「食べチョク クラフトギフトグランプリ2026」初開催。出品者を全国から募集開始。過去受賞者は売上20倍超の実績も

株式会社ビビッドガーデン

認知度・利用率など9つのNo.1（※1）を持つ日本最大の産直通販サイト（※2）「食べチョク」を運営する株式会社ビビッドガーデン（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋元里奈）は、生産者のストーリーとこだわりが詰まった「クラフトギフト」という新カテゴリーを定義し、その魅力を発掘・発信する初の品評会「食べチョク クラフトギフトグランプリ2026」を2026年6月9日（火）・10日（水）に開催します。エントリー期間は、2026年5月12日（火）正午までとなります。

本品評会は食べチョク初の「ギフト」に特化した品評会です。メロンやさくらんぼなどの果物、ジュース・お酒・お茶などの飲料、梅干しや海苔などのご飯のお供、ゼリー・アイス・果物や卵などの農畜産物を使ったスイーツ・ジャムやコンポート、はちみつ、チーズなどの乳製品、その他各種加工品（ソーセージやローストビーフなどお肉の加工品、お魚の加工品など）を対象に審査いたします。

エントリーは食べチョク登録の有無を問わず、全国の生産者が対象です。エントリーは先着100品の受付となりますので、お早めにご応募ください。

・エントリーフォーム：https://forms.gle/XVoRo1SjvDZtHNni7

・エントリー締め切り：2026年5月12日（火）正午まで

・エントリー受付枠：先着100品

・対象者：全国の生産者（プロの生産者、自身で栽培した農林水産物を主原料として加工している方に限ります。※主原料を仕入れている加工品はエントリー不可となります）

・審査の流れ： 6月9日（火）に食べチョクの梱包審査スタッフと食味のプロ数名による予選審査を実施し、上位約30~40品を選出します。翌6月10日（水）に、選出された品を対象に、バイヤーなどプロ審査員数名と食べチョクヘビーユーザー10名前後による最終審査を実施します。

「食べチョク クラフトギフトグランプリ2026」とは

全国の生産者を対象に、こだわりと物語が詰まった「クラフトギフト」を発掘・発信する、食べチョク主催の品評会です。

「クラフトビール」という言葉が「個性と製法にこだわったビール」を表すように、「クラフトギフト」は生産者の想いと技術が詰まった、本物志向の贈り物を指す新しいカテゴリーです。フォーマルな贈答品でも、気軽に渡せるカジュアルギフトでもない、「誰が・どのように作ったのか」というストーリーごと贈ることのできる逸品が、食べチョクの考える「クラフトギフト」です。

本品評会では、生産者の技術と想いを多角的に評価し、受賞商品を父の日・お中元＆夏ギフト・敬老の日などを起点に、年間を通じて継続的に発信していきます。

開催の背景

1．こだわりの加工品をつくる生産者の販路拡大を支援する

近年、気候変動の影響で規格外品やロス品が増えたことから、「加工品製造に踏み切ったものの、販路がない」という声が生産者から多く寄せられています。こうした生産者が自身の商品の価値を「クラフトギフト」として正当に評価してもらい、新たなファンと出会えるきっかけをつくるため、本品評会を立ち上げました。

2. フルーツギフトの代表格「さくらんぼ・メロン」の価値をさらに引き出す

食べチョクではさくらんぼ・メロンの購入者の多くがギフト用途で購入しており、「季節の果物ギフト」として高い支持を受けています。品評会による権威付けが加わることで「プロが認めた一品」として訴求力がさらに高まります。本品評会を起点に、さくらんぼ・メロンのギフト需要を夏ギフトシーズンを通じて底上げしていきます。

3. 審査結果のフィードバックで生産者の商品開発をサポート

審査結果は、受賞の有無にかかわらず希望する生産者へフィードバックします。ギフトのプロとして活躍する有識者による客観的な評価を受けることで、自身の商品の強みや改善点を把握し、製造技術の向上や梱包の改善に活かすことができます。短期的な表彰にとどまらず、継続的な成長につながる場を目指しています。

開催概要

・実施日時：2026年6月9日（火）・10日（水）

・結果発表日：2026年6月9日（火）または2026年6月10日（水）

・会場：東京23区内（※エントリー後に個別案内）

・審査の流れ：6月9日（火）に食べチョクの梱包審査スタッフと食味のプロ数名による予選審査を実施し、上位約30～40品を選出します。翌6月10日（水）に、選出された品を対象に、バイヤーなどプロ審査員数名と食べチョクヘビーユーザー10名前後による最終審査を実施します。

出品条件

・エントリー受付期間：2026年5月12日（火）正午まで

・出品料：7,000円/品（税込）

・エントリーフォーム：https://forms.gle/XVoRo1SjvDZtHNni7

・対象カテゴリー：メロンやさくらんぼなどの果物、ジュース・お酒・お茶などの飲料、梅干しや海苔などのご飯のお供、ゼリー・アイス・果物や卵などの農畜産物を使ったスイーツ、ジャムやコンポート、はちみつ、チーズなどの乳製品、その他各種加工品（お肉の加工品、お魚の加工品など）

・対象者：全国の生産者（プロの生産者、自身で栽培した農林水産物を主原料として加工している方に限ります。※主原料を仕入れている加工品はエントリー不可となります）

・納品：2026年6月9日（火）午前必着で、都内指定場所に審査用のギフトを規定量・規定の規格で納品

※1生産者につき、1点までエントリー可能。

※エントリーは先着100品となります。上限に達し次第、受付を終了します。

※食べチョクに登録されていない生産者も、エントリー可能です。

※納品先や納品量は、運営事務局より詳細をご案内します。

※会場には冷蔵・冷凍庫を完備しているため、要冷蔵・要冷凍の商品も出品可能です。

審査基準

バイヤーや老舗おとりよせメディア編集長として活躍する有識者や、食べチョクで数十回以上お買い物をしている食べチョクヘビーユーザーが公正に審査します。

・味：実際に食べたときのおいしさ

・梱包・外観：ギフトとして届いたときの見た目・開封したときの感動体験

・ストーリー：商品への想い・製造背景・こだわり（エントリーフォームの記載をもとに審査します）

表彰（予定）

「贈る人も贈られる人も嬉しい、生産者のこだわりがつまったクラフトギフト」の多様な個性を評価するため、複数の部門を設けて表彰します。

【総合部門】味・梱包・ストーリーを総合的に評価し、優れた商品を選出

・最高金賞：1点

・金賞：1点

・銀賞：1点

・銅賞：1点

【シーンで選ぶギフト部門】贈るシーン別に選出

・お母さんに贈りたい賞：3点

・お父さんに贈りたい賞：3点

・おじいちゃん・おばあちゃんに贈りたい賞：3点

・仕事仲間・友達に贈りたい賞：3点

・子どもも喜ぶギフト賞：3点

・ありがとうが伝わるギフト賞：3点

【こだわりで選ぶギフト部門】贈る相手の好みにあわせて選出

・果物好きに贈りたい賞：3点

・スイーツ好きに贈りたい賞：3点

・お酒好きに贈りたい賞：3点

【ストーリーで選ぶギフト部門】

・クラフトマンシップ賞：3点

※商品製造のストーリーに対して授与します。

・サステナブル・ギフト賞：3点

※規格外品を利用したものを対象に、特に取り組みに優れたものに授与します。

【審査員特別賞部門】

・食べチョクユーザー賞：3点

・広報が選ぶ手土産賞：1～3点

※受賞点数は参加数に応じて変動する可能性があります。

表彰後の展開

・食べチョク上での販促強化

銅賞以上の受賞生産者を食べチョク上の特集ページに掲載し、メールマガジンなどを活用した販促を実施します。父の日・お中元・帰省の手土産・敬老の日を起点に、年間のギフトシーズン全体を通じて継続的に発信します。

・企業コラボ案件への優先紹介

食べチョク以外の企業とのコラボレーション企画が発生した際に、受賞生産者を優先的に紹介します。

・受賞ラベルの提供

受賞生産者は「食べチョク クラフトギフトグランプリ2026」の受賞ラベルデータを無償で受け取れます。商品ページや梱包材への活用が可能です。

過去の活用事例

・食べチョク商品ページの、メイン写真にラベルを使用

・発送時に、段ボールに貼り付け

受賞ラベル活用例（食べチョク内・商品ページ）受賞ラベル活用例（梱包箱）

※内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

当日のメディア取材について

本戦となる2026年6月10日（水）に、審査風景や受賞商品に関するご取材・ご見学をご希望の場合は、下記よりお申し込みください。5月下旬に詳細の場所や時間について、ご案内いたします。

・メディア様お申し込みフォーム：https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

当日撮影いただける内容（事例：過去のグランプリの様子）

食べチョク主催品評会について

本戦出場品が一斉に並んでいる様子審査をしている様子表彰台（内容は変更となる場合がございます）[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=nhF61RRFaco ]

生産者のこだわりが正当に評価される世界を目指し、品目の状況に合わせて開催しています。食べチョク主催の品評会は、「クラフトギフトグランプリ2026」で通算11回目の開催となります。クラフトギフトを対象とした品評会は、今回が初開催です。

2025年11月に開催したりんごグランプリでは、受賞後1ヶ月間において昨対比20倍超の売上を記録した生産者もいます。単なる表彰に留まらず、実利に直結するブランディングと販促を支援します。

・2025年11月：食べチョクりんごグランプリ2025

結果発表URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000342.000025043.html

■「食べチョク」について

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる産直通販サイトです。日本の産直通販サイトの中で認知度や利用率などの9つのNo.1（※1）を獲得しています。

野菜・果物をはじめ、米・肉・魚・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年4月時点でユーザー数は130万人、登録生産者数は11,500軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=MdbFpqtryaU ]

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

（※2）産直通販サイト：生産者が消費者の自宅へ商品を直送することを特徴とする生産者特化型の通販サイト

■株式会社ビビッドガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

設立日：2016年11月29日

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/vivid_garden_jp