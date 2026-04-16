秋山グループ株式会社(所在地：兵庫県西宮市、代表：池田 節)は、西宮市北部に特化した子育て世帯向け不動産仲介サービスを2026年4月より開始します。物件情報中心の従来型仲介に対し、子育て環境や地域特性を踏まえた“暮らし視点”の提案を強化し、差別化を図ります。





西宮市北部のスポット写真(1)





西宮市北部のスポット写真(2)





西宮市北部のスポット写真(3)





西宮市北部のスポット写真(4)





■背景

近年、共働き世帯の増加や教育志向の高まりを背景に、住宅購入において「子育てしやすい環境」を重視するニーズが高まっています。西宮市北部は自然環境と住環境に恵まれる一方で、エリア特性の分かりづらさや空家の増加といった課題も抱えています。

同社代表の池田は西宮市北部に居住し、4児の父として子育てを行う中で、この地域の魅力と課題を実体験として捉えてきました。こうした背景から“物件”ではなく“暮らし”を提案し、子育て世帯の住まい選びと地域価値の継承に取り組んでいます。









■展開内容

(1) 子育て視点に特化した住まい提案

住環境を重視し、「物件」ではなく「暮らしやすさ」を軸に子育て世帯に最適な住まいを提案します。

(2) マイホーム安心スタートパック

住宅ローン相談やFP診断、オンライン内覧、入居前の建物チェック及びハウスクリーニング等を組み合わせ、購入前から入居まで一貫した安心サポートを提供します。









■今後の展開

西宮市北部で子育て世帯向けサービスの認知拡大を図るとともに、「マイホーム安心スタートパック」により住宅購入の不安解消と満足度向上を目指します。さらに住み替え支援や空き家活用、情報発信を通じて地域課題の解決とサービスの拡充を進め、将来的には他エリアへの展開も視野に入れています。









■会社概要

商号 ： 秋山グループ株式会社

代表者 ： 代表取締役 池田 節

所在地 ： 兵庫県西宮市生瀬町1-12-13

設立 ： 2023年11月

事業内容： 不動産売買・仲介業

資本金 ： 200万円

URL ： https://akiyama-gr.com/