CYBOZU AWARD 2026「インテグレーション部門賞」を2年連続受賞

■CYBOZU AWARD 2026について

M-SOLUTIONS株式会社CYBOZU AWARD 2026「インテグレーション部門賞」を受賞

「CYBOZU AWARD 2026」は、2025年のサイボウズビジネスにおいて顕著な実績をあげられたサイボウズオフィシャルパートナー企業及び個人を表彰する制度です。M-SOLUTIONSが受賞した「インテグレーション部門賞」はSI(システムインテグレーション)分野において顕著な実績を上げたパートナーに授与されます。今回、M-SOLUTIONSはkintoneのリリース初期から積み上げた高度なSI力と豊富な実績により、民間・自治体におけるkintone導入に貢献をしたとして評価いただきました。また、本賞は昨年に続いての受賞となり、当社の取り組みが2年連続で評価された形となりました。

■SI事業部 技術本部長 林良太郎からのコメント

CYBOZU AWARD 2026の詳細 :https://partner.cybozu.co.jp/cypn/award

M-SOLUTIONSでは、2014年からkintoneでのシステム開発に取り組み始め、1,400件を超える構築実績を積み重ね、2024年にkintone エンタープライズパートナー認証を取得いたしました。また、2022年からSmart at 自治体DXを提供開始するなど、自治体でのkintone導入支援にも力を入れてまいりました。2025年から2年連続でのCYBOZU AWARD インテグレーション部門賞の受賞を、大変光栄に思います。私たちのSIやサービスを選択いただいたお客様、kintoneエコシステムを共に支えてきたパートナーの皆様に感謝いたします。生成AIの急速な進化により、SIのあり方も変化しつつありますが、多様化するお客様ニーズを的確に捉え、新しい価値を創出していきたいと考えております。

■サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田一己様からのコメント

システム開発について :https://smartat.jp/si/

サイボウズ株式会社はM-SOLUTIONS株式会社のCYBOZU AWARD 2026 「インテグレーション部門賞」受賞を心より歓迎致します。M-SOLUTIONS株式会社のkintone SI事業は実績が豊富で、長きにわたりkintoneエコシステムの拡大に大きく寄与いただきました。卓越した取り組みと成果に感謝いたします。今後もお客様にとって価値あるご支援ができるように、両社の協力体制を深めてまいります。

■kintoneとは

東証プライム上場企業の47%を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイト： https://kintone.cybozu.co.jp

■M-SOLUTIONS株式会社について

「情報革命で人々を幸せに 新たな価値を創造する」の経営理念の元、SI事業・プロダクト事業・公共事業を展開。

所在地：東京都豊島区西池袋1-11-1 メトロポリタンプラザビル14F

代表者：代表取締役社長CEO 植草 学

設立：2000年1月

■サービスについてのお問い合わせ

コーポレートサイト :https://m-sol.co.jp/サービスサイト :https://smartat.jp/

M-SOLUTIONS株式会社 SI営業部

TEL: 03-6892-3166 / Email: msol_sales@m-sol.co.jp