「2026 SERIES ON BOARD TOKYO」オンラインプレビューセッション（事前説明会）を開催

一般財団法人デジタルコンテンツ協会

韓国コンテンツ振興院（KOCCA）の事業「2026 SERIES ON BOARD TOKYO」は、日韓コンテンツビジネスの創出を目的としたプログラムです。一般財団法人デジタルコンテンツ協会（DCAJ）は日本側事務局を務めており、本プログラムの実施に先立ち、オンラインプレビューセッション（事前説明会）を開催いたします。

本説明会では、「2026 SERIES ON BOARD TOKYO」のプログラム概要や参加予定の韓国企業についてご紹介いたします。韓国コンテンツとの共同制作、投資、リメイク、買付などに関心をお持ちの方にとって、有益な情報収集の機会になると考えております。

オンラインプレビューセッション（事前説明会）のプログラム（予定）

- 「2026 SERIES ON BOARD TOKYO」の概要説明- 昨年度の開催内容の紹介（ハイライト動画）- 韓国参加予定企業の紹介- - IMAGINUS（https://www.imaginus.co.kr）- - AK Entertainment Co., Ltd.（https://www.akent.co.kr）- - KBS Media Ltd.（https://www.kbsmedia.co.kr）- - ASTORY Co., Ltd.（https://www.astory.co.kr）- - WHYNOT MEDIA Co., Ltd.（https://whynot.video/）- - BEENCENT Co., Ltd.（https://www.beencent.com）- - KIMJONGHAK PRODUCTION（https://www.kjhpro.com）- - Mr. Romance（https://mrromance.co.kr）- - Barunson C&C（https://www.barunsonena.com/en/pages/affiliate）- - EO Content Group, Inc（http://eocontentsgroup.com/）- 質疑応答

開催概要

イベント名：2026 SERIES ON BOARD TOKYO オンラインプレビューセッション（事前説明会）

開催日：2026年5月11日（月）

開催時間：15:00～16:00

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：事前登録制（無料）

以下のGoogleフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/N63DVtgUVrvwx9pn7

本フォームは参加登録に加え、バイヤーニーズ調査も兼ねております。説明会に参加されない場合でも、ご関心についてご回答いただけますと幸いです。

今後の展開について

本説明会は、5月下旬に実施予定の日韓ビジネスマッチング「2026 SERIES ON BOARD TOKYO」のプレイベントとして実施するものです。詳細については別途ご案内いたします。

お問い合わせ先

一般財団法人デジタルコンテンツ協会（DCAJ）

国際事業推進部 担当：浪越・須藤

e-mail：sob@dcaj.or.jp

Tel： 03-3512-3905 Fax： 03-3512-3908