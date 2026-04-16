当社公式ホームページに新規ページを公開しました

日鉄物産株式会社

日鉄物産株式会社（以下、「当社」）は、公式ホームページに新たに「人財力」および「Our Business Story」ページを公開しました。



「人財力」では、多様なバックグラウンドや価値観を持つ社員一人一人に焦点を当て、仕事への想いや挑戦の軌跡を紹介しています。当社で活躍する人財の姿を通じて、当社の価値創造の源泉である“人”の魅力と、成長を支える人財の姿をお伝えします。



「Our Business Story」では、中長期経営計画の実現に向け、当社が注力する事業にフォーカスしています。市場環境の変化を捉えた新規ビジネスへの挑戦や、部門横断のプロジェクト、新サービス開発など、現場の最前線で生まれた取り組みをタイムリーに発信し、当社の挑戦をご紹介します。



今後も両ページの内容を順次更新し、当社で働く人の魅力やさまざまな事業をより多くの皆さまに分かりやすくお伝えしてまいります。

当社はこれからも公式ホームページを通じて、皆さまにとって有益で魅力ある情報発信に努めてまいります。

＜参考＞

〇人財力

URL：https://www.nst.nipponsteel.com/about/our-people.html



〇Our Business Story

URL：https://www.nst.nipponsteel.com/about/our-business.html