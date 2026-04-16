【飲食店の夏季休業リスクを回避】G-FACTORY、飲食店清掃サービスにエアコン清掃を追加。店舗まるごとメンテナンス体制を強化。

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

飲食店の運営、飲食企業のサポートを行うG-FACTORY株式会社が手がける清掃サービス『GF Maintenance』が、これまで提供してきた厨房、客席、床、排気設備などの「店舗清掃」に加え、「エアコン分解洗浄」を新たに開始いたしました。

本格的な猛暑を前に、飲食店の死活問題となる「エアコン故障による夏季休業リスク」を回避。「飲食の中の人」だからこそ実現できる、エアコンから床、厨房、排気設備までをワンストップで管理する体制を確立し、飲食現場の持続可能性を「空気」から支えます。

なぜ、飲食店のエアコンに「プロの現場視点」が必要なのか

本格的な猛暑が始まってからのエアコン故障は、飲食店にとって致命的です。7～8月は修理業者が不足し、対応待ちによる数日間の休業は、売上数百万円単位の機会損失を招きます。また、電気代高騰が続く昨今、汚れたエアコンによる電力効率の低下は、経営を圧迫する大きな要因となっています。

「油」がホコリを強力接着させる。飲食店特有の“複合汚れ”の脅威

飲食店のエアコン汚れは、一般的な家庭やオフィスとは全く異なります。 調理時に発生する油煙、熱気、そして多湿な環境が混ざり合った「飲食店特有の複合的な付着汚れ」が、機器内部の熱交換器をコーティングしてしまいます。 フィルターの奥、熱交換器に蓄積した油は、吸い込んだホコリを接着剤のようにガッチリと固着させます。こうなると、通常の自動お掃除機能や簡易的な清掃では絶対に落ちません。この固着した汚れを「分解洗浄」で徹底除去することで、故障リスクを最小限に抑え、熱交換率を回復させることで電気代削減という「攻めの経営改善」に貢献します。

5月のメンテナンスが、8月の休業リスクを防ぐ

本格的な猛暑が始まってからの故障は、修理業者の不足による「長期間の休業」＝「数百万単位の機会損失」を招きます。今この時期に、油や汚れを徹底分解しておくことは、繁忙期を勝ち抜くための不可欠な投資です。

GF Maintenanceがやる「まるごと清掃」のリアルなメリット

1. どこに頼むか迷う手間をなくす（オーナー様の負担軽減）

「床はA社、エアコンはB社、排水溝が詰まったらC社……」。そんな面倒なやり取りはもう不要です。GF Maintenanceに一本連絡をいただければ、足元（床）から天井（空気）まで、店舗の状態を把握しているスタッフがすべて対応します。

2. 「電気代、高すぎない？」への対策（コスト削減）

油汚れで目詰まりしたエアコンは、設定温度を下げるために過剰な電力を消費します。しっかり分解洗浄して熱交換率を回復させるだけで、消費電力を大幅に抑制し、月々の電気代削減という「攻めの経営改善」に貢献します。

3. お客様の「満足度」とスタッフの「定着」を同時に守る

客席に漂う不快なニオイや、吹き出し口の汚れは、食の安心・安全を損なう要因です。天井から流れる空気を清潔に保つことで、お客様が心から食事を楽しめる空間を作ります。

また、床が滑らず、排水溝が臭わず、エアコンがしっかり効く。当たり前ですが、これができていない現場はスタッフに嫌われます。「厨房を整えることは、働く人の心を整えること」。店長やアルバイトの皆さんが「今日もここで働いてよかった」と思える環境を、オーナー様と一緒に作っていきたいと考えています。

私たちの想い：清掃は、最高の「経営支援」

詳細を見る :https://gf-restaurant.jp/lp_maintenance

G-FACTORYは、出店・退店サポート（e店舗）や人材紹介（GF Works）などをはじめとして、多方面から飲食店を支えてきました。その中でも『GF Maintenance』は、一番「現場」に近いサービスの１つです。

きれいな空気、きれいな厨房、きれいな床。 それらが整うことで、お店の空気はガラリと変わります。スタッフの笑顔が増え、お客様の満足度が上がり、利益が出る。そんな良いサイクルを、私たちは清掃から支えていきます。

G-FACTORY株式会社について

「夢をカタチに！和食を世界に！」をスローガンに掲げ、国内の和食文化を世界へ届ける架け橋となることを目指しています。

雑誌やテレビ、SNSでも話題の鰻のファストフード店『名代 宇奈とと』を国内外で展開するほか、ミシュラン星獲得店舗や著名人が通う名店など、多様な飲食ブランドを運営。海外ではベトナムやシンガポールを中心に、日本の“食”文化と人材育成を発信しています。

また、飲食店の国内外の出店サポートに加え、2022年には、人材不足を背景に外国人材紹介サービス『GF Works』を開始。その後、外国人材の生活を支えるモバイル通信サービス『GF Mobile』や外国人専用クレジットカード『GF Card』、社宅サービス『GF Estate』を立ち上げました。さらに、即戦力の料理人を育成する料理人養成スクール『飲食塾』では、実践型カリキュラムを通じ、最短10日間で寿司・焼鳥・ラーメンなどのプロを育成しています。

G-FACTORYは、日本食文化を国内外に広げ、さらなる飲食業界の発展、日本経済の活性化に貢献できるよう尽力してまいります。

《会社概要》

本社 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル33階

代表者 代表取締役社長 片平 雅之

設立 2003年5月20日

資本金 56,227,500円 （資本準備金342,455,120円）

市場 東京証券取引所グロース市場（証券コード 3474）

GF Maintenanceサイト https://gf-restaurant.jp/lp_maintenance

コーポレートサイト https://g-fac.jp/

メディアサイト https://gf-support.com/media



■本件に関するお問い合わせ

Ｇ-ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社

担当部署 管理本部

ＴＥＬ：03-5325-6868

mail：info@g-fac.jp