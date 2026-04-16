台湾ITRI発スタートアップKopherBit、日本市場で車載ソフトウェア事業を拡大

Everiii & Partners International Co. Ltd

KopherBit Co., Ltd.（本社：台湾）は、台湾の国家研究機関である工業技術研究院（ITRI）からスピンオフして設立された車載ソフトウェア企業として、車両コネクティビティおよび制御システム分野における技術展開を日本市場で本格化しています。電動化およびSoftware-Defined Vehicle（SDV）の進展に伴い、車両は継続的に進化するソフトウェア基盤へと変化しており、その中核を担うTCU（車載通信ユニット）およびOTA（無線ソフトウェア更新）技術の重要性が高まっています。KopherBitは、車両制御ユニット（VCU）と連携可能なTCU/OTAソリューションと、汎用性の高い車載コントローラープ

ラットフォームを提供することで、OEMおよびサプライヤーの開発効率向上と市場投入の迅速化を支援しています。特に、商用車や電動バス分野での導入実績を有し、実運用に基づいた信頼性の高い技術を強みとしています。また、日本企業との連携を通じて、各地域の市場ニーズや規制に対応したシス

テム開発を推進し、インド・ASEANを含むグローバル展開も視野に入れています。今後は、車両の高度なコネクティビティとソフトウェア更新基盤の実現により、モビリティの付加価値向上と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

【お問い合わせ先】

Pei Chi Lu (Pey Lu/ KopherBit Business Development Manager)

Email：pc.lu@kopherbit.com

Tel：+886-911-326-905

企業HP：https://kopherbit.com/en/

- コファービット(KopherBit)創業者のYung Chen Wangは権限委譲を重視し、主体的に挑戦するメンバーが大きな裁量と高い達成感を得られる環境を築くリーダー。- コファービット(KopherBit)はAUTOSAR準拠のBSWとAI駆動のトレーサブルな開発管理プラットフォームにより、顧客の開発期間を大幅に短縮します。- コファービット(KopherBit)の初代コントローラ(KCU GEN1)は台湾のバスの70％以上に採用され、顧客の設計に応じて柔軟に活用可能です。

【お問い合わせ先】

Pei Chi Lu (Pey Lu/ KopherBit Business Development Manager)

Email：pc.lu@kopherbit.com

Tel：+886-911-326-905

企業HP：https://kopherbit.com/en/