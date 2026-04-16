書籍は広告ではなく「権威資産」へ──BtoBマーケティングにおけるリード獲得・育成の構造を再設計するウェビナーを開催

株式会社Bizibl Technologies

ウェビナーマーケティングツール「Bizibl（ビジブル）」を提供する株式会社Bizibl Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役：花谷 燿平、以下 Bizibl）は、書籍出版とウェビナーを掛け合わせたBtoBリード獲得・育成手法を解説するウェビナー「書籍出版×ウェビナーのコンボ施策でBtoBリード獲得・育成を最大化する方法」(https://attendee.bizibl.tv/sessions/semjp7fdEHmN)を、2026年5月12日（火）から5月15日（金）までの期間、Bizibl上にて開催いたします。

◼︎ 広告依存から脱却できない構造的課題

BtoBマーケティングにおいて、広告や展示会を中心としたリード獲得施策は依然として主流である一方、そのROIは低下傾向にあり、同一母集団内での競争が激化しています。その結果、本来接点を持つべき「初接触の見込み客」にリーチできていないという構造的な課題が生じています。

また、リード数は確保できていても、適切な優先順位付けができず、育成が進まないケースも少なくありません。MAやCRMにデータが蓄積されても活用しきれず、結果として商談化に結びつかない状況が発生しています。

さらに、コンテンツマーケティングにおいても差別化が難しく、継続的に発信していても「誰でも言える情報」に留まりやすいという課題が顕在化しています。

◼︎「書籍×ウェビナー」で再設計するリード獲得・育成の構造

本ウェビナーでは、こうした課題に対し「書籍出版」と「ウェビナー」を組み合わせることで、リード獲得から育成までを一貫した構造として再設計するアプローチを提示します。

書籍は単なる認知施策ではなく、著者の専門性と信頼性を蓄積する「権威資産」として機能します。この資産を起点にウェビナーへ接続することで、初接触リードの創出と、温度感の高いリードの可視化を同時に実現することが可能になります。

単発施策の最適化ではなく、流入・選別・育成を一つの設計思想として捉え直す点が、本取り組みの本質です。

◼︎45分で持ち帰れる3つの実践視点

本ウェビナーでは、現場で再現可能な形で以下の視点を提供します。

第一に、書籍出版を「広告」ではなく「権威資産」として捉える考え方です。認知・信頼・ロングテールという3つのマーケティング効果を軸に、長期的なリードジェネレーションの仕組みを解説します。

第二に、ウェビナーを通じた「HOTリード」の可視化手法です。視聴継続率、質問数、アンケート回答といった行動データをもとに、リードの温度感を定量的に把握する方法を紹介します。

第三に、書籍とウェビナーを接続する具体的な設計パターンです。施策同士を単発で終わらせず、成果につなげる導線設計を提示します。

◼︎書籍とウェビナーを接続する具体パターン

書籍とウェビナーの連携は、単なる相互送客にとどまりません。例えば、書籍出版後に著者登壇のウェビナーを実施することで、読者の関心を具体的なアクションへと転換することが可能です。

また、書籍特典ページからウェビナー申し込みへ誘導する設計や、書籍内容をもとにした連続ウェビナーシリーズの展開により、接触頻度と理解度を段階的に高めることができます。

さらに、ウェビナー参加者との商談時に書籍を活用することで、提案の信頼性を補強し、意思決定を後押しする役割も果たします。

◼︎当日のプログラム

◼︎開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/48571/table/190_1_cbc717cc7fd87d8c65ab6df7a5b2463c.jpg?v=202604161151 ]

ウェビナー名： 書籍出版×ウェビナーのコンボ施策でBtoBリード獲得・育成を最大化する方法

開催期間： 2026年5月12日（火）～2026年5月15日（金）

開催形式： Bizibl上での配信

定員： 100名

主催： 株式会社Bizibl Technologies

◼︎お申し込み方法

本ウェビナーへの参加をご希望の方は、以下のページより事前にお申し込みください。

申し込みはこちら :https://attendee.bizibl.tv/sessions/semjp7fdEHmN