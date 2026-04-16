「なぜ課長は意思決定に迷うのか？」株式会社NEWONE、AIで決断の傾向を可視化する戦略構築研修・アセスメントを提供開始

株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める、株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林 周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE）は、課長層の戦略構築力と意思決定の質を高める新サービス「課長育成のための戦略構築研修・アセスメント」 の提供を開始いたしました。

背景

近年、管理職には会社の上位方針を理解し実行するだけでなく、不確実性の高い状況下で自ら判断し、現場を前に進める役割がこれまで以上に求められています。

一方で、企業の現場からは、

- 上位方針を理解しているものの、自分の言葉で語れない- 判断に迷いが生じ、意思決定が後手に回る- 戦略が『上から降りてきたもの』という他人事スタンスになってしまうといった声も聞かれます。

NEWONEでは、これらの課題を個人の能力だけに起因するものではなく、「意思決定のプロセスや傾向が可視化されていないこと」によって、自身の判断の特徴や改善ポイントを捉えられていないという、構造的な課題だと捉えています。

だからこそ必要なのは、単なる情報の構造化や分析スキルを磨くことではなく、不確実性の高い状況の中で「何を捨てるか」を決め、「覚悟を持った意思決定ができる状態」をつくることだと考えました。

プログラム開発の狙い

AIにはできない「意味づけ」と「覚悟を持った意思決定力」を磨く

AIの進化により、情報の整理や分析といった領域は、これまで以上に高速かつ高度に行えるようになっています。

一方で、その結果をもとに「何を選び、何を捨てるのか」を決める力は、依然として人にゆだねられています。

本プログラムは、こうした時代背景を踏まえ、課長層に求められる意思決定力を単なる「分析スキル」ではなく、自ら意味づけし、決めきる力としてとらえ直しています。

具体的には、AIによって可視化された意思決定の傾向やプロセスをもとに、

- AIが生成した選択肢から、自組織にとって何を選ぶべきかを判断できる- 不確実性の高い状況下で、「何をやらないか」を決めることができる- 自らの意志で決めたこととして、納得感をもって実行に移せる

NEWONEは、戦略構築の本質は単なる「スキルの習得」ではなく、「決断の質」を変えることだと捉えています。

だからこそ、ケーススタディを通じて、正解のない状況下でも「自分で決める」体験を積み重ねることで、管理職が自らの意思で組織の未来を描く「決断を任せられる存在」へと進化することを目指します。

こんな課題を持つ企業へ

・上位方針は理解しているが、自部署としての方針に落とし込めていない

・判断に時間がかかり、結果として場当たり的な対応が増え、現場の疲弊を招いている

・戦略が「上が決めたことで自分では変えられない」など、主体的に考えられていない

・分析や整理はできるが、不確実な状況下で「何をやらないか」を決めきれず、優先順位が曖昧になっている

関連セミナーのご案内

セミナーお申し込みはこちら(https://new-one.co.jp/seminar/decision/)

プログラム提供形態対象

・対象：管理職・マネージャー

・方式：オンライン／対面 いずれも対応可（ワークショップ形式）

・構成：基本プログラム（計2日間の実施）

※その他の日数での実施も可能です。お気軽にお問い合わせください。

詳細資料について

課長育成のための戦略構築研修・アセスメントのプログラム詳細資料をご希望の方は、下記URLよりダウンロードいただけます。

https://new-one.co.jp/download/strategy-development-assessment/

株式会社NEWONE 会社概要

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、人材育成・組織開発を提供。人的資本経営の潮流の中で、社員が自発的に仕事にのめり込み、成果と成長を両立する“推せる職場”づくりを支援しています。

主な支援企業：ソフトバンク、カゴメ、三菱地所ホーム ほか多数

代表書籍：

『人的資本の活かしかた』(https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X/)（2022年7月）

『組織の未来は「従業員体験」で変わる』(https://www.amazon.co.jp/dp/4862763367)（2024年6月・共著）

『部下の心を動かすリーダーがやっていること』(https://www.amazon.co.jp/%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%BF%83%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8-%E4%B8%8A%E6%9E%97-%E5%91%A8%E5%B9%B3/dp/4776214539/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2RC4BSYPRB1UA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVrUet1xn4a-G46jAU3gQqradiU5EEieiA1g1fEsnzv-l_BQjK9EwJMQZ_RlMU2o.CyfINt-N8wRM9P4cgXY_UPng4rXKAcIxk1kve5KQX5o&dib_tag=se&keywords=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3&qid=1766455313&s=books&sprefix=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3%2Cstripbooks%2C153&sr=1-1)（2026年1月）

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

設立日：2017年9月1日

代表者：代表取締役 上林 周平

事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

URL：https://new-one.co.jp/

【本件に関する企業様からのお問い合わせ先】

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