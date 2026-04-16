「睡眠の質と呼吸の質を高める」「中呼吸」技術　―― 呼吸生理学に基づいた新構造枕が特許取得（合計7件）　人生の1/3の“累積リスク”について

トラタニ株式会社

トラタニ株式会社（本社：石川県かほく市／代表取締役社長：虎谷 生央）は、睡眠中の「呼吸の質」が体の恒常性（ホメオスタシス）に与える影響に着目。

恒常性（ホメオスタシス）とは、循環器・消化機能・免疫・ホルモン・自律神経など、身体を安定した状態に保つための基本的な仕組みを指し、健康維持に不可欠な生命維持機能です。

睡眠時には、一時的な呼吸停止や呼吸が浅くなる“低呼吸”が、酸素取り込みの低下や自律神経の乱れを招き、生命維持機能に長期的な負荷を与えることが指摘されています。これは体の構造上、避けがたいこともわかっています。

当社は、この“睡眠中の呼吸の質”を物理的に整えるため、舌根沈下を抑制し、頭部の微細な蠕動運動を促して、「自然に呼吸を促す」新構造枕を開発し、新たに特許を取得しました。 睡眠中の呼吸が深まりやすい環境をつくることで、副交感神経の働きと、酸素取り込みの効率が促され、結果として睡眠の質を高め、生命力や健康維持への貢献が期待できます。

これにより、枕関連の特許取得数は合計7件となります。

■ 背景：「人生の1/3を占める睡眠中の『低換気』が、

寿命を静かに削っている」

体にわずかに物理的な負荷をかけるだけで、体圧ストレスを軽減し、呼吸を促進できる。トラタニは合計12件の特許技術をし取得。

呼吸が浅くなる“本当の理由”（構造の説明）。

人の体は、「寝ている時、口が開き、下顎がわずかに下がるだけで、舌は自然に喉の奥へ引き込まれます。」 これは誰にでも起きる“体の構造上の現象”です。 舌が喉奥に下がると。上気道が極端に狭くなる。これが 睡眠時の意識のない状態で起きることで、想像以上に、呼吸が弱くなるのです（起きている時は意識的に強く息ができるので、支障ない）。これは、全人類共通、誰でも起きる構造的呼吸障害です。

実際、口を少し開けるだけで、舌根が喉奥側に縮むため、息がしにくいことが確認できます。よく“口テープを貼れば呼吸は整う”と言われますが。 口が閉じていても、顎が下るのは避けられないので、舌は奥に落ちる（舌根沈下）現象は避けられないのです。

舌根沈下がひどくなると、気道が完全に塞がれて、睡眠時無呼吸症候群SASとされ、重度はCPAP治療にはいります。しかし、これは特別な病気ではなく、「重力により舌根が沈下し、気道が物理的に狭くなる」という、誰にでも起こりうる現象です。

CPAP利用すると、ゴムバンドやマスクの拘束による違和感、鼻の粘膜を乾燥させ、自分の呼吸リズムを無視して空気を圧入してくるなど、馴染めないため、「CPAPのリタイア率は30％以上に達し、累計で100万人以上が使用を断念したと報告されています。」実際リタイアした人たちのその後が心配なところです。

現代の睡眠医学は「無呼吸（0か1か）、わずかでも呼吸をしているか」を基準としていますが、生理学の視点に立てば、人生の1/3という膨大な時間を「呼吸が浅い状態（低換気）」で過ごすことの累積こそが、深刻な健康リスクを招く真の要因です。

特に米国をはじめとする海外の研究では、わずかな低酸素状態の繰り返しが、全身の疾患リスクを劇的に高めることが立証されています。

睡眠時の呼吸の質の低下の影響は軽微でも、累積がダメージとなる。

【睡眠時・低呼吸による重大疾患のリスクと海外エビデンス】

1. 「がん」死亡リスクの上昇（間欠的低酸素）

断続的な低酸素は、体内で活性酸素を発生させ、細胞のDNAを損傷させます。

エビデンス： スペイン・バルセロナ大学の研究（Nietoら, 2012）によると、睡眠時の呼吸障害がある群では、がんによる死亡リスクが非障害群に比べ最大4.8倍に達することが大規模追跡調査で示されています。

2. 「認知症」リスクの増大（脳のデトックス機能不全）

脳の老廃物を洗い流す「グリンパティック・システム」は、深い睡眠（副交感神経優位）の時にのみ稼働します。

エビデンス： 米ロチェスター大学（Maiken Nedergaard博士ら）の研究により、睡眠の質（呼吸の安定）が損なわれると、アミロイドβの排出が阻害され、アルツハイマー病のリスクが数十年かけて累積することが解明されています。

3. 「心房細動」と自律神経の乱れ（日本の遅れへの警鐘）

米国では、睡眠時の呼吸障害が不整脈（心房細動）の主要な独立要因であると明確に定義されています。

エビデンス：米国の大規模追跡調査（Sleep Heart Health Study）では、睡眠時に重度の呼吸障害がある場合、心房細動の発症リスクが約4倍になると報告されています。

日本の現状：日本では、心房細動に対して対症療法（薬やカテーテルアブレーション）が優先され、その原因としての「低呼吸」改善のアドバイスは欠落しています。米国に比べ、睡眠生理を軸とした根本予防において大きく後れを取っているのが実態です。

日本では、病気の原因を加齢、寝不足、生活習慣を言い訳にしがちですが、本質は睡眠と呼吸にある可能性が高い。

■ 新特許の独自性：呼吸生理学に基づく5つのアプローチ

今回特許を取得した構造は、従来の「寝心地」優先の枕とは一線を画し、「睡眠中の呼吸生理を正常値に保つ」ことを目的とした精密な設計です。

「Torataniの『中呼吸』の概念」：健康に良い深い呼吸は続かない。健康に悪い浅い呼吸は続く。そこで、浅くもなく、深くもない健康に丁度良い「中呼吸」は続けることができる。

１. 舌根沈下を物理的に抑制：頸椎の角度を最適化し、気道抵抗を最小化。

２. 頭部蠕動運動（頭蓋仙骨リズム）の保護： 仙骨と連動する微細な動きを妨げず、自律神経を安定。

３. 胸郭可動域の最大化： 肺が膨らみやすい姿勢を確保し、深い呼吸を誘導。

４. 恒常性（ホメオスタシス）の再起動：呼吸を整えることで、身体の自律神経（自動制御）システムを正常化。

５. 7件目の特許取得：構造の新規性は、公的にも裏付けられています。

■ 提言：国民・医療・寝具業界へ

【国民へ】「『無呼吸ではないから安心』という認識は誤解です。」人生の1/3の「浅い呼吸」が、数十年後の大病リスクが高まることを知るべきです。

【医療関係者へ】疾患の背後にある「睡眠中の呼吸のエラー」に目を向け、寝具環境の改善という非侵襲的アプローチの重要性を再考すべきです。

■ 注釈・参考文献

[1] Nieto et al. (2012):"Sleep-disordered Breathing and Cancer Mortality." American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

[2] Jessen et al. (2015): "The Glymphatic System: A Beginner's Guide." Neurochemical Research. (ロチェスター大学の研究に基づく解説)

[3] Gami et al. (2007):"Obstructive Sleep Apnea and the Risk of Incident Atrial Fibrillation." Journal of the American College of Cardiology. (米国の大規模追跡調査)

[4] 酸化ストレスと老化：** 慢性的低酸素によるHIF-1（低酸素誘導因子）の活性化に関する生理学的研究。

開発者・虎谷（75歳）のメッセージ

健康を維持するために、必死に運動を頑張ったり、高価なサプリを飲み続けたりする「努力」は、生理学的には、実は二の次です。最も重要なのは、睡眠中という無意識の時間に、物理的な力で「呼吸の質」を担保し、恒常性（ホメオスタシス）を維持することなのです。

「75歳の私が、手術でも薬でも治らなかった心房細動や睡眠障害から脱し、人生最高の健康状態を取り戻した理由。それは医学が語らない『呼吸の物理学＝生理学エビデンスに基づく』を自らの特許技術で具現化したからです。この発見は、従来の医療や寝具の常識を根底から覆すものになると確信しています。」

睡眠中の低呼吸＝隠れ酸欠が、じわじわと健康寿命を縮める可能性が高いと多数の研究と生理学は警鐘を鳴らします。

※本内容は一般的な生理学的知見に基づく説明であり、特定の医療効果を示すものではありません。

■ 会社概要

トラタニ株式会社

機能性ショーツの販売および、呼吸しやすい姿勢を支える構造に着目したインナーと寝具の開発・販売。

■ 本件に関するお問い合わせ

（連絡先）トラタニ株式会社

929-1172 石川県かほく市松浜ハ6-4

TEL: 076-285-1664

（お問い合わせ）https://www.toratani.jp/FORM/contact.cgi

URL：トラタニ公式サイト https://toratani-kokyu.jp/lp/bedding/makura.html

トラタニ公式Note：[https://note.com/ringo370390]