株式会社フジメック 明治安田 J2・J3 百年構想リーグ オフィシャルクラブパートナー契約締結のお知らせ

株式会社AC福島ユナイテッド

このたび、株式会社フジメックと明治安田 J2・J3 百年構想リーグ オフィシャルクラブパートナー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

【社名】 株式会社フジメック

【所在地】 本社：〒408-0114 山梨県北杜市須⽟町藤田 81

【代表者】 代表取締役 藤森 孝之

【事業内容】

1．ステンレス、チタン、アルミなどの合金や、ハステロイ、ニッケル、銅合金といった難削材の精密加

工

2．半導体、液晶真空装置向け部品の加工、溶接ユニット組立

3．屋内用配線器具および産業装置向け電装、配線ユニットの製造

4．上記に付帯する金属部品の機械加工、精密部品の加工、組立全般

【URL】 https://fujimec.co.jp/

【代表取締役 藤森 孝之氏コメント】

オフィシャルクラブパートナーとして関わる機会をいただき、大変うれしく思っております。

当社は山梨県北杜市を拠点に、精密加工を中心としたものづくりに取り組んでおります。日々の事業活動を通じて、人とのつながりやご縁を大切にしてまいりました。

福島ユナイテッド FC とのご縁をきっかけに、地域に根差したクラブを応援したいと考え、本契約に至りました。離れた地域ではありますが、ご縁に距離はないと感じております。ささやかではございますが、クラブの歩みに寄り添い、その挑戦を応援し、今後のご活躍を心より祈念しております。