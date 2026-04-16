スパイラル、電気制御関連メーカーにおける仕入れ先品質管理業務の実態に関する調査レポートを公開

スパイラル株式会社

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭）は、電気制御を伴うメーカーにおける仕入れ先品質管理業務の実態に関する調査レポートを2026年4月16日に公開いたしました。

本レポートは、学生インターンによるアンケート調査とAIを活用したデータ分析をおこなう「DXリサーチ研究所」の専用ページにて掲載しています。

- 「DXリサーチ研究所」専用ページURL： https://www.spiral-platform.co.jp/labo/- 調査背景とポイント欧州におけるRoHS指令（※1）およびREACH規則（※2）の強化に伴い、日本の製造業、特に輸出企業においてはサプライチェーン全体での化学物質データの提出および管理が求められています。これを受け、日本政府は製品情報および化学物質情報をサプライチェーン単位で一元管理することを目的としたCMP（※3）構想を推進しており、今後、CMPへのデータ入力の義務化が想定されています。このような制度環境の変化により、製造業においては仕入れ先を含めた品質管理業務の負荷増大や、新たな対応課題の発生が懸念されています。一方で、こうした品質管理業務の実態や課題について、現場レベルで整理されたデータは十分に可視化されていないのが現状です。そこで当社は、電気制御を伴うメーカーを対象に、仕入れ先品質管理業務に関する実態および課題の把握を目的として調査を実施しました。本調査は、一都三県を除く電気制御を伴う機械・機器・部品メーカーの工場に在籍する品質管理、調達、技術関連部門の担当者を対象に実施しています。本レポートでは、電気制御を伴うメーカーにおける仕入れ先品質管理業務について、対応状況や課題認識、今後の取り組み意向などに関する調査・分析をおこない、現場における実態や傾向を整理しています。レポートの詳細は、以下の資料ダウンロードフォームよりお申し込みいただくとご確認いただけます。URL： https://www.spiral-platform.co.jp/materials/research06/?f002709542=https://www.spiral-platform.co.jp/20260416/47731/※1：電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関するEU（欧州連合）の法律。※2：化学物質の登録・評価・認可・制限に関するEUの規則。※3：Chemical and Circular Management Platformの略。日本語では「製品含有化学物質・資源循環情報プラットフォーム」と呼ばれる。

当社は、今後も幅広い業界におけるDX推進の実態把握と課題解決に向けた調査レポートを公開するとともに、調査活動を通じて得られた知見を社会に還元し、持続可能なDX推進に貢献してまいります。

- 「DXリサーチ研究所」専用ページURL： https://www.spiral-platform.co.jp/labo/- 「DXリサーチ研究所」とは「DXリサーチ研究所」では、学生インターンによるアンケート調査をおこない、AIを活用してデータ分析を実施しています。デジタル社会における業界横断的な課題を可視化し、実態に基づいたインサイトをまとめた調査テーマごとのレポートを作成し、ダウンロード提供しています。- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/【公式SNS】 X：https://twitter.com/spiral_platform/ Facebook：https://www.facebook.com/spiral20230601/ YouTube：https://www.youtube.com/@kyokara_dx/shorts/- 本件に関するお問い合わせ先問い合わせフォーム(https://www.spiral-platform.co.jp/contact/?f000099824=https://www.spiral-platform.co.jp/labo/&_gl=1*hirm5j*_gcl_au*MTM5NTAyOTc3MC4xNzc1Nzg5Nzc0*_ga*MTQ5MzQzMzMwMy4xNzcxNDg3NjAw*_ga_H5DVR5VTZZ*czE3NzYzMDE5OTkkbzQkZzEkdDE3NzYzMDIwNzckajYwJGwwJGgw)※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。