株式会社日本動画センター

株式会社日本動画センター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：山口直也）は、2026年のYouTube審査基準において収益化が突然停止される5つの構造的な盲点を分析し、資料『収益化が突然止まる5つの盲点と2026年基準の事前防止策「なぜ止まったか分からない」が最も危険』を無料公開しました。

本資料では、2026年冬の大規模収益化停止波で警告を受けたことのない優良チャンネルにも突然の剥奪が確認された実態を踏まえ、クリエイターが「守っているつもり」でいながら見落としている落とし穴と、事前に防ぐための実践的な鉄則を解説しています。

■ 資料ダウンロード・お問い合わせ

📥『収益化停止5つの盲点』のダウンロードはこちら(https://japan-video-center.com/resources/tfeI0KGg)

📩YouTube再収益化・BAN復旧のご相談はこちら(https://japan-video-center.com/contact)

💬【24時間対応】公式LINEでの無料相談はこちら(https://line.me/R/ti/p/@142qvozi)

■ 「人間が読むルール」と「AIが判定する基準」は別物--その認識の甘さが収益化を奪う

2025年7月15日のポリシー大改定以降、YouTubeは「繰り返しの多いコンテンツ」という旧来の名称を「信頼できないコンテンツ」へと変更し、AIが「テンプレートに基づいた大量生産パターン」を検知した瞬間に自動判定システムが即時作動するようになりました。

収益化を剥奪されたクリエイターの大半は「自分はルールを守っていた」と訴えますが、問題の本質は、人間が読むガイドラインの精神ではなく、アルゴリズムが学習したパターンで動作している点にあります。

「毎日コンスタントに投稿する習慣」はAIから見れば「スケジュールが機械的に均一すぎる自動化ボットの可能性」と判断され、「問題の動画を削除すれば解決する」という直感的な行動は、審査員から「証拠を隠滅した」というシグナルとして受け取られ、再申請可能期間が従来の21日から最大90日へと延長されるペナルティを招きます。

さらに、公開していない未公開動画や下書きも審査対象になるという事実を見落とし、2023年以前の古い下書きが「信頼できないコンテンツのストック」として発見され審査が一発で却下されるケースも2026年の事例として報告されています。

■ 5つの盲点を潰す「3つの鉄則」と、即日実行できる5ステップの復活計画

本資料が提示する3つの鉄則は、ログイン環境の完全固定（専用端末・専用ネットワーク・認証完了）・メタデータの独自性を動画ごとに確保（テンプレート使用時も30%以上の独自要素、一括編集は1日10～15本以内）・月1回の定期点検（未公開動画の整理・メタデータ重複チェック・制作ログの保存確認）です。

特にデバイス汚染については、中古PCや違反アカウントと同一のIPアドレス・端末を使用しているだけで「連鎖的停止（Chain Suspension）」リスクが生まれ、自己視聴による信頼スコアの低下も同様に監視対象となっていることを具体的な事例とともに警告しています。

また、純粋なTTSから実写・肉声に切り替えたチャンネルでは視聴者維持率が35%から52%へ飛躍的に向上した事例も収録されており、AIへの完全一任（プロンプト・アンド・パブリッシュ）モデルから脱却し、台本に40%以上の独自フレーズを加えることが信頼できるコンテンツ評価の鍵であることを数値で示しています。

■株式会社日本動画センターについて

株式会社日本動画センターは、YouTubeの収益化復活コンサルティングを行う専門会社です。

キッズ系チャンネルから大人向けジャンルまで幅広い運営実績を持ち、これまで多数のチャンネルの収益化復活・売上拡大をサポートしてきました。

日本動画センターURL：https://japan-video-center.com