「来店Web予約サービス」全店舗拡大のお知らせ

株式会社北日本銀行

株式会社北日本銀行（頭取：石塚恭路）では、2026年4月20日（月）より、一部店舗において導入している「来店Web予約サービス」の対象店舗を全店舗に拡大し、下記の通りに取扱いたします。

本サービスでは、お客さま自らスマートフォンやパソコンを利用し事前に来店時間をご予約いただくことで、店頭で待ち時間を短縮しスムーズにお手続きいただけます。

記

１．開始時期

2026年4月20日（月）11:00～

※2026年4月22日（水）以降のご予約が可能です。

２．対象店舗

全店舗 ※ローン・ほけんプラザを含みます。

３．対象手続き

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104964/table/26_1_41829af6df91d8aee5f1b74c25486683.jpg?v=202604170151 ]

※店舗により予約可能なご相談・お手続き内容は異なります。

４．サービス利用時間

24時間365日 ※但し、メンテナンス期間を除く

５．予約方法

北日本銀行ホームページよりお申込みください。

URL：https://www.kitagin.co.jp/consult/web_visits_reserved/

以上