この春話題の“壮麗ハイファンタジー”TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」「ABEMA」で4月18日（土）に無料振り返り一挙放送！第3話を無料WEB最速で見られるのは「ABEMA」だけ

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年4月18日（土）夜6時より、2026年新作春アニメTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」の無料振り返り一挙放送を実施いたします。

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、 「モーニング・ツー」（講談社）にて連載中の白浜鴎による大人気ファンタジー漫画が原作。“魔法を使えない者は魔法をかける瞬間を見てはならない”掟がある世界で、魔法使いに憧れる小さな村の少女・ココが、魔法使いの青年・キーフリーの魔法を目にしてしまい、“大きな秘密”を知ることから始まる、光と闇が交錯する壮麗ハイファンタジーが描かれます。精緻な世界観や美麗な作画が話題を呼び、累計発行部数750万部を突破、世界各国で数々の漫画賞を受賞するなど、国内外で高い評価を獲得。2026年4月より放送を開始したTVアニメには、本村玲奈（ココ役）、花江夏樹（キーフリー役）らが名を連ね、ファン待望の本格ファンタジーの映像化に、さらなる注目が集まっています。

このたび実施が決定したTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」の無料振り返り一挙放送では、第1話から「ABEMA」にて地上波1週間先行放送された第3話までを無料でお届けいたします。

なおTVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は、毎週月曜日夜11時より地上波1週間先行・WEB最速配信中。「ABEMA」での先行放送1週間後の毎週月曜日夜11時（地上波同刻）からは、地上波放送回の無料配信を開始し、以降、地上波放送回までを全話無料でお楽しみいただけます。

TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」第3話までを無料で見られるのは「ABEMA」だけです。魔法使いとその弟子たちが繰り広げる“壮麗ハイファンタジー”の世界を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」無料振り返り一挙放送 概要

(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

第1～3話

放送日時：2026年4月18日（土）夜6時～夜7時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/Ah77p8pd7LhVLK

■TVアニメ「とんがり帽子のアトリエ」は毎週月曜日夜11時より地上波1週間先行・WEB最速配信中！

(C)白浜鴎／講談社／「とんがり帽子のアトリエ」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月6日（月）から毎週月曜日夜11時より放送中

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/E8YEuhtCx7VGoR

※第1話は地上波放送同時、第2話以降は放送1週間後の毎週月曜日夜11時（地上波放送同刻）より無料配信開始。以降、地上波放送回まで全話無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

全世界絶賛！累計発行部数750万部突破！

精緻な世界観で描かれる光と闇の壮麗ハイファンタジー、ついにTVアニメ化！

「魔法」――、それは世界に溢れていて人々の生活を豊かにする、

なくてはならない便利な“奇跡”。

けれど、 “魔法をかけることが出来るのは魔法使いだけ”。

魔法をかける瞬間を見てはならないのがこの世界の掟。

小さな村で母親の手伝いをしながら暮らす少女・ココは、

それでも幼い頃から魔法使いへの憧れを抱き続けていた。

ある日、村を訪れた魔法使いの青年・キーフリーが魔法を使うところを

覗き見てしまい、大きな秘密を知ることになる。

それは、特別な道具で魔法陣を描けば、本当は誰にでも魔法が使えるという、

魔法使い達が隠した「絶対の秘密」だった――。

壮麗で幻想的な世界の裏に影を落とす、大人達が口を閉ざした魔法の歴史。

「知らざる者（ふつうの子） 」として生まれ、キーフリーの弟子として魔法を学ぶことになったココは、

アトリエの仲間と共に探求と成長を重ねていく中で、

秘密多き魔法使いの世界へと足を踏み入れていく。

――これは、絶望を知り、希望へと手を伸ばす、子供たちの物語。

＜CAST＞

ココ：本村玲奈

キーフリー：花江夏樹

アガット：山村響

テティア：陽木くるみ

リチェ：月城日花

オルーギオ：中村悠一

フデムシ：久野美咲

イグイーン：斎賀みつき

ほか

＜STAFF＞

原作：白浜鴎「とんがり帽子のアトリエ」(講談社「モーニング・ツー」連載）

監督：渡辺 歩

副監督：篠原 准

シリーズ構成・脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン・総作画監督：うなばら海里

チーフアニメーター：中野悟史

服飾デザイン：小川 茜

小物設定：鈴木典孝・岩畑剛一

美術監督：後藤亮太

美術設定：多田周平・中島美佳

色彩設計：中野尚美

撮影監督：北岡 正

編集：本田優規

音響監督：小泉紀介

音楽：北村友香

音響制作：dugout

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：BUG FILMS

公式サイト：https://tongari-anime.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/