[開始12時間で目標達成] 犬にも人にも優しい次世代ハーネス【HUGNESS(ハグネス)】がCAMPFIREで70万円を突破！furfolkが目指す、新しいお散歩のスタンダード。

株式会社studio empath

ドッグライフブランド「furfolk（ファーフォーク）」(運営：株式会社studio empath / 代表：松本和也) は、2026年4月2日より開始した次世代ドッグハーネス「HUGNESS（ハグネス）」のクラウドファンディングにおいて、開始わずか12時間で目標金額100%を達成。さらに、ネクストゴールも達成し、支援額70万円を突破いたしました(2026.4.16時点)。多くの愛犬家から「愛犬の身体への負担軽減」と「圧倒的な着脱のしやすさ」に期待の声が寄せられています。これに伴い、保護犬施設への寄贈活動をさらに広げるべく、プロジェクトを継続中です。

公開12時間で目標達成。なぜ「HUGNESS」は支持されるのか？

募集開始直後から、愛犬の健康を第一に考える飼い主の皆さまより多大なるご支援をいただき、開始わずか12時間で100%の目標金額を達成いたしました。

多くの支持を集めている最大の理由は、徹底した「愛犬への思いやり」の追求にあります。従来のハーネスで課題となっていた「首や気管への圧迫」を、首周りをカスタマイズできる調整機能・Vネック設計により解決。愛犬の身体への負担を低減し自由な動きを実現しました。

愛犬家から寄せられた期待の声

CAMPFIREのコメント欄やSNSでは、製品の「機能美」と「合理的な設計」に対して多くの反響をいただいています（下記一部抜粋）。

- 「シニア犬になり、首への負担が少ないものを探していた。この設計なら安心して散歩に行ける」- 「愛犬の事を第一に考えたコンセプトがとても素敵。多くの方に届いてほしい」- 「足を上げるのを嫌がる愛犬にとって、頭から被せるだけで完結する5秒装着は画期的！」- 「デザインが洗練されており、高い機能性が日常のファッションに馴染むのが嬉しい！」

こうした「愛犬への最大級のケア」と「飼い主の気楽さ」の両立こそが、furfolkが提案する新しいお散歩のスタンダードです。

支援の輪が広がり、保護犬施設への寄付規模も拡大へ

本プロジェクトでは、リターンの一つとして「保護犬施設へのハーネス寄付」を設けています。現在、多くの保護施設では、限られた予算の中で古いハーネスを使い回している現状があります。サイズの合わないハーネスは、脱走のリスクや、繊細な保護犬の体に負担をかける原因にもなります。

支援額が70万円を突破したことにより、当初の予定を大きく上回る数のハーネスを保護団体・シェルターへ届けられる体制が整いました。新しい家族を待つワンちゃんたちが、安全で快適なハーネスを身につけ、心地よいお散歩を楽しめるよう、皆さまの支援が直接的な社会貢献へと繋がっています。

【HUGNESS(ハグネス)】の特徴

for Dog - 愛犬には最大級のケアを。

Feature 01 - 気管への圧迫予防

- 首周りカスタマイズ：サイズ調整可能で、食い込みを予防

- Vネック設計：首への負担を軽減

引っぱりで咳が出やすい子や、首の負荷に弱い子を想定して開発。特に小型犬は遺伝的に気管が弱い子が多いため、生涯、少しでも長くお散歩を楽しめるようにという想いを設計に込めました。

- 4点ベルト

- 面による支持

急に引っぱる子をおさえる際、その子の身体への負担を分散しやすい設計です。また、足腰や関節が弱く、お散歩時に転倒の恐れがある子のサポートも想定した設計になっています。

- 部品が直接当たらない

- 柔らかニットで腹部の擦れを低減

硬い部品が皮膚や被毛に当たらないようにすることで、皮膚の擦れや断毛を低減。引っ張らないといけない時に、部品が身体に食い込まない優しい設計です。また、腹部は柔らかいニット素材を採用することで、薄い皮膚の擦れを低減します。

for Human - あなたには気楽さを。

Feature 04 - 5秒で完了。足を通さない「ストレスフリー装着」

足を持たれるのが嫌い、じっとしているのが苦手、シニアで足が上げにくいーーー。そんな様々な個性を持つ子達にも装着しやすいように考えたハーネスです。「お散歩に連れていってあげたいのに、連れて行くまでが大変」。そんな飼い主さまの優しさと苦労に寄り添う設計です。

Feature 05 - 脱走防止

お腹深くまでカバーし、肋骨全体を覆うことで、後ずさりする子でもハーネスから抜けにくい設計になっています。

Feature 06 - 様々な体型にフィット

『犬』と一括りにしても様々な骨格、体型の子がいます。その子達にフィットさせるために、1つのハーネスの中に7 箇所での調整を可能としました。

CAMPFIRE クラウドファンディングについて

▼プロジェクト実施期間

2026.4.2(木) - 30(木) [All-in方式]

▼プロジェクトURL

https://camp-fire.jp/projects/935445/view

▼CAMPFIRE限定のリターン内容(一部抜粋)

・【超早割 約15%OFF】HUGNESS(ハグネス) 1着 6,500円(税込)

・【セット割引】HUGNESS(ハグネス) 1着 ＋ Dog Toy monu(モニュ)1個 7,700円(税込)

・【社会貢献】保護犬施設へのHUGNESS(ハグネス)寄付支援 7,700円(税込)～

furfolk(ファーフォーク) について

けむくじゃらの家族。しあわせを、もっと。

furfolk は、愛犬と共に暮らすうえで感じる障壁を解消することを目指すドッグライフブランドです。私たちは、愛犬と過ごすその時間を、もっと心地よいものにできると考えています。

fur [毛]

folk [家族]

愛犬は、けむくじゃらの家族。けむくじゃらの彼ら、彼女らと過ごす人生を、もっと豊かに、もっと幸福に。そんな世界を目指し、新たな価値創造に取り組んでまいります。