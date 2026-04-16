【特集】アルミか、カーボンか。ゴールデンウィーク前に“素材から”考えるスーツケース選び

MVST SELECT LLC

※MVSTスーツケースは、MVST SELECT LLCが立ち上げた独自のスーツケースブランドであり、Microvast Holdings, Inc. (MVST) とは一切関係ございません。

スーツケース選びで最後まで迷いやすいのが「素材」です。見た目の好みだけでなく、移動中の安心感、扱いやすさ、そして経年変化の受け止め方まで左右します。ゴールデンウィーク前は「静音キャスター」「頑丈」「軽量」「機内持ち込み」など条件検索が増えやすいからこそ、素材の違いを“体験”として整理しておくと判断が早くなります。

素材で迷ったときの判断軸はシンプルです。

１.守り：衝撃や荷重に対する保護力（シェル／フレーム）

２.取り回し：混雑や段差でのコントロール（ホイール／ハンドル）

３.気分：新品の美しさを保ちたいか、旅の痕跡を味として楽しみたいか

素材で迷ったときの判断軸はシンプルです。

１.守り：衝撃や荷重に対する保護力（シェル／フレーム）

２.取り回し：混雑や段差でのコントロール（ホイール／ハンドル）

３.気分：新品の美しさを保ちたいか、旅の痕跡を味として楽しみたいか

MVST Select(https://mvstselect.com/ja-jp)は、“Move in Style”の思想のもと、この素材差を「移動の摩擦を減らす」という体験価値に翻訳して、アルミのTREVAとカーボンのCARBONを展開しています。

■TREVA（アルミ）

保護力と安定感を優先したい人向け。2025年にアップグレードされたTREKコレクションが進化したシリーズとして登場し、RIVA(TM)トライベアリングホイールを搭載。「走行音を約20％低減、滑らかさを約30％向上」という体感改善を掲げ、カーペットや石畳など路面が変わっても軽快に走ることを狙っています。ジッパーいらずのスマート開閉やTSA承認ロックなど、移動中に触れる動作を“気にしなくていい”方向へ整える設計です。

サイト：https://mvstselect.com/ja-jp/collections/treva

■CARBON Fiber（カーボン）

軽やかさと強さ、そして上質感まで一体で揃えたい人向け。軍用グレードのカーボンファイバーシェルと6シリーズアルマイトアルミニウムフレームを採用し、トライベアリング精密ホイールとTSA承認ロックで移動のストレスを抑える設計。Alter-Nappaレザーとアルカンターラ内装など、触感まで含めて“旅の道具感”を格上げします。加えてカスタマイズにも対応し、自分の基準で一台を仕上げたい人にも選択肢を用意しています。

サイト：https://mvstselect.com/ja-jp/collections/carbon-fiber-collection

■ ゴールデンウィーク施策（4/17開始）

MVST Selectは、4月17日よりゴールデンウィーク施策を開始予定。

■キャンペーン概要

- 期間：2026.4.17～2026.4.27

- 内容：15％オフ・全商品対象

- コード：GW26



■MVSTについて

MVSTは、機能性と美しさを兼ね備えた中高級スーツケースを展開するブランドです。

高品質な素材と精密な設計にこだわり、現代のトラベラーにふさわしい、耐久性とデザイン性を兼ね備えたプロダクトをお届けしています。

公式サイト：https://mvstselect.com/ja-jp

インスタグラ：https://www.instagram.com/mvstselect/

Ｘ（元Twitter））：https://x.com/Mvstselect

■本リリースに関するお問い合わせ先

PR・メディアお問い合わせ

メール：nanami@mvstselect.com

＊本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。