「ミッテン府中」が商業施設向けリーシングDXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」の活用を開始

株式会社 COUNTERWORKS

株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）は、商業施設向けリーシング（※）DXシステム「ショップカウンター エンタープライズ」の単館商業施設「ミッテン府中」での活用開始をお知らせします。

※リーシング：商業施設によるテナントの誘致・募集業務

ミッテン府中は、京王線「府中駅」前に位置する単館商業施設です。日常の買い物から外食、家族で楽しめる時間までをワンストップで支えるテナント構成が特長となっており、世代を問わず立ち寄りやすい環境づくりを進めてきました。

同館では、催事・リーシング業務を日々の販促業務と並行して運用してきました。近年は出店ニーズの高まりを背景に、多様な事業者との接点が広がっています。こうした環境変化に合わせて、関係者間で状況をスムーズに共有し、募集から出店までを滞りなく進められる運用を整えることで、より安定した業務推進を目指していました。

その取り組みの一環として、「ショップカウンター エンタープライズ」の活用を検討。導入に先立ちPoC（概念実証）として一定期間の試行運用を行い、進捗の見通しを立てながら連絡や手続きを一つの流れで扱える手応えを確認しました。あわせて、日常業務の運用がより滑らかになることで、業務工数が3割近く削減にもつながる手応えを確認しています。

こうした検証結果を踏まえ、本運用へ移行し、募集から商談、契約、出店までの情報を一気通貫で扱える状態を整えていきます。兼務体制でも運用品質を安定させつつ、施設の価値向上につながる出店者との出会いを増やす取り組みにも、継続的に力を注げる運用基盤を構築していく方針です。

今後は連絡の集約や手続きのデジタル化も段階的に進め、催事・リーシング業務全体の運用品質を高めていきます。

▼「ミッテン府中イベントスペース」の画面イメージ

URL：https://space.mitten-foris.jp(https://space.mitten-foris.jp)

■導入検討時のお問い合わせ先

「ショップカウンター エンタープライズ」または「商業施設におけるDX推進」にご興味を持たれたご担当者様は下記までご連絡ください。具体的な機能や導入スケジュールなど、サービスの詳細について説明している資料をお送りします。

https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■ショップカウンター エンタープライズについて

商業施設向けリーシングDXシステムです。商業施設が自社スペースを掲載する「テナント募集サイト」と、問い合わせ・営業・テナント情報管理やスペースの稼働管理ができる「営業管理システム」をSaaS型で提供し、随時、機能追加やバージョンアップを行うことで、テナント募集業務や管理業務の効率化、生産性向上を支援いたします。現在、1,500以上の商業施設にて導入。

URL： https://shopcounter.jp/lp/enterprise

■カウンターワークスについて

商号 ：株式会社COUNTERWORKS

所在地 ：東京都品川区西五反田7-22-17 五反田TOCビル8F

代表 ：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容 ：「ショップカウンター」「ショップカウンター エンタープライズ」の企画・開発・運営

資本金 ：6.54億円（資本準備金を含む）

URL ：https://counterworks.co.jp