコーンならではの満足感がありながらも、爽やかな口当たりに仕上げました。さらに週末限定のパフェは、白玉とわらび餅に抹茶アイスとみたらしソースを添えた、和と洋が調和する一品をご用意します。

梅雨から夏へと移ろうこの季節。爽やかな抹茶のアフタヌーンティーとともに、横浜の街並みを見下ろす開放的なロビーラウンジで、ゆったりとした心地よい時間をお楽しみください。

【抹茶薫る和のアフタヌーンティー開催概要】

開催期間：2026年6月1日（月）～2026年7月31日（金）

営業時間：

アフタヌーンティー１.11:30～ / ２.13:45～ / ３.16:00～（3部制・各100分）

ナイトアフタヌーンティー 18:00～22:00 (20:00最終入店・120分制）

料金 ：

アフタヌーンティー 平日 8,200円 / 土日祝 9,200円

ナイトアフタヌーンティー フリーフロー付き

ノンアルコールワイン付き8,200円/スパークリングワイン付き9,200円/シャンパーニュ付き12,300円

ご予約 ：https://x.gd/sQ9ru

【ウェスティンホテル横浜について】

ウェスティンホテル横浜は2022 年 6 月、国内 6 軒目の「ウェスティン」ブランドのホテルとして横浜のみなとみらいに誕生いたしました。 ウェスティンブランドのビジョンが完全に体現化された新世代のライフスタイル ホテルとして、ゲストの皆様が旅行中でも最高のコンディション でお過ごし いただけるよう、 雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」を 全客室に完備し、 屋内プールやフィットネススタジオ、 国内初のホテル名を冠したヘブンリー スパ バイ ウェスティン などを兼ね備えた１千平方メートル 超の広さを誇る「総合ウェルネスフロア」を擁し、「ウェルビーイング」に重きをおいたサービスおよび施設をご提供しています。ウェスティンホテル横浜は、ビジネスやレジャーを問わず、横浜を訪れる方への快適なステイをお約束いたします。

HP: ウェスティンホテル横浜 | 横浜みなとみらい ホテル(https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowy-the-westin-yokohama/overview/)

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■ウェスティンホテル＆リゾートについて

ウェスティン・ホテル＆リゾート（Westin Hotels & Resorts）は、10年以上にわたりホスピタリティ業界におけるウェルネスのグローバルリーダーとして、旅行中もお客様が心身ともに健やかに過ごせるようサポートしています。その取り組みは、「Sleep Well（よく眠る）」「Eat Well（よく食べる）」「Move Well（よく動く）」というブランドのウェルビーイングの柱に基づいています。世界40以上の国と地域に240軒以上のホテルとリゾートを展開するウェスティンでは、受賞歴のあるアイコニックな「ヘブンリーベッド（Heavenly(R) Bed）」をはじめ、24時間利用可能なフィットネススタジオ「WestinWORKOUT(R) Fitness Studio」、ホテル周辺のおすすめランニングルートを紹介する「WestinWORKOUT Routes」、スポーツウェアを貸し出す便利な「Gear Lending Program」など、多彩なウェルネス体験をご提供しています。また、「Eat Well」メニューでは、栄養価が高く美味しい料理もお楽しみいただけます。詳しくは www.westin.com をご覧ください。最新情報は、X（旧Twitter）、Instagram、TikTok、Facebookでも発信しています。ウェスティンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベルプログラム「Marriott Bonvoy(R)（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中のブランドホテルに加え、「Marriott Bonvoy Moments」でしか体験できない特別なアクティビティや、無料宿泊、エリートステータスの特典など、さまざまなメリットをご提供しています。

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