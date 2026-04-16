北海道コンサドーレ札幌クラブ創設30周年：アートプロジェクト「Red & Black Canvas(通称：赤黒キャンバス)」始動

株式会社コンサドーレ

北海道コンサドーレ札幌は、クラブ創設30周年を記念し、地域との共創および文化的価値の創出を目的とした「Red & Black Canvas(通称：赤黒キャンバス)」を開始いたします。

本プロジェクトは、クラブパーパス「赤黒の輪で、北海道の夢をつなぐ」のもと、クラブの象徴である「赤」と「黒」を起点としたアートを北海道各地に広げていくことで、コンサドーレの存在を日常の風景の中に溶け込ませ、地域とともに新たな価値を創出していく取り組みです。アートを通じて人と人、地域とクラブをつなぎ、これまでサッカーと接点のなかった方々にもコンサドーレの魅力を届けるとともに、北海道全体の文化的な賑わいの創出に寄与してまいります。



第一弾として、札幌駅周辺の再開発エリアを舞台に展開されるミューラルアートプロジェクト「SAPPORO XMURAL 2026」と連携し、国内外で活躍するアーティストによる壁画制作を実施いたします。

本取り組みは、再開発に伴い生まれる仮囲いなどの未活用空間をアートによって再価値化し、無機質になりがちな都市空間に彩りと賑わいを創出するものです。大規模な壁画が街の景観や人々の意識にポジティブな変化をもたらし、新たな回遊性や交流のきっかけを生み出します。



今後は、北海道内での壁画制作や、道内各地でのワークショップ展開なども予定しており、「赤黒」のアートを起点とした地域との関係人口の創出や、次世代育成にも取り組んでまいります。

北海道コンサドーレ札幌は、これからもスポーツの枠を超え、地域社会とともに歩みながら、「赤黒の輪」で北海道の未来と夢をつないでまいります。

アートプロジェクト「Red & Black Canvas(通称：赤黒キャンバス)」

地域との共創および文化的価値の創出、クラブパーパス「赤黒の輪で北海道の夢をつなぐ」の具現化を目的とし、北海道各地において、壁画制作やワークショップ等を通じた地域参加型プロジェクトを展開します。

第一弾：SAPPORO XMURAL 2026

■共催

JAPAN AX PROJECT株式会社、北海道コンサドーレ札幌

■日時

2026年5月11日（月）～5月17日（日）予定

※仮囲いは11日から、anaBa内壁面は14日スタートとなります

※雨天時は制作を中止することがあります

※掲出期間は、2027年3月末頃までの予定です

■会場

北海道札幌市中央区北2条西4丁目1番

「SAPPORO CULTURE FARM／凹場 anaBa」駅前通り沿い

■実施内容

国内外で活躍する壁画アーティストによるミューラル（壁画）制作を公開形式で実施します。

・制作箇所：anaBa内壁面5箇所 および 仮囲い1箇所

・参加アーティスト：KensukeTakahashi / Yusei / hitch / MIZPAM / Bao / PEPI

※プロジェクトや参加アーティストの詳細は下記SAPPORO XMURAL特設サイトにてご確認ください。

SAPPORO XMURAL特設サイト :https://xmural.jp/2026-spring/

■実施背景

SAPPORO XMURALは、JAPAN AX PROJECTが主催するプロジェクトとして、2024年9月に札幌駅横再開発エリアのひとつである、北5西1に設置されている仮囲い約100メートルに国内外で活躍する4名のアーティストが壁画を描く官民連携のプロジェクトとして誕生し、再開発の過程で生まれがちな「無機質さ」「完成までの空白期間」に対し、アートの力で人の視線と足を街に引き戻すという、再開発と賑わい創出を両立させる新しい都市の在り方を提示しました。

コンサドーレはこの取り組みに深く共感し、2026年、クラブ創設30周年記念事業の一環として本プロジェクトに参画。アートを通じて札幌のまちに新たな価値を創出するとともに、「赤黒」の表現を街なかに広げていくことで人と人とを結び、クラブパーパスである「赤黒の輪で、北海道の夢をつなぐ」の実現を目指します。

■Red & Black Canvas パートナー