世界初※、プレミアム六角氷で家飲みをアップデート。ハイボールの完成度を左右する“氷”に着目した「THE HEXAICE」が登場

株式会社ブランドロケット

新規ブランドのローンチから軌道に乗せるまでの支援に特化した専門集団、株式会社ブランドロケット（本社：東京都目黒区、代表取締役：道端孝助、以下：ブランドロケット）は、家飲み体験をアップデートするプレミアム製氷アイテム「THE HEXAICE（ザ・ヘキサアイス）」をプロデュースし、2026年4月18日（土）10:00より、GREEN FUNDINGにて発売開始することをお知らせいたします。期間、数量限定で、一般販売価格から最大52％オフにて販売いたします。

本商品は、製造をパートナー企業が担い、ブランドロケットがコンセプト設計・商品企画・ブランド開発を主導したプロダクトです。

開発背景

予約サイトはこちら :https://www.ultimate-philosophy.com/プロダクトの紹介、プロジェクト開始までの先行予約のご案内はこちらから購入サイトはこちら :https://greenfunding.jp/lab/projects/9334GREEN FUNDINGのプロジェクトページはこちらから ※2026/4/18 AM 10:00オープンです

近年、家飲み需要の高まりとともに、グラスやお酒そのものへのこだわりは広がる一方で、“氷”そのものに注目した提案はまだ限られています。実は、「ハイボールの完成度を下げている原因は氷」と言われるほど、氷の形状や品質は、一杯の満足度に直結します。

一般的な冷凍庫の氷は、不純物が含まれて溶けて白く濁っていたり、冷蔵庫特有の臭いが付着していたり、すぐに溶けて薄まってしまうなど、質を下げる要因があります。

「THE HEXAICE」は、ハイボールやウイスキー、炭酸系ドリンクの味わいを左右する要素として氷に着目し、家飲みの質を一段引き上げる新しい切り口の商品です。

自宅でバークオリティの一杯。“六角形にしかできない”飲用体験を提案する「THE HEXAICE（ザ・ヘキサアイス）」の特徴

「THE HEXAICE」は、一般的な丸氷や四角形の氷とは異なる、ハイクオリティな六角形の氷を自宅で作れるプレミアム製氷アイテムです。

六角形は、見た目の上質さ・美しさだけでなく、冷たさの持続、味の薄まりにくさ、炭酸の持続、香りやキレの引き立ちといった飲用体験全体の向上を提供できる要素を備えています。

■新感覚「六角氷」は美しく、最も安定する究極の機能美

１.冷たさ長持ち：四角形より表面積が小さい六角形は熱が入りにくく、氷の溶けるスピードが遅いため、ウイスキーの濃度をキープしたまま、飲み頃を長時間持続することが可能に。溶けにくさは、従来の氷の約2.5倍。

２.炭酸が長持ち：六角形はグラス内で安定し、対流を起こしにくいため、炭酸の放出を最小限に抑えることができます。最後の一口まで、シュワっと感を保つことができます。

３.香り・キレを引き立てる：ウイスキーは冷えすぎると香りが立たず、ぬるいとキレがなくなります。ハイボールの理想温度帯である約5℃前後を長時間キープ。

４.見た目の上質感：六角形の直線美、規則的な造形、透明感の違いで、家飲みが一気に“バーの一杯”に

■不純物を極限までなくすクリスタルドライブ製法でただの水道水が純水レベルに激変！高密度の「超透明感」！

プロの製氷技術を独自に再現した「クリスタルドライブ製法」により、水をゆっくり、上から下へ時間をかけて凍らせることで、不純物を閉じ込めず外へ押し出します。

塩素、カルキ、気泡を低減し、自宅の水道水でも純水レベル（10ppm以下）に！

■ブレイクスリット構造で、簡単にキレイに割れ、2通りの使い方が可能

一般的な製氷機で作った氷THE HEX A ICEで作った氷

中央のスリットから包丁で綺麗に割ることができるので、ハイボール、炭酸割にはそのまま、ロックグラスにはハーフサイズに簡単に割ることができます。

■食品衛生基準を満たす安心・安全設計

口に入るものだからこそ、安心安全を最優先にした設計。

第三者検査機関の検査を受け、日本の食品衛生法基準に適合しています。

■使い方も簡単！水道水を入れて自宅の冷凍庫に入れるだけ！

１.タンクの中に水道水を注ぎ、モールドをセットします

２.ご自宅の冷凍庫にいれて、凍らせます（冷凍時間は27時間～30時間）

３.モールドの左右のタブを交互に持ち上げて、取り出します

■プロのバーテンダーも絶賛！

バーの氷は「ただ冷やすもの」ではなく、「最後まで美味しく飲むための重要な材料」の一つです。そして、視覚的にもその価値を高めます。今回【THE HEXAICE】を使用しハイボールを試したところ、薄まらずに「ウイスキー本来の香り」と「味のキレを長くキープ」してくれました。また、六角形となる透明氷は、目から愉しむことも出来ます。ハイクオリティなハイボールを、ぜひご自宅でお気軽に味わってみてください。（「BAR TAMBI」店主 ホリタユウキさん）

■王道、変わり種もご用意！選べる３種類

六角氷以外に、王道の丸氷と、ロマンチックな演出ができるバラ氷をご用意しています。

■製品概要、スケジュール

■商品名：THE HEXAICE（ザ・ヘキサアイス）

■販売タイプ

・一般販売価格：18,000円（税込）

・GREEN FUNDING 限定価格

１.選べる2個セット 51％OFF 17,640円（税込、通常価格36,000円）

２.六角氷単品 45％OFF 9,900円（税込、通常価格18,000円）

３.選べる3個セット 52％OFF 25,920円（税込、通常価格54,000円）

※48時間限定の割引となります

※選べるセットは、六角氷、丸氷、バラ氷から選択できます

■期間：2026年4月18日（土）AM 10:00～（数量限定のため、無くなり次第終了）

■お届け目安：順次配送

■プロジェクト開始までの最新情報はこちら

https://www.ultimate-philosophy.com/

■GREEN FUNDINGプロジェクトページはこちら（2026/4/18 10:00オープン）

https://greenfunding.jp/lab/projects/9334

■ULTIMATE PHILOSOPHYとは

ブランドロケットがプロデュースする、「人の欲望に寄り添い、最高峰のプロダクトを創造する」をテーマに展開するプロダクトブランドです。

アイデアでブランドローンチ成功へと打ち上げる専門集団「Brand Rocket（ブランドロケット）」とは？

社名、ロゴにも使われているロケットは、ブランドそのものを表しています。

ロケットが無事に壮大な宇宙へ飛び立つまでには、専門家たちによるたくさんの事前準備が必要です。また打ち上げた後も、自走できなければ意味がありません。

ブランドロケットは、新規事業やブランドのマーケットローンチ成功から、自走できるまでを、ブランディング・マーケティング・クリエイティブの面からトータルでサポートするプロ集団です。

⚫︎BRANDING（ブランディング）

新しい付加価値を創造し、世の中に必要とされるブランドやプロダクトの開発をサポート

⚫︎MARKETING MIX（マーケティングミックス）

ブランドを成長の軌道に乗せるために必要なマーケティング、店舗PR、LINE運用などの全体的なマーケティングプランを構築するサポート

⚫︎CREATIVE&DESIGN（クリエイティブ&デザイン）

ブランドやプロダクトが、よりお客様に伝わる、届きやすくするための素材撮影からWEBデザイン、プロダクトデザイン、またコピーライティングなどをサポート

ブランドロケットの強み

ブランドロケットは、単なるクラウドファンディング代行ではありません。

・売上実績に裏付けられたマーケティング設計

・数値と感性を両立したクリエイティブデザイン・コピー

・PR・広告まで含めた“打ち上げ後”を見据えた支援

・初挑戦／再挑戦／事業転換、すべてに対応できる知見

クラウドファンディングを「一過性のイベント」で終わらせず、

ブランドの成長エンジンとして機能させることを強みとしています。

ブランドロケット公式Instagramを始めました！

ブランドロケットが携わったクラウドファンディングプロジェクトの中から、厳選してご紹介しています！挑戦中のプロジェクトや最新情報もご紹介していくので、ぜひご覧ください！

・公式Instagram

https://www.instagram.com/brandrocket_pr/

【株式会社ブランドロケット 代表取締役 道端孝助 プロフィール】

1986年生まれ、長崎県五島列島出身。慶應義塾大学理工学部卒業後、2011年に東京大学大学院農学生命科学研究科を卒業。同年、化粧品会社に入社し商品開発を担当。 2017年に商品開発部 部長に就任し、多くの商品をローンチ、ヒットさせる。2019年5月に睡眠の質向上をテーマとしたスリープテックブランド、ブレインスリープを設立し、代表に就任。科学的アプローチに基づくプロダクト開発とブランド構築を主導し、睡眠市場における新たな価値を提案。2022年10月、新規ブランドのローンチから軌道に乗せるまでのサポートに特化した専門コンサルティングチーム、株式会社ブランドロケットを設立。創業からわずか3年で、累計支援達成額は２０億円以上※を達成している。（※支援した新規ブランド、リブランディング等の、ECモール、クラウドファンディングを通した総支援達成額）

株式会社ブランドロケット

会社名：株式会社ブランドロケット

代表者：代表取締役 道端孝助

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山2-3-5

設立：2022年10月13日

事業内容：新規事業、ブランド開発における企画、運営、マーケティング、PR、デザイン等の総合コンサルティング業務



会社HP：https://brand-rocket.jp/