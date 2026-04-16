＜三重県 四日市市＞「保険見直し本舗　アピタ四日市店」が2026年4月15日水曜日オープン

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、2026年4月15日(水)に「保険見直し本舗 アピタ四日市店」をオープンいたしました。

◆「保険見直し本舗 アピタ四日市店」のコンセプト

保険見直し本舗 アピタ四日市店 店舗イメージ

この度オープンした「保険見直し本舗 アピタ四日市店」は、商業施設「トナリエ四日市」内のアピタゾーンへの出店です。2025年4月まで同施設内で営業しておりました店舗から、名称変更、そして区画を移しての新規オープンを決定いたしました。「トナリエ四日市」は、近鉄四日市駅から徒歩3分とのアクセスに優れ、大型スーパーや家電量販店、映画館も備えた、利便性の高い商業施設です。日常のお買い物から休日のお出かけまでいつでも立ち寄れる、身近で親しみやすい施設として、地域の暮らしを支えています。

日々多くのお客さまで賑わう本施設にて、保険見直し本舗もまた、訪れる皆さまのライフプラン設計を支え、お金に関するお悩み事を気軽に相談できる、身近で頼れる存在となれるよう貢献してまいります。

新たな店舗は、エスカレーターや立体駐車場への出入口から近く、お買い回りの合間に気軽にお立ち寄りいただきやすくなりました。鮮やかなブルーと新たなロゴマークが明るく彩る店舗にて、皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

◆店舗所属アドバイザー 高野 佐代子より

これまでの営業経験と専門知識を活かし、皆さまの毎日に『安心』を届けるお手伝いをしています。もともと人を支える仕事に就きたいと考え、この道を選びました。大切にしているのは、何よりもまず『聴く』こと。保険を難しいものにせず、お客様のペースに合わせて丁寧に整理していきます。信頼できるパートナーとして、親身に寄り添いながら進めますので、まずはお茶を飲むような感覚で気軽にお話しくださいね。

◆オープニングキャンペーン

当店のオープンを記念して、店頭イベントを実施します。

当社サービス紹介を聞いてくださった方を対象に日用品等をプレゼント！お買い物のついでに お気軽にお立ち寄りください。

・開催場所：アピタ四日市店1F 保険見直し本舗店頭

・景品例：日用品（キッチン用品）、お菓子 等

・開催日時：2026年4月15日(水)、4月16日(木) 各日10:30～16：00

※ご参加には保険相談サービス紹介を聞いていただくことが条件となります。

※イベントへのご参加は、1世帯1回限りとさせていただきます。

※未成年の方は保護者同伴に限ります。

◆店舗詳細

住所：〒510-0075 三重県四日市市安島1丁目3番31号 アピタ四日市1F

営業時間：10:00～20:00

定休日：施設に準ずる

アクセス：電車…近鉄名古屋線「近鉄四日市駅」（北改札口）より徒歩約3分

電話番号：059-325-7130

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/tokai-kinki/mie-ken/yokkaichi-shi/40537/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

資本金：1億円

従業員数：2,255名（連結）/202名（単体）（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金：1億円

従業員数：1,464名（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/