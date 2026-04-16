【中学校・高等学校向け】生徒の「SOS」を早期発見し、教員の業務を削減する新・教育相談プラットフォーム『ココシグ』2026年4月より提供開始

有限会社福岡心理テストセンター

福岡心理テストセンター（本社：福岡県福岡市、代表取締役：津山賢治）と西日本心理テストセンターは、中学校・高等学校における教育相談をサポートする新たなWebプラットフォーム『ココシグ（ココロ×シグマ）』の提供を開始しました。



サイトURL：https://cocosig.com/

教育相談をサポートする新たなWebプラットフォーム『ココシグ（ココロ×シグマ）

【開発の背景】

文部科学省の調査によると、不登校の要因の多くは「本人に係わる状況」（61.4%）や「学校に係わる状況」（21.2%）が占めており、生徒の心の変化や悩み、置かれた環境を早期にスクリーニングすることが重要視されています。

教育相談のための心理検査「シグマ検査」は、1983年から40年以上にわたり、全国の中学校・高等学校へ提供してまいりました。この度、長年培ったシグマ検査の信頼性はそのままに、現代の教育現場のニーズに合わせてWeb化を実現しました。

昨今の学校現場において、情報漏洩事故の80%以上は「紛失・置き忘れ」「誤公開」「誤送信」などのヒューマンエラーによるものです。『ココシグ』はWebログイン方式を採用し、紙媒体での物理的な紛失リスクを解消するとともに、教員の多忙な集計作業を自動化し、生徒一人ひとりと向き合う時間を創出します 。

【『ココシグ』が提供する3つの機能】

多忙な先生方をサポートするため、以下の3つの機能を備えています。

1. 教育相談の心理検査「シグマ」

学習面、自分自身のこと、他者とのかかわりを中心に、生徒の「行き詰まり感」を多面的に診断します。新たにSNS・ネット環境についての質問も追加され、より実態に即したアセスメントが可能になりました。

2. 学校生活アンケート（アラート機能付き）

質問や選択肢を学校仕様に自由にカスタマイズできるアンケート機能です。あらかじめ設定した注意すべき回答を選択した生徒に色がつく「アラート機能」により、一見問題がなさそうな生徒のSOSも素早くキャッチできます。集計は自動でグラフ化され、前回の結果との比較も容易です。

3. 個別相談（メール受付機能）

直接先生に悩みを言えない生徒の心理的ハードルを下げるため、メールで個別に相談を受け付けられるシステムです。相談を受け付ける先生や時間帯の細かい設定も可能で、誰がどの先生に相談したかの履歴も管理できます。

ココシグが提供する3つの機能

【強固なセキュリティ対策】

ココシグ内のデータは暗号化して保存され、厳重な管理を行っています。安全面で信頼できるサーバーを採用しており、複数の教育委員会の要件基準をクリアする万全のセキュリティ対策を講じています。

【会社概要】

「こころの理解が未来を変える」を理念に、心理検査を通して一人ひとりの特性や可能性を正しく理解する支援を行っています。

販売： 有限会社福岡心理テストセンター

開発： 株式会社西日本心理テストセンター

所在地： 〒811-1346 福岡県福岡市南区老司1-34-1

電話番号： 092-565-0308（販売）／ 092-564-2121（開発）