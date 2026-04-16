【京王新宿店】「ちいかわ」×「東京ばな奈」初登場！最新作“むちゃうま”クッキーサンドに、人気のバナナプリンケーキやトートバッグセットも

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」は、「ちいかわ」と“むちゃうま”なコラボレーション！2026年4月23日(木)～5月6日(水祝)まで、「京王百貨店新宿店 MB階菓子売場イベントスペース」に出店いたします。https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banana_chiikawa.html)

ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット

イラストレーター・ナガノ氏が描く人気作品「ちいかわ」と東京土産No.1(※)の「東京ばな奈」がコラボレーション。3月に最新作『ちいかわクッキーサンド』を発売したばかりの「ちいかわ」×「東京ばな奈」が「京王百貨店新宿店 スイーツリレー」に第1弾として登場いたします！定番人気の『ちいかわバナナプリンケーキ』や『トートバッグセット』も勢揃い。「ちいかわ」尽くしのポップアップストアをお見逃しなく。

取扱商品

ちいかわクッキーサンド バナナミルク味

香ばしく焼き上げた薄焼きのラングドシャクッキーには、はみ出るようにバナナミルク味のチョコレートをサンド。バナナの優しい甘さと、まろやかなミルクが相性抜群です。サクサク軽やかな食感に、ついついもう1枚食べたくなっちゃう、そんなクッキーサンドです。

真四角なフォルムも可愛いクッキーには、東京ばな奈のかぶりものをした「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」が！もぐもぐしたり、ぺろっとしたり...表情豊かな絵柄は6種類。ちいかわたちの様子に思わずこちらまでおなかがすいてきそう！

18枚入はオリジナルステッカー付き！おくちの周りにクッキーをつけて満足そうなちいかわ、ハチワレ、うさぎのステッカーがランダムで1枚ついてきます。パッケージから飛び出てきたような、愛くるしいデザインを楽しんでくださいね。

【商品名】ちいかわクッキーサンド バナナミルク味

【価 格】12枚入 1,850円(本体価格 1,713円)、18枚入 2,700円(本体価格 2,500円)

※ 包装紙がけはございません。

※ 12枚入にはオリジナルステッカーはつきません。

※ 18枚入にはオリジナルステッカーがつきます。

※ 1箱にすべてのお菓子の絵柄が揃わない場合がございます。

ちいかわバナナプリンケーキ

「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」に加え、「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」の新絵柄が仲間入りしてリニューアルした『ちいかわバナナプリンケーキ』も登場。食べるのがもったいなくなるほどかわいいスポンジケーキの絵柄は全6種類。細部にもこだわって、ちいかわたちの愛くるしさを表現しました。

バナナ20％UPで、よりフルーティな味わいになったバナナプリンカスタードとほろ苦キャラメルクリームのダブルクリームを、ふわふわに焼きあげたスポンジケーキで包み東京ばな奈らしさあふれる“むちゃうま”なケーキに仕上げています。口いっぱいにほおばれば、楽しい日も、ちょっとハードな日も、いつでも笑顔にしてくれそうなバナナプリンケーキです。

8個入パッケージには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのオリジナルステッカーがランダムで1枚入っています。スマートフォンにはさんだり手帳に貼ったりして楽しんでくださいね。

【商品名】ちいかわバナナプリンケーキ

【価 格】4個入 853円(本体価格790円)、8個入 1,706円(本体価格1,580円)

※ 4個入にはオリジナルステッカーはつきません。

※ 8個入にはオリジナルステッカーがつきます。

※ 4個入に包装紙がけはございません。

※ 8個入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

※ 個包装とお菓子の絵柄のキャラクターの組み合わせはランダムとなります。

※ 1箱にすべての絵柄が揃わない場合がございます。

ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット

「ちいかわ」×「東京ばな奈」限定のオリジナルイラストが、ついにトートバッグになりました！『ちいかわバナナプリンケーキ 8個入』と『ちいかわクッキーサンド 12枚入』2種類のスイーツ付き。「ちいかわ」×「東京ばな奈」の世界が存分にお楽しみ頂ける、大満足の組み合わせです。

表も裏も、キラキラした瞳のちいかわたちと目が合う大満足のデザイン。側面には東京ばな奈のかぶりものからひょっこり顔をだすちいかわたち。反対側には「くりまんじゅう」「モモンガ」「ラッコ」も勢揃いしています！360度、どこから見ても楽しめるバッグに仕上げました。

内側にはちいかわたちと「東京ばな奈」のシルエット柄の生地を使用。小物を入れるのに便利なジッパーは「ちいかわ」の特製チャーム付きです。さりげなく付いたタグも可愛い、細部までこだわり抜いたトートバッグ。ぜひちいかわたちと色々なところへお出かけしてくださいね♪

「ちいかわ」シルエットの特製チャーム付きお出かけにもぴったり

【商品名】ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグセット

【内 容】ちいかわバナナプリンケーキ 8個入、ちいかわクッキーサンド バナナミルク味 12枚入、ちいかわ×東京ばな奈 トートバッグ 各1点

【価 格】4,500円(本体価格 4,167円)

【購入点数制限】おひとりさま2点まで

※トートバッグ単品の販売はございません。

催事情報

【期 間】2026年4月23日(木)～5月6日(水祝)

【場 所】京王百貨店新宿店 MB階菓子売場イベントスペース



※ 表示の価格は参考小売価格です。

※ 人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※ 紙袋はお品物1点ご購入につき1枚おつけいたします。

「ちいかわ」とは

「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍「ちいかわ なんかちいさくてかわいいやつ」が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ「ちいかわ」がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年夏より「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開予定。

ちいかわ情報総合サイト：https://chiikawa-info.jp(https://chiikawa-info.jp)

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の

『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツ

の数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)。世代を越えて愛される東京ス

イーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれ

ています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日