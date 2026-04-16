【FC大阪】Puente Coffee(プエンテコーヒー) ゴールドパートナー契約更新のお知らせ

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株式会社F.C.大阪

この度、FC大阪ではゴールドパートナーとして、Puente Coffee(プエンテコーヒー)様とのパートナー契約の更新が決定いたしましたのでお知らせいたします。



2018年のパートナーシップ開始より、長きにわたりクラブを支えていただいております。


【主なパートナー内容】


　・ポロシャツ鎖骨部分にロゴの広告掲載


　・選手ロッカー含む、選手・クラブ関係者へのコーヒー提供


　・アウェイ開催時のクラブ広報等におけるコラボ商品等の活用


　・スタジアム場外ブース出店






【会社概要】


法人名：


Puente Coffee(プエンテコーヒー)


※2018年シーズン：Platinumパートナー


※2019年～2021年シーズン：オフィシャルパートナー


※2022年シーズン：シルバーパートナー


※2023年～2025年シーズン：ゴールドパートナー



所在地：


〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町1丁目6-23



代表者：


オーナー焙煎士 田中 清高



事業内容：


自家焙煎珈琲専門店



URL：


https://www.instagram.com/puentecoffee



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大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。