【4/15より】「最大500万円/奈良県中小企業賃上げ環境整備支援補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「奈良県中小企業賃上げ環境整備支援補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。


https://www.pref.nara.lg.jp/n101/p067009.html



省力化や生産性向上の実現に必要な設備投資について、最大500万円を補助します！



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



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【公募スケジュール】


令和8年5月26日～令和8年7月31日



【補助対象者】


次の1～3を全て満たす中小企業等


・奈良県内に補助事業を実施する事業所があること


・持続的な賃上げの取組について、商工会議所または商工会の支援を受けていること


・実績報告時における直近1か月分の給与支給総額を、令和8年3月と比べて2.9％以上増加させる



【補助上限額】


500万円(下限50万円)



【補助率】


中小企業：2分の1以内


小規模事業者：3分の2以内



【対象経費】


省力化や収益力向上に資する設備投資、システム構築費、クラウド利用費、広告宣伝費など



【事業期間】


交付決定日以降から令和8年12月25日まで


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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



☆お問合せはこちら


認定経営革新等支援機関


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com