【4/15より】「最大500万円/奈良県中小企業賃上げ環境整備支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「奈良県中小企業賃上げ環境整備支援補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。

https://www.pref.nara.lg.jp/n101/p067009.html

省力化や生産性向上の実現に必要な設備投資について、最大500万円を補助します！

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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【公募スケジュール】

令和8年5月26日～令和8年7月31日

【補助対象者】

次の1～3を全て満たす中小企業等

・奈良県内に補助事業を実施する事業所があること

・持続的な賃上げの取組について、商工会議所または商工会の支援を受けていること

・実績報告時における直近1か月分の給与支給総額を、令和8年3月と比べて2.9％以上増加させる

【補助上限額】

500万円(下限50万円)

【補助率】

中小企業：2分の1以内

小規模事業者：3分の2以内

【対象経費】

省力化や収益力向上に資する設備投資、システム構築費、クラウド利用費、広告宣伝費など

【事業期間】

交付決定日以降から令和8年12月25日まで

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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問合せはこちら

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com