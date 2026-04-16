【1,000人調査】ランキングサイト「Rank+」公開

アイブリッジ株式会社

アイブリッジ株式会社（本社：大阪府大阪市福島区福島6-13-6 Jプロ福島ビル、代表取締役：荒川 和也）は、ユーザーアンケートをもとにしたランキングサイト「Rank+（ランクプラス）」を、2026年4月15日に公開いたしました。

「ちょっと役立つ、ちょっと話したくなる」をコンセプトに、日々の選択が少しずつ良くなるような情報体験を提供してまいります。

「ちょっと役立つ、ちょっと話したくなる」をコンセプトに、日々の選択が少しずつ良くなるような情報体験を提供

■ サービス公開の背景

AIがコンテンツを生成する時代となり、世の中にはこれまで以上に多くの情報があふれています。一方で、情報の信頼性や、「結局どれを選べばいいのか分からない」といった課題も顕在化しています。

こうした背景のもと、Rank+では“実際の人の声”に基づいた一次情報に価値があると考えました。

自社のアンケートツール「Freeasy」を活用し、データを収集できる環境を活かすことで、リアルな意見をもとにしたランキングコンテンツを提供します。

■ Rank+の特徴

・1,000人規模の調査データ

実際のユーザーの声をもとにした、信頼性のあるランキングを掲載

例えば、バーガーチェーン調査では「美味しい」1位はモスバーガー（36.2%）、「コスパ」1位はマクドナルド（44.0%）と、同じお店でも評価の切り口によって順位が逆転する結果に。

「しんどいとき」調査では、なんと6人に1人（17.1%）が「疲れをほとんど感じない」と回答。疲れ知らずの"超人類"が存在することも明らかになりました。

1,000人調査バーガーチェーン美味しさ・コスパの王者は？6人に1人は疲れ知らずの超人類？1,000人リアル調査

・比較しやすいランキング設計

年代別・属性別など、違いがわかる切り口で情報を整理

■ 今後の展開

今後は、取り扱うテーマの拡充や調査データの蓄積を進めるとともに、SNSや動画コンテンツとの連携を強化し、より多くのユーザーの「ちょっといい選択」を支えてまいります。



■ 公式SNSアカウント

YouTube：https://www.youtube.com/@rankplus_jp

Instagram：https://www.instagram.com/rankplus_jp/

X：https://x.com/rankplus_jp

ランキング結果のショート動画やリール動画も順次公開予定です。

■ サービス概要

サービス名：Rank+

公開日：2026年4月15日

URL：https://rankplus.co.jp/

内容：ユーザーアンケートをもとにしたランキング情報サイト

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/



お問い合わせ先

Rank+編集部

Mail：media@ibridge.co.jp