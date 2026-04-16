NeoRealX、滋賀県守山市における映像等を活用した情報発信の高度化を支援

株式会社NeoRealX

株式会社NeoRealX（本社：東京都港区、代表取締役社長：安藤聖泰）は、滋賀県守山市において、総務省の「地域活性化起業人制度（副業型）」を活用した取り組みに参画し、VR・AR・映像企画等を活用した情報発信の高度化を支援いたします。

右：守山市長 森中高史、中央：NeoRealX経営企画マネージャー 伊藤美保、左：NeoRealX代表取締役社長 安藤聖泰

■ 背景

近年、SNSや動画プラットフォームの普及により、自治体における情報発信においても、映像や体験型コンテンツの重要性が高まっています。

守山市では、映像技術を活用した市の魅力発信や、ふるさと納税返礼品の紹介、人材確保等を見据え、職員の情報発信スキルの向上に取り組んでいます。

■ 本取り組みの内容

本事業では、地域活性化起業人として参画するNeoRealXの人材が中心となり、以下の取り組みを行います。

１. VR・AR・映像企画等を活用した地域資源や地域の魅力の発信に関する助言・提言

２. 映像コンテンツの作成・スキル向上・活用等の情報発信にかかる指針作成に対する助言・提言

３. 子育て世代や大都市圏在住者の目線を生かした地域の魅力（観光スポット・飲食・暮らしの工夫など）の発掘および地域PR 施策への助言・提言

４. 職員等に向けた映像作成等にかかる研修会の実施 などこれらを通じて、守山市における情報発信の質の向上と、発信力の底上げを図ります。

■ 協定概要

・協定名称：地域活性化起業人制度（副業型）にかかる業務に関する協定

・担当者：伊藤美保（株式会社NeoRealX）

・期間：2026年4月15日～2027年3月31日

・主な内容：VR・AR・映像企画等を活用した情報発信に関する助言・提言、人材育成等

締結式の様子

■ 伊藤美保について

本事業では、NeoRealXの伊藤美保（経営企画マネージャー）が外部人材として参画します。

伊藤は、総合小売・IT業界および日本テレビグループ企業において、経営管理・制度設計・業務標準化などを推進。上場企業における財務・ガバナンス領域の経験を経て、現在はXR・映像を活用した地域活性化事業の企画推進を担当しています。

和歌山県那智勝浦町では地域活性化起業人として参画し、企画立案、職員の啓蒙活動、事業推進を担ってきました。

■ 今後の展開

本事業を通じて、守山市における映像を活用した情報発信の取り組みを段階的に進め、地域の魅力発信のさらなる強化を目指します。