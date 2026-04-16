オリコ、「キャリアオーナーシップ経営ＡＷＡＲＤ２０２６」３年連続で優秀賞を受賞

株式会社オリエントコーポレーション

株式会社オリエントコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：梅宮 真、以下「オリコ」）は、「キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026」（以下、本アワード、審査委員長：伊藤 邦雄 一橋大学 CFO 教育研究センター長、実行委員長：田中 研之輔 法政大学キャリアデザイン学部・大学院教授）において、３年連続の「優秀賞」（大企業の部）を受賞しましたのでお知らせします。

オリコは、人財戦略を通じて、めざす姿として「会社と社員が互いに成長できるWin-Winな関係の構築を通じた社員エンゲージメントの最大化」を掲げ、社員一人ひとりの自律的なキャリア形成の支援に取り組んでいます。今回の受賞は、キャリアオーナーシップの推進に対する経営層の強いコミットメントのもと、社員の理解促進と行動変容を促すための多面的な施策を継続的に展開してきた点が評価されたものです。

今後もオリコは、キャリアオーナーシップ経営への取り組みを組織全体に一層浸透させ、事業戦略とダイナミックに結びつけることで、個人と組織の成長が共鳴し合う好循環の創出をめざしてまいります。

◆「キャリアオーナーシップ経営AWARD」について

「キャリアオーナーシップ経営」とは、「はたらく個人の力を最大化させ、社会の力に変えていくために、企業が経営戦略、事業戦略、人材戦略をダイナミックに連携させた新人材戦略の策定と実施を通じて、キャリアや仕事を主体的に捉え、自律・自走しながら周囲と共創する人材（＝キャリアオーナーシップ人材）を増やし活かすことで、個人と組織が対等な新たな関係性を構築・再構築し、個人と組織の持続的な成長を共に実現していく経営」を意味します。

本アワードは、個人と組織の持続的な成長を実現するため、キャリアオーナーシップ経営の3つの視点（キャリアオーナーシップ人材を「可視化する（見える）」、「増やす」、「（経営や事業と）つなぐ」）を実践し、「個人と企業の新しい関係づくり」を推進する企業を表彰することで、人的資本を最大化する優れた実践方法を社会に紹介することを目的としています。

◆ キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2026特設ページ

https://co-consortium.persol-career.co.jp/com-award/index.html