代表・土井、「Spready Innovators Club」2026年度のゲスト講師として登壇

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、新規事業支援サービスを提供するSpready株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：佐古 雅亮）が運営するイノベーター向けコミュニティ「Spready Innovators Club」において、代表の土井が2026年度のゲスト講師として登壇いたします。

「Spready Innovators Club」は、大手企業で新規事業創出に挑むイントレプレナー等を対象とした、7ヶ月間のコミュニティ型プログラムです。毎月1回開催される本プログラムにて、土井は第5回（2026年8月）の講師を務め、事業成長の秘訣やイノベーターとしての視座、実践的な知見についてお伝えいたします。

■ Spready Innovators Clubについて 大手企業で新規事業創出に取り組むイントレプレナーや、挑戦する意志を持つ方を対象とした、7ヶ月間のセミナー提供を軸としたコミュニティ型プログラムです。 第一線で活躍する新規事業の先駆者をゲストに迎え、実践的な知見と持続的なつながりを提供。共に学び合い、イノベーターとしての視座を高め合う場をプロデュースしています。

公式サイト：https://client.spready.jp/Innovatorsclub2026

【開催概要】

・主催： Spready株式会社

・開催日程： 全7回（2026年4月～2026年10月）

※土井の登壇は 2026年8月19日（水）17:00～19:00 を予定

・開催場所： Incubation CANVAS TOKYO（東京都中央区京橋2丁目2－1 京橋エドグラン 29F）

・内容： 講師によるセミナー、および講師・参加者全員による交流会

・参加費用： 200,000円（税別）

・申し込み：https://client.spready.jp/Innovatorsclub2026

本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260416

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告（旧アドトラック）、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。