ライトフライヤースタジオ、世界累計20万本突破の本格フィッシングアクション『釣りスタ ワールドツアー』本日よりSteamにて配信開始！

株式会社WFS

株式会社WFS（本社：東京都港区、代表取締役社長：柳原 陽太、グリーホールディングス100％子会社、以下「当社」）は、2019年のリリース以来、世界累計出荷・販売本数が20万本（※1）を突破し、日本、中国、欧米など37カ国で人気を集めるフィッシングアクションゲーム『釣りスタ ワールドツアー』を、本日2026年4月16日（木）よりSteam(R)︎向けに配信開始しました。

※1：WFS取り扱い分と海外ライセンスアウト先の取り扱い分の合算

■『釣りスタ ワールドツアー』とは

本作は、自分好みのスタイルで世界中の釣り場を巡る本格フィッシングアクションゲームです。リリースから8年目を迎え、今なお多くのファンに愛され続けている本作が、ついに待望のSteamプラットフォームに登場します。

また、Steam版で進化したポイントは、PCでのプレイをより快適にするため、新たにマウス操作に対応し、WindowsはXbox ワイヤレス コントローラーにも対応。直感的な操作で、さらに手軽にフィッシング体験をお楽しみいただけます。さらに、Windows、macOSに加え、Linux+SteamOSにも対応。Steam Deckでの動作もサポートしており、場所を選ばず「チル」な釣り時間を過ごすことが可能です。

40か所のユニークな釣り場を舞台に、180種類以上の魚たちが登場。70種類以上の道具を組み合わせて、大物を狙う戦略性が楽しめ、美しいグラフィックと心地よい環境音の中で、日常を忘れてゆったりと釣りを楽しむことができます。

『釣りスタ ワールドツアー』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137607/table/26_1_6b951111c52eff7f721e6feee39e2567.jpg?v=202604161151 ]

【株式会社WFSについて】

株式会社WFSは、運営するゲームブランド「ライトフライヤースタジオ」において、心が震える物語体験ができるRPGを中心に手掛けるゲーム開発会社です。「新しい驚きを、世界中の人へ。」というビジョンのもと、新しいゲーム体験を生み出し、多くの人に楽しんでもらえる最高のゲームを生み出すことを目指しています。

https://www.wfs.games/

＜会社概要＞

会社名：株式会社WFS / スタジオ名：ライトフライヤースタジオ

設立日：2014年2月21日

代表取締役社長：柳原 陽太

本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

WFS公式Facebook：https://www.facebook.com/WFS.games/

WFS公式 X：https://x.com/wfs_info

※ WFSおよびライトフライヤースタジオの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社WFSの登録商標または商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※Microsoft、Windows、Xbox、Xbox ワイヤレス コントローラーは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。

※ プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。