皇室ゆかりの「平安神宮・非公開エリア」で成人式の振袖撮影を。【先着20名限定】プレミアム写真プラン受付中

株式会社欅

平安神宮の公認写真館である「keyaki 振袖フォトスタジオ」（運営：株式会社 欅、代表：大久保 由美）は、一般参拝客が立ち入れない平安神宮「貴賓館」で成人式の貸切撮影ができる、「プレミアム写真プラン」を先着20名様限定で受付中です。

2027年成人の日「当日」を対象とし、着付け・ヘアセット・写真撮影まで、神宮の境内ですべてが完結いたします。

歴史ある名建築で、記念すべき成人式のお写真をお納めください。

【平安神宮「貴賓館」プレミアム写真プラン詳細】

https://heianjingu-furisode-photo.com/kitsuke/(https://heianjingu-furisode-photo.com/kitsuke/)

■ 本プランの特長

平安神宮について

明治28年（1895年）に創建された、京都屈指の格式高い神社です。

七五三や結婚式・還暦祝いなど、人生の節目の参拝先として、長年親しまれてきました。

そのため、成人式当日を迎える場として、また、ハレの日のお祝いとして最もふさわしい場と言えます。朱塗りの大鳥居や壮麗な社殿、「神苑」と呼ばれる優美な日本庭園を擁する境内は、日本の伝統衣装である振袖がもっとも美しく映える舞台です。

平安神宮「貴賓館」について

平安神宮の神苑（1万坪の日本庭園）に位置する「貴賓館」は、皇室ゆかりの迎賓施設であり、重要文化財級の格式を誇ります。

平安貴族の館を彷彿とさせる空間には、雅な意匠が随所に施され、二十歳の門出に華を添えます。

■ 「貴賓館」で撮影できるのは、keyaki 振袖フォトスタジオだけ

通常非公開の「貴賓館」にて成人式当日の撮影が叶うのは、本プランのみです。

平安神宮の公認写真館として、選ばれた方だけが味わえる特別な空間をご提供し、最高の一枚をお約束します。

■ お支度から撮影まで、すべてが「境内で完結」します

ヘアセット・着付け・撮影はすべて、平安神宮の境内で完結します。

美容室への移動も、振袖崩れの心配も不要。

撮影後はそのまま徒歩で、隣接する成人式会場「みやこめっせ」へご出発いただけます。

■ 婚礼も手掛ける「トップスタイリスト」がお仕度を担当

お仕度を担うのは、平安神宮やハイクラスホテルにて婚礼のヘアメイクに携わる「トップスタイリスト」です。

確かな技術で、20歳ならではの可憐に輝くスタイルを、ご提案いたします。

■厳選された高品質な振袖を、リーズナブルな価格でご用意

古典柄から個性を引き出すモダンな柄まで、豊富な振袖をお手頃な価格でお召しいただけます。

「今っぽくガーリーに」「クールに大人っぽく」など、お好みのスタイルが思いのままです。

「ママ振袖」も、トレンドの小物をプラスして、「令和の垢抜けスタイル」にアップデートいたします。

■平安神宮「貴賓館」プレミアム写真プラン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178576/table/1_1_28f1d8a49eec4b17601b6af1def26c7b.jpg?v=202604161051 ]

※プレミアムプランの定員は先着20名様限定で、現時点ですでに残席わずかです。

お早めのご予約をお勧めいたします。



※「貴賓館」以外の撮影は含まれません。



※神苑での撮影は、お客様個人によるものであれば可能です。

ご家族様との記念撮影もお楽しみいただけます。

■keyaki振袖フォトスタジオについて

貴賓館をはじめとした、平安神宮内「神苑」での撮影が唯一許されている、公認写真館です。

年間1,000件以上の婚礼・神前式を支える熟練のスタイリストとフォトグラファーが、平安神宮の格式にふさわしい振袖・着付け・ヘアメイクをトータルでプロデュースいたします。

https://kyoto-furisode-photo.com/(https://kyoto-furisode-photo.com/)

■会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178576/table/1_2_edd82e71534fba56703f6c0b97777c22.jpg?v=202604161051 ]

▼本件に関するお問い合わせはこちら

＜欅 keyaki 岡崎本店＞

・電話番号：075-752-3838

・メールアドレス：info-k@keyaki-kyoto.co.jp

・営業時間：平日 10:00～16:00 ／ 土日祝 10:00～18:00（火・水定休）