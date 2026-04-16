【新規事業】SNS運用代行サービスを開始｜口コミ広場の集客ノウハウを活用し認知拡大からリピート促進まで支援

株式会社口コミ広場

美容医療の口コミ広場は、これまで培ってきた集客実績とマーケティングノウハウを活かし、SNS運用代行サービスの提供を開始しました。

本サービスは、InstagramやTikTokによる認知拡大から、LINE公式アカウントを活用したリピート促進までを一体的に支援する新規事業です。

美容医療業界においてSNSの重要性が高まる一方、運用リソースや専門知識の不足が課題となっている背景を受け、戦略から実行までを包括的にサポートする体制を構築しました。

SNS運用の課題とサービス開始の背景

美容医療業界におけるSNS活用の現状

InstagramやTikTokは、新規顧客との接点を創出する主要なチャネルとして活用が進んでいます。

特に動画コンテンツは拡散力が高く、短期間で認知を獲得できる点が特徴です。

一方で、継続的な投稿企画や撮影・編集、分析改善までを自社で担うには負担が大きく、十分に活用できていないケースも見受けられます。

また、LINE公式アカウントについても、友だち数が伸びない、配信内容が固定化しているなど、運用面での課題を抱えるクリニックも少なくありません。

口コミ広場の実績を活かした新たな取り組み

口コミ広場では、長年にわたり美容医療分野におけるユーザー行動データや集客実績を蓄積してきました。

本サービスは、それらのデータを基に「反応が取れるコンテンツ設計」を実現する点が特徴です。

単なる投稿代行ではなく、ユーザーの興味関心に基づいた戦略設計を行うことで、認知から来院までの導線を最適化します。

各媒体の特性を踏まえた運用により、成果につながるマーケティング支援を提供します。

サービスの特徴と強み

SNSからLINEまで一気通貫で支援

サービスでは、SNSによる認知拡大とLINEによるリピート促進を分断せず、一体的に設計します。

InstagramやTikTokで獲得したユーザーをLINEへ誘導し、その後の関係構築までを見据えた導線設計を行います。

これにより、新規集客だけでなく、既存顧客の再来店や継続利用にもつなげることが可能です。

単発の施策ではなく、長期的な集客基盤の構築を支援する点が強みとなっています。

柔軟な制作体制とスポット対応

専門チームによる運用代行に加え、「撮影のみ」「編集のみ」といったスポットでの依頼にも対応しています。

各クリニックのリソース状況に応じて、必要な部分だけを外部化できる柔軟性が特徴です。 これにより、無駄なコストを抑えながら質の高いコンテンツ制作を実現します。

口コミ×SNSによる相乗効果

口コミ広場に蓄積された口コミデータを活用し、SNS投稿の素材として展開することが可能です。

第三者評価としての口コミを活かすことで、信頼性の高いコンテンツを発信できます。

さらに、インフルエンサー施策と組み合わせることで、認知拡大と口コミ創出を同時に実現します。

SNSの拡散力と口コミの信頼性を掛け合わせることで、より高い集客効果を生み出します。

導入メリットと提供サービス

導入により期待できる効果

専門チームによる運用で、ターゲット層へのリーチを最大化し、ブランド認知の向上につなげます。

また、LINE公式アカウントを活用したステップ配信やセグメント配信により、再来店を促進しLTVの向上にも寄与。

さらに、必要な工程のみを外注できる仕組みにより、運用コストの最適化と社内工数の削減を同時に実現できます。

これらの施策を組み合わせることで、継続的な集客と売上向上を支援します。

提供サービス内容

Instagram・TikTokの戦略設計から運用代行、投稿企画、分析レポートの提供まで幅広く対応しています。

クリエイティブ制作においては、企画立案から撮影、動画・静止画編集まで一貫して支援可能です。

また、LINE公式アカウントの構築やLステップを活用した配信設計、リッチメニュー制作などにも対応しています。

口コミ広場との連携施策として、口コミの二次活用やインフルエンサー施策の実施も提供しています。

今後の展望

口コミ広場では、本サービスを通じて美容医療業界におけるマーケティング支援をさらに強化していきます。

クリニックごとの課題や目的に応じた柔軟な支援を行い、より実践的な運用体制の構築を目指します。

また、蓄積されたデータを活用しながら、運用精度の向上と成果最大化に取り組んでいきます。

今後も、集客からリピートまでを一貫して支援するサービスとして、価値提供を続けてまいります。

美容医療の口コミ広場のご紹介

美容医療の口コミ広場とは、全国4,000院以上の美容クリニック（形成外科・美容外科・美容皮膚科・歯科）の医院情報と、15万件以上の体験談が集まる美容クリニックのポータルサイトです。

施術を受けた方のみが投稿できる「やらせのない口コミ」など、公正で嘘偽りのない情報を発信することで、本当に良いものが評価されるサービスを提供することを使命として企画・運営しています。

美容医療の口コミ広場公式サイト :https://report.clinic/?utm_source=prtimes&utm_medium=psr_kuchikomi&utm_campaign=function