BitStarがAIを活用したHP制作、 Instagram運用・MEO対策まで一元管理する『BitStar AI Marketing』を開始

株式会社BitStar

インフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心とした様々な事業を展開する株式会社BitStar（本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長執行役員CEO：渡邉拓）は、2026年1月に提供を開始したAIを活用した自動ホームページ制作サービス「BitStar AI Page」のサービスに加え、Instagram運用代行とMEO対策（Googleマップへの投稿・口コミ返信）まで支援範囲を広げることで、企業・店舗の情報発信と集客導線を一気通貫で支援する統合型マーケティング支援サービス「BitStar AI Marketing」として、新たに提供を開始することをお知らせいたします。

■ サービス進化の背景

中小企業や店舗にとって、デジタルを通じた情報発信の重要性は年々高まっています。一方で、複数のメディアを継続的に運用するには相応の人手とノウハウが必要であり、本業を抱えながら対応し続けることへのハードルは依然として高い状況です。

このような課題に対し、BitStarは2026年1月、AIを活用してプロ品質のホームページを低コストで制作・運用できる『BitStar AI Page』（https://lp.bsap.tokyo/ ）を提供開始しました。ホームページを起点に、企業や店舗がオンライン上で必要な情報を適切に届けられる環境づくりを支援してきました。

一方で、企業や店舗の情報発信はホームページ単体で完結するものではなく、InstagramやGoogleマップなど複数の接点を横断して設計・運用することが求められています。そこで、BitStarはホームページ制作を起点に、より包括的な情報発信支援へとサービス領域を拡張しました。

今回の『BitStar AI Marketing』では、ホームページ制作に加え、Instagram運用代行とMEO対策（Googleマップへの投稿・口コミ返信）まで支援範囲を拡張。3つのメディアをAIが一元管理することで、ブランドコンセプトやトーン＆マナーの一貫性を保ちながら、継続的な情報発信を支援します。

■ 「BitStar AI Marketing」の主な特長

ホームページ・Instagram・Googleマップ（MEO）という、店舗集客に欠かせない3つの主要メディアを、AIを活用することで低価格に一元管理・自動運用する総合サービスです。

■サービスサイト(Instagram運用)

https://marketing.bsap.tokyo/lp-price

■サービスサイト(Webサイト構築&運用)

https://lp.bsap.tokyo/

■サービスサイト(google map運用)

開設予定

１. ホームページ制作から情報発信までを一気通貫で支援

『BitStar AI Page』を基盤に、Instagram運用代行・MEO対策まで支援範囲を拡張。ホームページ、Instagram、Googleマップの3つの接点を横断して支援することで、制作だけで終わらない継続的な情報発信を実現します。AIによる戦略策定、クリエイティブ生成、自動スケジュール、効果測定・分析まで一気通貫で対応し、情報発信にかかる工数を抑えながら継続しやすい運用体制を構築します。

※AIによるInstagram投稿用クリエイティブ生成例

２. ブランドの一貫性を保ちながら発信できる設計

3つのメディアを統合的に運用することで、ブランドコンセプトやトーン＆マナー、クリエイティブ表現の一貫性を保ちやすい設計です。複数の接点で統一感のある発信を継続することで、認知から比較検討までを支援します。

３. スマートフォン中心でも運用しやすい仕組み

Instagram運用・MEO対策ではLINE連携による承認・修正フローを採用。PCを開かずにスマートフォン上で確認・承認できる設計により、日々の業務を抱える事業者でも導入しやすいサービスを目指しました。

■料金プラン

『BitStar AI Marketing』は、初期設定費用66,000円（税込）、月額14,800円（税込）から利用可能です。ホームページ制作、Instagram運用代行、MEO対策の3サービスを含むフルセットプランのほか、各機能を個別に利用できるプランも用意しています。なお、ホームページ制作は月額2,000円（税込）から利用可能です。詳細はお問い合わせください。

■今後の展望

「BitStar AI Marketing」は、単なる運用代行ツールの枠を超え、中小企業や店舗のマーケティング活動を自律的に司る「AIマーケティングエージェント」となることを目指します。

1. 自律的な運用改善とマルチプラットフォーム展開

単に投稿を自動化するだけでなく、InstagramやGoogleマップのインサイトデータをAIが高度に分析。数値に基づき自律的に運用サイクルを改善し、それぞれの店舗や企業の特性・ターゲットに最適化されたコンテンツを自動生成します。また、今後はTikTokやXなど、対応するSNSプラットフォームを順次拡大し、あらゆるチャネルでの発信を網羅してまいります。

2. インフルエンサーマーケティングとの強固な連携

BitStarが保有する国内最大級のインフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match」との連携をさらに強化します。SNS運用だけでなく、インフルエンサーマーケティングまでをもAIが統合的に管理・実行する体制を構築。キャスティングから施策実施、効果測定まで、企業のマーケティング活動のすべてをAIが代行し、最小の工数で最大の発信力を生むサービスへと成長させてまいります。

■ 株式会社BitStar 代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓 コメント

『BitStar AI Marketing』は、BitStarにとってインフルエンサーマーケティング事業の成長戦略における新規事業です。創業以来、テクノロジーに投資し続けてきましたが、この度AIを活用した企業のマーケティング支援を劇的に加速させる一つのプロダクトです。

AIにより高品質なWebサイトという受け皿を手頃な価格で提供し、その先の集客・成長フェーズまでを一気通貫で支援できる点こそが、BitStarにしかできない提供価値です。企業は浮いた予算や時間を本来使うべきところに投資することができ、また、各サービスのデータをつなぎあわせることでさらに効果的なマーケティングを期待することができます。BitStarは今後も、100年後に名前が残る産業・文化をつくるという志のもと、新たな挑戦を続けていきます。

■株式会社BitStarについて

株式会社BitStar (ビットスター)は、「感情を動かす。世界を動かす。」をミッションに掲げ、100年後に名前が残る産業・文化をつくるべくインフルエンサーマーケティングプラットフォームを中心に、エージェンシーやプロダクション、コンテンツスタジオ、P2Cビジネスなど様々な事業を展開しています。 日本最大級（※自社調べ）のインフルエンサーデータベース「BitStar Database」は、累計アカウント数400万件を超え、約5,000名以上の方にご利用いただいており、自社で抱えるビックデータとAIを活用した企業とインフルエンサーのマッチングプラットフォーム「BitStar Match」は手間のかかるインフルエンサー選びをスマートにすることを実現。累計資金調達額は40億円を超え、日本国内に加えインドネシアにも拠点を設立しグローバル展開も加速させています。 BitStarは、ロングテールクリエイターの可能性をデータとテクノロジーで最大限に引き出し、ソーシャルメディア時代の新たな産業・文化を創造していきます。

所在地：東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル10F

代表者：代表取締役 社長執行役員CEO 渡邉 拓

設立：2014年7月

コーポレートサイト：https://bitstar.tokyo/corp

・インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「BitStar Match(https://bitstar.tokyo/match)」

・ソーシャルメディアマーケティング「BitStar Agent(https://bitstar.tokyo/)」

・AI自動ホームページ制作ツール「BitStar AI Page(https://lp.bsap.tokyo/)」

・クリエイタープロダクション「BitStar Production(https://bitstar.tokyo/production)」

・女性に特化したクリエイターレーベル「OOO Entertainment(https://three-o.tokyo/)」

・ソーシャルコンテンツスタジオ「BitStar Studio(https://bitstar.tokyo/studio)」

・ブランドプロデュース「BitStar P2C(https://bitstar.tokyo/d2c)」