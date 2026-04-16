電通デジタル、「Salesforce Japan Partner Award 2026」を2部門受賞

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、「Salesforce Japan Partner Award 2026」※1における「Japan Partner of the Year - Retail & Consumer Goods -」と「Japan Partner of the Year - Agentforce Marketing -」の2部門において受賞しました。

このたび受賞した「Japan Partner of the Year - Retail & Consumer Goods -」は、Salesforceのソリューションを活用したマーケティング変革支援において小売業界クライアントへのSalesforce製品の提案・導入実績を、また「Japan Partner of the Year - Agentforce Marketing -」は、MAを加速するSalesforceのソリューション群である「Agentforce Marketing」のクライアントに対する導入支援実績を評価し、贈られるものです。

【発表に対するコメント】

電通デジタル 副社長執行役員 杉浦 友彦は、次のように述べています。

Salesforce Japan Partner Award 2026の受賞を大変光栄に存じます。電通デジタルは、創業以来、マーケティング領域におけるSalesforceソリューションを活用した事業変革支援に一貫して取り組んでいます。また、AIエージェントの台頭以降にも、SalesforceのAIエージェントプラットフォームである「Agentforce」を活用した導入支援サービスをいち早く世に送り出すなど取り組みを加速させています。今回の受賞以降にも、新たなソリューションの提供とクライアントへの価値提供の歩みを止めず、事業変革パートナーとしてクライアントの成長に寄与し続けてまいります。

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野 敦資氏は、次のように述べています。

電通デジタルのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。

なお、第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。

※1：「Salesforce Japan Partner Award 2026」について

https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award

※SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。