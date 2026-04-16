ウェディングドレスで世界的に有名な《エリー サーブ》のフレグランスコレクションに、新作「ル パルファム ルミエール」が仲間入り

ブルーベル・ジャパン株式会社

エリー サーブ フレグランスのシグニチャーコレクション「ル パルファム」

究極のラグジュアリーとグラマラスを体現するウェディングドレスやイブニングドレスで、セレブリティをはじめ、多くの女性の憧れの存在であるメゾン《エリー サーブ》。華やかなドレスに身を包んだ女性にさらなる自信と輝きをもたらす香りのシグニチャーコレクション「ル パルファム」に、新作「ル パルファム ルミエール オードパルファム」が仲間入りいたします。

また、新感覚のウエディングサービス「はじめての結婚式準備」にて、輝きのオーラをもたらすエリー サーブのベストセラーフレグランス「ル パルファム イン ホワイト オードパルファム」のミニスプレーサンプルを４月18日（土）からご来場特典としてプレゼントいたします。

気分のリフトアップやドレスアップの仕上げに、特別な日として記憶にとどめる魔法として、エリー サーブの香りをお楽しみください。

「ル パルファム コレクション」 :https://latelierdesparfums.jp/pages/elie-saabフレグランスサンプルプレゼントについて :https://bit.ly/4ct25ji

4.29発売 新作「ル パルファム ルミエールオードパルファム」

太陽のような明るさとおおらかさをもたらす新作「ル パルファム ルミエール オードパルファム」

「ル パルファム ルミエール」は、エリー・サーブの母国、レバノンを照らす地中海の光からインスパイア。明るく、温かい、穏やかで柔らかな陽光は、ポジティブな気持ちをもたらし、人々をより幸せに、より美しく見せてくれます。マスター調香師フランシス・クルジャンによる、モダンでソフトなアンバーアコードをベースに、白い花々の輝きに満ちた、太陽のようにおおらかなムードがあふれるフローラル ブーケの香りです。

TOP: イタリア産マンダリン、マダガスカル産イランイラン

MID：インド産サンバックジャスミン、チュベローズ、ガーデニア

BASE: パチョリ、モダンアンバーウッドアコード、ソフトアンバーアコード

製品情報

ブランド名：エリー サーブ

製品名：ル パルファム ルミエール オードパルファム

30mL 12,760円/ 50mL 19,580円/ 90mL 25,410円 （すべて税込価格）

2026年4月29日(水)全国発売

*公式フレグランスサイト「ラトリエ デ パルファム 」では4月30日(木)より発売

新作「ル パルファム ルミエール 」 :https://bit.ly/4sa2vzL

ウエディングサービス来館特典フレグランスサンプルプレゼント

輝きのオーラをもたらすエリー サーブのベストセラーフレグランス「ル パルファム イン ホワイト オードパルファム」のミニスプレーサンプルを「はじめての結婚準備」フェスタにご来館いただいた方に、特典としてプレゼントいたします。

日常の中の特別なひとときに、エレガントなタッチをもたらすシプレ フルーティの香りフレグランスサンプル プレゼントについて :https://bit.ly/4ct25ji

ル パルファム イン ホワイト :https://latelierdesparfums.jp/products/le-parfum-in-white-edp-spray?variant=52232851521899

「はじめての結婚準備」フェスタ

式場選び前に多彩な花嫁体験を通じて結婚式の準備をサポートする新しいウエディングサービス。4月18日（土）より、ご来館予約のうえ、フェスタに参加していただいた女性の方にエリー サーブ「ル パルファム イン ホワイト オードパルファム」のフレグランスミニスプレー(1.5mL)をプレゼントいたします。

会場に関する詳細は、以下よりご参考ください。

花嫁体験から始める結婚準備フェスタ :https://lp.ba-wedding.jp/1st-wedding-fes/ワンランク上のホテル式場探しイベント :https://lp.ba-wedding.jp/hajikon-exclusive-event/プロと選ぶ式場相談フェスタ :https://www.hajimete-guide.jp/lp-fes-ceremonialhall

新作フレグランス発売に伴うプロモーション情報

エリー サーブのフレグランス製品を税込19,580円以上お買い上げの方に、フレグランスミニスプレー セット（1.5mL x 4種： ル パルファム オードパルファム、ル パルファム イン ホワイト オードパルファム、ル パルファム ブライダル オードパルファム、ル パルファム ルミエール オードパルファム）をプレゼントいたします。（数量限定、なくなり次第終了）

エリー サーブ フレグランスラインナップ :https://latelierdesparfums.jp/pages/elie-saabお取り扱い店舗もこちらよりご参考ください