【FC大阪】Puente Coffee(プエンテコーヒー) ゴールドパートナー契約更新のお知らせ
株式会社F.C.大阪
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この度、FC大阪ではゴールドパートナーとして、Puente Coffee(プエンテコーヒー)様とのパートナー契約の更新が決定いたしましたのでお知らせいたします。
2018年のパートナーシップ開始より、長きにわたりクラブを支えていただいております。
【主なパートナー内容】
・ポロシャツ鎖骨部分にロゴの広告掲載
・選手ロッカー含む、選手・クラブ関係者へのコーヒー提供
・アウェイ開催時のクラブ広報等におけるコラボ商品等の活用
・スタジアム場外ブース出店
【会社概要】
法人名：
Puente Coffee(プエンテコーヒー)
※2018年シーズン：Platinumパートナー
※2019年～2021年シーズン：オフィシャルパートナー
※2022年シーズン：シルバーパートナー
※2023年～2025年シーズン：ゴールドパートナー
所在地：
〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町1丁目6-23
代表者：
オーナー焙煎士 田中 清高
事業内容：
自家焙煎珈琲専門店
URL：
https://www.instagram.com/puentecoffee
株式会社F.C.大阪
大阪府東大阪市をホームタウンとするＪリーグ（Ｊ３）クラブ「FC大阪」です。