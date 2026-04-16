ミシュラン6年連続掲載！タイ・バンコク発のパッタイ専門店「BAAN PHADTHAI」日本初上陸。横浜ハンマーヘッドに4月20日（月）オープン

株式会社BOND CREATION

この度、株式会社BOND CREATIONは、タイ・バンコク発のパッタイ専門店「BAAN PHADTHAI（バーン・パッタイ）」を、2026年4月20日（月）、横浜ハンマーヘッドに日本初上陸オープンいたします。

タイの国民食のひとつとして知られるパッタイは、米粉麺を使った炒め料理で、屋台の定番として広く親しまれてきました。“パッタイの家”を意味する「BAAN PHADTHAI」は、「ミシュランガイド・バンコク」において2018年の創刊以来6年連続でビブグルマンに選出されている実力店。最高品質の米麺を使い、18種類の食材を合わせた秘伝のソースで丁寧に仕上げるパッタイをはじめとするタイの伝統料理を提供しています。

カフェやギャラリーが立ち並ぶ「ジャルンクルン通り」の小さな路地で誕生した「BAAN PHADTHAI」は、その美味しさを世界に広めるべく、台湾、香港、パリ、マレーシアなど世界12店舗へと展開。この度待望の日本上陸を果たしました。日本第一号となる横浜ハンマーヘッド店では、本国の雰囲気をそのまま再現した空間で、自慢のパッタイをはじめ、タイの定番料理をお楽しみただけます。

■空間について

店内は、ブルーを基調に、木製の窓枠やチーク材の床を配し、タイの歴史を感じさせるデザイン。窓の先には海を望むテラス席を備え、みなとみらいの景色と海風を感じられる開放的な空間をご用意しています。テラス席はドッグフレンドリーで、貸切利用にも対応いたします。

■メニューについて

「BAAN PHADTHAI」を代表する5種類のパッタイに加え、人気のケールラップやハーブチキンウィングなどの前菜、トムヤムクン、ガパオライス、グリーンカレーやマッサマンカレーなどタイの伝統料理をお楽しみいただけます。さらに、南国のフルーツを使ったデザートやレモングラスやタマリンドなど使用したタイカクテルやモクテルなど、タイの豊かな食文化を感じられるメニューも充実。平日ランチには、パッタイやカレーを中心としたセットメニューをご用意。ワインやアジアンカクテルを含む約20種類のドリンクフリーフローとともにご堪能いただけます。

＜代表メニュー＞

▼ケールラップ \ 2,178

「BAAN PHADTHAI」の定番。ケールの葉に8種類の具材（鶏肉、クリスピーな豚脂、ピーナッツ、エシャロット、ライム、唐辛子、ショウガ、ミヤンカムソース）をお好みで包んで楽しむ前菜。口の中に広がる多様な食感の組み合わせとともに、タイ料理に欠かせない五味（辛味・酸味・甘味・塩味・旨味）をご堪能いただける一品です。

▼ハーブチキンウィング \935

ハーブを利かせた手羽のディープフライ。自家製のスイートチリソース、チリジャムにつけてお楽しみください。

▼蟹のパッタイ \2,530

米麺を蟹、卵、豆腐とともに炒め、タマリンドや甘辛チリジャム、ガランガル、海老ペーストなど18種類の材料を合わせた自家製ソースで仕上げました。強火で一気に炒めることで、香ばしさと奥行きのある味わいを引き出しています。ピーナッツ、もやし、ニラと一緒に混ぜてお召し上がりください。

▼マンゴースティッキーライス \1,815

完熟マンゴーに、ココナッツで甘く炊き上げたもち米を添えた、タイの定番スイーツ。ココナッツソースをかけてお楽しみください。

*表示価格は全て税込

左から時計回りに、ケールラップ、ハーブチキンウィング、マンゴースティッキーライス、蟹のパッタイ

【店舗概要】

店名：BAAN PHADTHAI（バーン・パッタイ）

開業日：2026年4月20日（月）

住所：神奈川県横浜市中区新港2丁目14－1横浜ハンマーヘッド 2F

電話番号：045-323-9001

営業時間：11:00～22:00（Food L.O. 21:00 / Drink L.O. 21:30）

席数：84席

定休日：施設に準ずる

予約URL：https://www.tablecheck.com/ja/baan-phadthai-hh/reserve

Instagram：

横浜ハンマーヘッド https://www.instagram.com/baanphadthai.hhyokohama.jp/

バンコク https://www.instagram.com/baanphadthai/