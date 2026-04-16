一般社団法人国際ビジネス連結機構

一般社団法人国際ビジネス連結(本社：東京都、以下「当団体」)の理事である上田が、株式会社ピュアフラット(本社：東京都港区、代表取締役：片平健太)主催のオンラインセミナー「脱・価格競争！『指名買い』を生み出すフルチャネル戦略 ～自社EC×国内モール×越境EC×SNS～」に登壇することをお知らせいたします。

■ セミナー開催の背景と目的

EC市場の競争激化と広告費高騰により、多くの事業者が「価格競争による利益減少」という壁に直面しています。この状況を打破するには、国内モール、自社EC、SNS、そして海外市場を組み合わせた「フルチャネル戦略」によるブランド構築が不可欠です。 本セミナーでは、各領域の最前線で活躍するプロフェッショナルが、価値で選ばれる「指名買い」を実現するための具体的なロードマップを公開します。

■ 当機構理事・上田の登壇内容（第5部 15:00～15:30）

題目：日本から世界を舞台に ～日本企業の国際化を加速するためのグローバルビジネス支援～

海外進出を果たしている日本の中小企業はわずか0.43%に留まります。上田のセッションでは、

シュリンクする国内市場を飛び出し、世界7ヵ国で販路を切り拓いてきた実体験をベースに、

当機構が推進する最新の「ライブコマース成功事例」や海外展開の具体的な手法を徹底解説します。

■ プロフィール

一般社団法人国際ビジネス連結機構 理事 上田 直之（うえだ なおゆき）

2005年株式会社アーツ創業(現・取締役会長)。27拠点の物流網を構築した物流のスペシャリスト。その後、中国、ベトナム、シンガポール、ドバイに現地法人を設立。ベトナムでの150店舗開拓やシンガポール百貨店への流通など、デジタルとリアルを融合させた圧倒的な商流構築実績を持つ。現在は当機構理事として、世界7ヵ国のネットワークを駆使し、日本企業の海外展開をワンストップで支援している。

■ 開催概要

セミナー名：脱・価格競争！「指名買い」を生み出すフルチャネル戦略

開催日時： 2026年4月16日（木） 13:00～16:00

開催形式： オンライン（Zoom配信）

参加費： 無料（事前登録制）

主催： 株式会社ピュアフラット

→お申し込みはこちらから(https://pureflat.co.jp/seminar/detail_260416/)

■ 一般社団法人 国際ビジネス連結機構について

当機構は、日本企業の海外進出を支援することを目的に設立された団体です。ライブコマース、現地体験型販売、海外企業とのビジネスマッチング、セミナー・交流会などを通じ、企業が実際に海外市場に触れながら学び、挑戦できる機会を提供しています。

【法人概要】

名称：一般社団法人 国際ビジネス連結機構

設立：2024年12月

代表理事：松浦啓介

所在地：東京都港区南麻布2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F

URL：https://kokusaibiz.org/

事業内容：海外進出支援、ライブコマース支援、交流会・フォーラム運営など