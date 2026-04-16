累計販売数300万点突破の日焼け対策フェイスカバー「ヤケーヌ」シリーズより初のパーカー「ヤケーヌ UVカットパーカー」、4月30日より公式オンラインショップにて再販売決定

株式会社丸福繊維ヤケーヌ UVカットパーカー

日焼け・熱中症対策商品の企画製造を行う株式会社丸福繊維（本社：愛知県西尾市、代表：村瀬 智之）は、このたび、ヤケーヌシリーズより、ヤケーヌ生地を使用した「ヤケーヌ UVカットパーカー」を、MARUFUKU公式オンラインショップにて、4月30日(木)20時・5月1日(金)昼12時の二部制にて再販売いたします。

丸福繊維公式オンラインショップ（https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=190675215(https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=190675215)）



本商品は2026年2月27日の発表以降、想定を大きく上回る反響をいただき、3月3日に発売した初回販売分は早期に完売となりました。初回販売数につきましては、丸福繊維としても初の取り組みとなる商品のため、慎重なロット設定でのスタートといたしました。しかしながら結果として、多くのお客様にご不便とご迷惑をおかけする形となってしまったことを深く反省し、ご購入を希望されていたにもかかわらずお求めいただけなかったお客様には、心よりお詫び申し上げます。

丸福繊維では、発表後の反響を受けたその日から、工場・資材・物流・社内での販売体制など各方面と掛け合いながら、より多くのお客様にお届けできるよう、追加生産に向けた調整を進め、このたび以下にて、再販売に関する具体的な販売方法を定めましたので、詳細をご案内いたします。

■ 再販売概要 ■

●販売日時

再販売は、より多くのお客様にご購入の機会をお届けできるよう、複数の時間帯を設けることとしました。

・4月30日(木)20時

・5月1日(金)昼12時

の2回に分けて実施し、それぞれ販売数に達し次第終了とさせていただきます。

【購入条件・購入制限】

●販売場所

今回の再販売に関しては、丸福繊維の公式オンラインショップのみでの販売とさせていただきます。

複数店舗で同時に販売した場合、重複注文が発生してしまう可能性をゼロにできず、お客様へご迷惑をおかけしてしまう可能性があるためです。他ショップをご利用のお客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。

MARUFUKU公式オンラインショップ（https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=190675215）

●購入条件

本商品は、弊社公式オンラインショップの会員登録者様限定の販売とさせていただきます。ご購入にはログインが必須となりますので、事前に会員登録・ログインをお済ませのうえお待ちください。

ログインを必須とすることで重複注文を防ぎ、より多くのお客様にお届けできるようにするための対応となりますので、ご理解いただけますと幸いです。未登録の方や登録状況が不明な方は、お早めのご確認・ご登録をお願いいたします。

会員登録ページ（https://yake-nu.shop-pro.jp/customer/signup/new）

会員登録でお困りの方はこちら（https://yake-nu.shop-pro.jp/?mode=f16）

●購入制限

おひとり様1点限りとさせていただきます。

複数回のご注文や重複と判断されるご注文については、店舗判断でキャンセルさせていただくこともございます。あらかじめご了承ください。

●購入対象について

より多くの方にお届けするための対策として、初回発売時にご購入いただいたお客様は、今回の再販売は対象外とさせていただきます。何卒ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

●お支払い方法

以下の3種類のみ対応しております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/117347/table/68_1_fc126c542dedd8a72d2f9d100b310253.jpg?v=202604161151 ]

※Amazon Pay をご利用の方へ

決済途中で通信が途切れた場合や、ご注文確認メールが届かない場合は、ご注文が完了していません。その際はお支払い方法を変更の上、再度お試しください。

■PayPay支払いについて（今回の再販売はご利用不可）■

PayPay支払いにおいて、決済が完了しないままご注文手続きが終了してしまうケースが確認されております。その結果、ご注文が確定しておらず商品がお届けできないという事象が発生しております。

他の商品ではPayPay支払いをご利用いただいておりますが、本商品に限り、お客様に安心してご購入いただくため、PayPayでのお支払いはご利用いただけません。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますと幸いです。

●お届け日の日時指定について

注文の混雑が予想されるため、本商品に限りお届けの日時指定を不可とさせていただきます。何卒ご理解いただけますと幸いです。

●ご注文確認について

ご注文が完了すると、ご注文確認メールを自動でお送りします。メールの受信をもって注文完了のご確認をお願いいたします。なお、迷惑メールフォルダやプロモーションフォルダに振り分けられる場合がございますため、必ず事前にドメイン許可の設定をお済ませください。

●ご注文キャンセル・変更（配送先変更等）について

ご注文確定後のキャンセルおよびご注文内容の変更は原則受付いたしかねます。当店では一日でも早く商品をお手元にお届けできるよう、ご注文と同時に出荷システムへ自動でデータが送られる仕組みを採用しております。 そのため、土日も含めスピーディーな発送が可能となりますが、ご注文確定の直後からすぐに梱包・配送の準備に入ってしまうため、途中で配送を止めることが難しいためです。何卒ご理解いただけますと幸いです。

【丸福繊維より、販売方法についてのご説明】

今回は、より多くのお客様に公平にお届けするため、会員登録済みのお客様への販売・おひとり様1点という形をとらせていただくこととしました。社内でも、度重なる会議を経て、お客様よりご要望いただいた予約販売・抽選販売・受注生産についても検討を行いました。しかしながら、現時点のシステム環境および生産ラインの状況を踏まえると、いずれの方法もお客様にご満足いただける品質・スケジュールでのご提供が難しいという判断に至り、上記の再販売を行わせていただくこととなりました。

丸福繊維は、今後もより多くの方に、日焼け対策のためのアイテムをお届けできるよう取り組んでまいりますので、引き続き応援いただけますと幸いです。また、転売や不正購入を防ぐため、重複購入の抑止・不審な注文の確認など、公平な販売に向けた対策も継続して進めてまいります。

【ご購入前に必ずご確認ください】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/117347/table/68_2_ca97d9f056aecc7ae82739f6cfc52c07.jpg?v=202604161151 ]

商品や販売に関するお問い合わせは、公式サイトのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせページ（https://yake-nu.shop-pro.jp/customer/inquiries/new）

なお、SNSのコメント欄では個別対応が難しい場合がございますので、あらかじめご了承ください。

引き続き、ヤケーヌブランドおよび丸福繊維をどうぞよろしくお願いいたします。

■ 「ヤケーヌ UVカットパーカー」について ■

■ 始める、塗らないUVケア ■

塗らないUVケア

「ヤケーヌ UVカットパーカー」は、シリーズ累計300万枚を突破し、多くのメディアにも掲載されてきたUV対策ブランド「ヤケーヌ」と同じ日本製の高機能糸を使用しています。

生地(糸)自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいるため、何度洗濯を繰り返してもUVカット効果は半永久的に持続します。高いUVカット性能に加え、首元から手元まで広範囲をカバーする設計と、接触冷感・吸水速乾性を備えた快適な着用感が特長です。15年以上支持され続けてきたヤケーヌ品質を、毎日気軽に羽織れる一着に仕上げました。

通勤・通学や自転車での移動などの日常使いから、テニスやゴルフなどのアクティブシーンまで幅広く活躍。春先から紫外線対策への関心が高まる中、軽くしなやかな着心地で日常に自然になじむ「塗らないUVケア」を提案します。

■ 確かな品質と機能性 ■

ヤケーヌ生地をふんだんに使用した品質のこだわり。

「ヤケーヌ」の確かな品質と機能性[表3: https://prtimes.jp/data/corp/117347/table/68_3_1082e53d3b4be8d3b1a4ec56c3a6fb50.jpg?v=202604161151 ]

最高レベルのUVカットをいつまでも

何度洗ってもUVカット効果が持続し、経済的

ヤケーヌは、安心・安全の日本製高機能糸を使用し、生地（糸）自体にUVカット効果のあるチタンを練り込んでいます。後加工ではありませんので、洗濯しても効果は半永久的に持続します。

また、真夏の強い日差しの下でも遮熱効果により、パーカー内の温度上昇を抑え、従来のポリエステルと比較して3℃ほど涼しく感じ快適に過ごせます。

■ 「ヤケーヌ UVカットパーカー」の特徴 ■

手の甲までしっかりカバー手の甲までしっかりカバー

袖口は手の甲まで覆う設計で、日差しが当たりやすい手元までしっかりガード。指先は自由に動かせる仕様のため、スマートフォンの操作や車の運転、自転車のハンドル操作も快適に行えます。

大判サイズフードで日傘いらず大判サイズフードで日傘いらず

ゆとりのある大判フードを採用し、髪を結んだままでもすっぽりとかぶれる設計。顔まわりまでしっかり覆い、外出時の強い日差しから守ります。日傘を差しにくいシーンでも活躍します。

深めポケット深めポケット

両サイドには、スマートフォンや小物を収納できる深めのポケットを採用。動いても中身が落ちにくい安心感のある設計で、日常使いにも便利です。

首まで隠れるハイネック首まで隠れるハイネック

ロングファスナー仕様で、首までしっかり覆えるハイネックデザイン。紫外線が当たりやすい首まわりまでカバーし、日焼け対策をサポートします。

ロング丈で体型をカバーロング丈で体型をカバー

ヒップラインまで覆うロング丈シルエットを採用。さりげなく体型をカバーしながら、すっきりとした印象で着こなせます。

■ ヤケーヌと相性抜群 ■

フェイスカバー「ヤケーヌ」との最強の組み合わせ

フェイスカバー「ヤケーヌ」と組み合わせることで、顔から首、腕まで広範囲をカバー。

トータルで日焼け対策ができるコーディネートを提案します。

■ 商品概要 ■

商品名：ヤケーヌ UVカットパーカー

カラー：ブラック

素材：ポリエステル87％、ポリウレタン13％

サイズ：フリー

UVカット率：99％以上（UPF50+）

販売価格：8,800円（税込）

商品ページ：https://yake-nu.shop-pro.jp/?pid=190675215

■ ヤケーヌとは ■

ヤケーヌ独自の3つのポイント「ブレスルーテック」

ヤケーヌは、息苦しさを感じにくい構造が特徴のフェイスカバーです。特許取得のオリジナル構造「ブレスルーテック」は、上下二部式のセパレート設計。吐いた息が下に抜けるよう設計され、水分補給やメガネが曇りにくい革新的デザインです。

【株式会社丸福繊維について】

社名：株式会社丸福繊維

本社所在地：愛知県西尾市戸ヶ崎町豊美5番地

代表取締役：村瀬智之

事業内容： 紫外線・熱中症対策商品の企画・製造・販売

設立： 1952年

HP：https://www.marufuku.ne.jp/

株式会社丸福繊維