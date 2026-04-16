Fortnite Festival シーズン14にLaufeyが登場！

Epic Games, Inc.

Epic Games（本社:アメリカ合衆国、CEO:Tim Sweeney）は、グラミー賞を2度受賞したアーティストLaufey(https://www.tiktok.com/@laufey/video/7627954640365096223)が、4月16日（米国時間）よりFortnite Festival シーズン14のアイコンとして登場することを発表いたします。

プレイヤーはLaufeyの魅力的なスタイル、卓越したボーカル、そしてロマンティックでヴィンテージ感あふれる美学を体現したパフォーマンスや、「シーズン14 エンバーライト・ミュージックパス」をお楽しみいただけます。

トレーラー: https://www.youtube.com/watch?v=5QBlmbkeF3I

フォートナイトのクルーメンバー全員に提供される「シーズン14のエンバーライト ミュージックパス」では、白いドレス姿のコスチューム「Laufey」にアクセス可能です。さらに、パスを進めることで、Laufeyをモチーフした楽器やオーラ、ジャムトラック「Madwoman」などをアンロックできます。

さらに、Laufeyの登場にあわせて、Festival史上最大級のゲームプレイアップデートも実施されます。新たに登場する「クイックミックスUI」では、トラックの入れ替えやシャッフルを素早く行うことでき、簡単にジャムトラックのマッシュアップを作成可能です。

また、アイテムショップには、「Lover Girl」ミュージックビデオ(https://www.youtube.com/watch?v=obLSGG-oEyw)でのValentinoスタイルにインスパイアされたコスチューム「Lover Girl Laufey」、バックアクセサリー「Mei Mei」、そしてジャムトラック&エモート「Lover Girl」「Tough Luck」も登場します。

詳細については、ブログ(https://www.fortnite.com/news/laufeys-distinct-sound-headlines-fortnite-festival-season-14)をご覧ください。

◆Epic Gamesについて

Epic Gamesは、1991年にCEOのティム・スウィーニーによって設立されたアメリカの会社です。 ノースカロライナ州ケーリー市に本社を置き、世界各地に50以上のオフィスを構えています。 現在、Epicはインタラクティブ・エンターテインメントを牽引し、3Dエンジンテクノロジーを提供する企業です。 Epicは世界最大級のゲームのひとつ『フォートナイト』を運営しており、『フォートナイト』、『Fall Guys』、『ロケットリーグ』、Epic Games Storeにおいて、60億を超えるフレンド接続数を持つ8億以上のアカウントを有しています。



また、Epicは世界有数のゲームの原動力となるUnreal Engineを開発し、映画、テレビ、建築、自動車、製造、シミュレーションなどの業界でも採用されています。 Epicは、Unreal Engine、Epic Games Store、Epic Online Servicesを通じて、開発者やクリエイターがゲームやその他のコンテンツを構築、配信、運営するためのエンドツーエンドのデジタルエコシステムを提供しています。

◆フォートナイト について

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.com(https://www.fortnite.com/)をご覧ください。