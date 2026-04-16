夏のお掃除も爽やかな香りで快適にする『ウェーブ1枚完結フロア用起毛ウェットシート ハーバルシトラスの香り』を期間限定発売

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、夏場に増える床のベタベタ汚れやざらつき汚れを、世界初※1の特許技術※2を採用した「起毛×ウェット」の2層構造のシートで「絡め取り」と「拭き取り」を同時に実現し、ハーバルシトラスの香り付きシートで夏のお掃除を爽やかで快適にする、『ウェーブ1枚完結フロア用起毛ウェットシート ハーバルシトラスの香り』を、2026年4月21日に全国で期間限定品として発売します。

※1 不織布シートと厚みのある繊維束を有するシートの2層からなり、2層の接合部と非接合部に厚み差のある構成。

2024年10月ミンテルGNPDを用いたユニ・チャーム調べ

※2 不織布シートと厚みのある繊維束を有するシートの2層からなり、2層の接合部と非接合部に厚み差のある構成

『ウェーブ1枚完結フロア用起毛ウェットシート ハーバルシトラスの香り』

■発売の背景

フロア用ウェットシート市場は、夏が春の新生活や年末と並ぶ需要期となっています。当社調査によると、夏は、汗や皮脂、梅雨時の湿気による「床のべたつき」に対し71％の方が不満を感じているほか外出時に持ち込まれる砂などによる「ザラつき汚れ」も深刻な悩みとなっています。さらに、床に付着した汗や皮脂により雑菌が繁殖しやすくなり、「自宅のニオイが気になり不満を感じる」方が70％に上ることも明らかになりました。こうした夏特有の汚れや臭いへの不満を背景に、掃除の負担や心理的ストレスを軽減したいというニーズが高まっており、香り付きウェットシートの需要が拡大しています。

そこでこのたび、粒ゴミや髪の毛をしっかり絡め取りながら、ベタつき汚れも一度で拭き取れる、爽やかな香り付き『ウェーブ 1枚完結フロア用起毛ウェットシート ハーバルシトラスの香り』を発売します。

※ ユニ・チャーム調べ

■商品の特長

- 夏のお掃除を快適にするハーバルシトラスの香り・夏の蒸し暑さや、床から発生する嫌な臭いに対する不満を解消する、清潔感と爽快感のあるシトラ スハーブの香りを採用しています。・空間にこもった臭いを軽減し、快適に掃除ができる環境を整えます。

2．世界初※1の特許技術※2を採用した起毛×ウェットシート

・世界初※1の特許技術※2を採用した「ロングファイバー・ゴミ取りポケット」の起毛×水分たっぷりウェットシートにより、髪の毛や粒ゴミをしっかり絡めとりながら、ベタベタ汚れも拭き取ります。

3． 薬液量150％※3で、1枚で広範囲を拭き掃除

・薬液量を150％※3に高めることで、水分量が向上し、1枚でより広い範囲の拭き掃除が可能です。

※3 ユニ・チャーム商品比（超保水Wキャッチ）

■入数・価格

■発売時期

2026年4月21日に全国で期間限定品として発売します。

■『ウェーブ』ブランドサイト

https://jp.unicharm-wave.com/ja/home.html

■『ウェーブ１枚完結フロア用起毛ウェットシート ハーバルシトラスの香り』の発売を通じて貢献する「SDGs17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3．すべての人に健康と福祉を 12．つくる責任 つかう責任

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。